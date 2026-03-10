Virtune meddelar att deras krypto-ETP:er nu finns tillgängliga för handel hos Levler

Stockholm, 10 mars 2026 - Virtune har inlett ett samarbete med Levler för att göra kryptotillgångar mer tillgängliga för svenska investerare. Genom samarbetet kan Levlers kunder investera i Virtunes krypto-ETP:er (börshandlade produkter) lika enkelt som de handlar aktier och fonder via sin befintliga plattform.

Detta gör det möjligt för Levlers kunder att bygga långsiktig exponering mot kryptotillgångar inom ramen för sitt vanliga sparande. Kunder kan även månadsspara i Virtunes krypto-ETP:er utan courtage, oavsett sparbelopp, samt genomföra courtagefria engångsköp för belopp som överstiger 1 000 kronor.

Genom samarbetet fortsätter Virtune att bredda distributionen av sina krypto-ETP:er och bidra till att integrera kryptotillgångar i det traditionella sparandet.

Fördelar med att investera i Virtunes krypto-ETP:er via Levler:

- Investera i kryptotillgångar lika enkelt som du handlar aktier eller fonder

- Enkelt att bygga en långsiktig exponering mot kryptotillgångar

- Courtagefri handel för alla månadssparanden - oavsett belopp

- Courtagefritt engångsköp för belopp som överstiger 1 000 kr

Dessa produkter finns nu tillgängliga för handel hos Levler:

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Bitcoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Polygon ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Utforska utbudet HÄR.



"Vi är glada över att våra produkter nu finns tillgängliga hos Levler. Genom detta samarbete kan Levlers kunder enkelt investera i kryptotillgångar via våra reglerade och fysiskt backade ETP:er. Det är ytterligare ett steg i vårt arbete med att göra investeringar i kryptotillgångar mer tillgängliga", säger Christopher Kock, VD på Virtune.



"Vi adderar löpande fler produkter till vårt utbud och har under det senaste året bland annat lanserat sparkonto samt flertalet ETF:er och att vi nu även erbjuder investeringar i ett stort antal kryptotillgångar kommer göra vårt erbjudande än mer attraktivt. Att courtagefritt kunna månadsspara i samtliga produkter är något som vi tror kommer uppskattas mycket av våra kunder", säger Louise Hagsten, VD på Levler.

Läs mer på Levlers hemsida: https://levler.se/kryptovalutor/



Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

