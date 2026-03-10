Virtune meddelar att deras krypto-ETP:er nu finns tillgängliga för handel hos Levler

Stockholm, 10 mars 2026 - Virtune har inlett ett samarbete med Levler för att göra kryptotillgångar mer tillgängliga för svenska investerare. Genom samarbetet kan Levlers kunder investera i Virtunes krypto-ETP:er (börshandlade produkter) lika enkelt som de handlar aktier och fonder via sin befintliga plattform.
Detta gör det möjligt för Levlers kunder att bygga långsiktig exponering mot kryptotillgångar inom ramen för sitt vanliga sparande. Kunder kan även månadsspara i Virtunes krypto-ETP:er utan courtage, oavsett sparbelopp, samt genomföra courtagefria engångsköp för belopp som överstiger 1 000 kronor.
Genom samarbetet fortsätter Virtune att bredda distributionen av sina krypto-ETP:er och bidra till att integrera kryptotillgångar i det traditionella sparandet.
Fördelar med att investera i Virtunes krypto-ETP:er via Levler:
- Investera i kryptotillgångar lika enkelt som du handlar aktier eller fonder
- Enkelt att bygga en långsiktig exponering mot kryptotillgångar
- Courtagefri handel för alla månadssparanden - oavsett belopp
- Courtagefritt engångsköp för belopp som överstiger 1 000 kr
Dessa produkter finns nu tillgängliga för handel hos Levler:
Virtune Bitcoin Prime ETP
Virtune Bitcoin ETP
Virtune XRP ETP
Virtune Chainlink ETP
Virtune Stellar ETP
Virtune Bittensor ETP
Virtune BNB ETP
Virtune Avalanche ETP
Virtune Arbitrum ETP
Virtune Polygon ETP
Virtune Litecoin ETP
Virtune Sui ETP
Virtune Staked Ethereum ETP
Virtune Staked Solana ETP
Virtune Staked NEAR ETP
Virtune Staked Cardano ETP
Virtune Staked Polkadot ETP
Virtune Coinbase 50 Index ETP
Virtune Crypto Top 10 Index ETP
Virtune Crypto Altcoin Index ETP
Virtune Stablecoin Index ETP
Utforska utbudet HÄR.
"Vi är glada över att våra produkter nu finns tillgängliga hos Levler. Genom detta samarbete kan Levlers kunder enkelt investera i kryptotillgångar via våra reglerade och fysiskt backade ETP:er. Det är ytterligare ett steg i vårt arbete med att göra investeringar i kryptotillgångar mer tillgängliga", säger Christopher Kock, VD på Virtune.
"Vi adderar löpande fler produkter till vårt utbud och har under det senaste året bland annat lanserat sparkonto samt flertalet ETF:er och att vi nu även erbjuder investeringar i ett stort antal kryptotillgångar kommer göra vårt erbjudande än mer attraktivt. Att courtagefritt kunna månadsspara i samtliga produkter är något som vi tror kommer uppskattas mycket av våra kunder", säger Louise Hagsten, VD på Levler.
Läs mer på Levlers hemsida: https://levler.se/kryptovalutor/
Presskontakt
Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)
christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.
Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.