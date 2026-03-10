VIVUS tillkännager prissänkning för QSIVA® i Norden och Polen

Den nya prissättningen, på 32,13 SEK per dag, blir tillgänglig från februari på apotek i Sverige

AMSTERDAM, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, ett dotterbolag till VIVUS LLC, ett biofarmaceutiskt företag som ägnar sig åt utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar som fokuserar på att utveckla behandlingar för patienter med allvarliga medicinska tillstånd och livshotande sjukdomar, tillkännagav idag att den nya prissättningen för QSIVA® hårda kapslar med modifierad frisättning fentermin/topiramat är tillgänglig från februari i Sverige.

”På VIVUS är vi stolta över att erbjuda mer tillgängliga och överkomliga lösningar för patienter med övervikt eller fetma”, berättar John Amos, koncernchef på VIVUS LLC. ”QSIVA erbjuder konkurrenskraftig prissättning baserat på pris per kilo i de godkända länderna i Europa, vilket stärker vårt engagemang att utvidga tillgången till effektiv behandling. I kliniska studier har QSIVA uppvisat kliniskt betydelsefull och bibehållen viktminskning när det kombinerats med kost och motion. Ytterligare klinisk forskning har visat att QSIVA, när det används i kombination med digital livsstilsintervention, var kopplat till större viktminskning och förbättringar av kardiovaskulära riskåtgärder jämfört med endast livsstilsintervention. Med denna prissänkning uppmuntrar vi läkare att informera patienter om den övertygande effekten hos QSIVA och hur denna behandling smidigt kan införas i patientens livsstil.”

Globalt utgör fetma och övervikt avgörande utmaningar för folkhälsan och påverkar miljontals människor i Europa. Dessa sjukdomar ökar risken för olika hälsoproblem, vilket gör dem till de främsta dödsorsakerna till följd av hjärtsjukdom, stroke och diabetes. Patienter behöver brådskande, effektiva behandlingar för att förbättra sin livskvalitet. I kombination med en hälsosam livsstil kan QSIVA hjälpa patienter att uppnå och bibehålla hälsosamma viktmål och därigenom avsevärt minska de associerade hälsoriskerna. QSIVA är för närvarande tillgängligt i Sverige, Danmark, Finland, Island och Polen, men ytterligare länder väntas tillkomma i framtiden.

Om VIVUS

VIVUS är ett biofarmaceutiskt företag med en målsättning att utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar med fokus på att utveckla behandlingar för patienter med ouppfyllda medicinska behov. För mer information om företaget, besök https://www.vivus.com.

Om QSIVA

QSIVA (det europeiska varumärkesnamnet för QSYMIA) är godkänt i Sverige, Danmark, Finland, Island och Polen. QSIVA är indikerat som tillägg till en kalorisnål kost och fysisk aktivitet för kronisk viktbehandling hos vuxna patienter med ett initialt kroppsmasseindex (BMI) på 30 kg/m² (fetma) eller 27 kg/m² (övervikt), med minst en viktrelaterad samtidig sjukdom såsom högt blodtryck, typ 2‑diabetes eller högt kolesterol. Effekten av QSIVA på kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet har inte fastställts. Säkerheten och effekten av QSIVA i kombination med andra produkter avsedda för viktminskning, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel och örtberedningar, har inte fastställts. För mer information om QSIVA, besök QSIVA.eu. Webbplatsen är endast tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal via registrering.

Viktig säkerhetsinformation för QSIVA

QSIVA® hårda kapslar med modifierad frisättning fentermin/topiramat är kontraindicerat vid graviditet och till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel; till patienter med glaukom; vid hypertyreos; till patienter som får behandling eller inom 14 dagar efter utsättning av behandling med monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare); till patienter med överkänslighet mot sympatomimetisk amin, mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i QSIVA.

QSIVA kan orsaka fosterskador. Det rekommenderas att patienter som kan bli gravida gör ett graviditetstest innan behandling med QSIVA sätts in och därefter testas månadsvis samt använder högeffektiva preventivmedel under tiden de tar QSIVA. Om kvinnan blir gravid medan hon tar QSIVA ska behandlingen avbrytas omedelbart och patienten ska omedelbart kontakta läkare. De vanligaste biverkningarna hos vuxna är parestesi, yrsel, förändrat eller försämrat smaksinne, insomni, depression, förstoppning och muntorrhet.

Framåtblickande uttalanden

Viktig information och varning angående framåtblickande uttalanden

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande är framåtblickande enligt betydelsen i brittiska ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”, med ändringar och/eller som omfattas av ”doktrinen om förebådande om försiktighet” som tillämpas av domstolarna i enlighet med bestämmelser om bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna och andra tillämpliga bestämmelser enligt federala lagar. Sådana framåtblickande uttalanden är baserade på nuvarande förväntningar, ledningens övertygelser och vissa antaganden som gjorts av företagsledningen. Dessa uttalanden kan identifieras med hjälp av användningen av framåtblickande ord såsom ”kommer att”, ”kan komma att”, ”tror”, ”förväntas”, ”prognos”, ”avsikt”, ”förväntar”, ”förutspår”, ”planerar”, ”sannolikt”, ”möjlighet”, ”uppskattning” samt ”potentiellt” och/eller negativ användning av dessa ord eller andra liknande formuleringar. Alla framåtblickande uttalanden som ingår i detta dokument är baserade på företagets nuvarande förväntningar och företaget åtar sig ingen skyldighet att uppdatera sådana framåtblickande uttalanden utöver i den omfattning som lagen kräver.

Framåtblickande information om QSIVA, inklusive uttalanden om dess kliniska effekt, säkerhetsprofil, den förväntade prissänkningen för patientåtkomst och kommersiell prestanda, samt dess roll i långsiktig hantering av fetma, innebär betydande risker och osäkerheter som skulle kunna orsaka att resultat skiljer sig väsentligt från de som uttryckts eller antytts i detta pressmeddelande.

Risker kopplade till QSIVA inkluderar de potentiella fördelarna med prissänkningen för patienttillgång och upptag, effekten av prisstrategierna på intäkter och kommersiell prestanda, den fortsatta framgången för apotekspartnerskap över hela Norden och i Polen, konkurrenskraftig utveckling av vikthanteringsmarknaden inklusive injicerbara läkemedel, och om QSIVA fortsätter att vara kommersiellt framgångsrikt på godkända marknader.

Allmänna risker inkluderar förmågan att framgångsrikt hantera kommersiella program över flera internationella marknader; beslut från tillsynsmyndigheter som påverkar märkning, tillverkningsprocesser, säkerhet och/eller andra saker som kan påverka tillgängligheten eller den kommersiella potentialen hos QSIVA; utmaningar i leveranskedjan samt konkurrensutveckling inom behandlingsområdet för fetma- och vikthantering.

Ovannämnda faktorer, risker och osäkerheter är svåra att förutse och innehåller osäkerheter som avsevärt kan påverka faktiska resultat och kan vara utom företagets kontroll. Nya faktorer, risker och osäkerheter uppkommer emellanåt och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla sådana faktorer, risker och osäkerheter. Även om företaget tror att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena är rimliga kan antagandena vara felaktiga och därmed kan vilket som helst av dessa uttalanden visa sig vara felaktigt. Mot bakgrund av de betydande osäkerheter som är inneboende i de framåtblickande uttalandena i detta meddelande bör inkludering av sådan information inte ses som ett åtagande eller en garanti från företaget eller andra personer om att företagets mål och planer kommer att uppnås. Dessa framåtblickande uttalanden gäller endast från och med det datum då sådana uttalanden gjordes eller något tidigare angivet datum, och företaget har ingen skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det rör sig om resultat från ny information, framtida händelser, ändringar i underliggande antaganden eller annat, såvida inte detta krävs enligt lag. Detta tillkännagivande görs i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser, inklusive EU-förordningen om marknadsmissbruk.

Kontaktuppgifter

VIVUS BV

T: +31 20 262 0959

Media – FINN Partners

Julian Tyndale-Biscoe

julian.tyndale-biscoe@finnpartners.com

T: +44 20 7046 8280