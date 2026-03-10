VIVUS laskee QSIVA®-kapselien hintaa Pohjoismaissa ja Puolassa

— Uusi hinnoittelu on 3,39 euroa päivässä ja astuu voimaan helmikuusta alkaen apteekeissa ympäri Suomen

AMSTERDAM, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, VIVUS LLC:n tytäryhtiö ja vakavista sekä elämää rajoittavista sairauksista kärsiville potilaille tarkoitettujen uusien ja innovatiivisten hoitojen kehittämiseen ja kaupallistamiseen sitoutunut biolääkevalmistaja, ilmoitti tänään, että kovien ja säädellysti vapauttavien fentermiiniä sekä topiramaattia sisältävien QSIVA®-kapselien uusi hinnoittelurakenne astuu Suomessa voimaan helmikuussa.

"VIVUS on ylpeä voidessaan tarjota paremmin saatavia sekä edullisempia ratkaisuja ylipainosta tai lihavuudesta kärsiville potilaille", sanoi VIVUS LLC:n toimitusjohtaja John Amos. "QSIVAa on saatavilla kilpailukykyiseen kilogrammapohjaiseen hintaan kaikissa myyntiluvallisissa Euroopan maissa, mikä lujittaa entisestään sitoutumistamme tehokkaiden hoitojen saatavuuden parantamiseen. QSIVAn on kliinisissä tutkimuksissa osoitettu johtavan kliinisesti merkittävään ja pysyvään painon laskuun yhdessä ruokavaliomuutosten ja liikunnan kanssa. Kliininen jatkotutkimus on osoittanut, että yhdessä digitaalisesti avustettujen elämäntapamuutosten kanssa käytettynä QSIVA auttaa merkittävästi keventämään painoa sekä pienentämään sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kuin elämäntapamuutokset yksinään. Nyt ilmoitetulla hinnan laskulla haluamme kannustaa lääkäreitä kertomaan potilailleen QSIVAn vaikuttavista hyödyistä sekä siitä, että tämä hoitomuoto sopii saumattomasti osaksi jokaisen potilaan henkilökohtaista elämäntapaa."

Lihavuus ja ylipaino vaikuttavat yksistään Euroopassa miljoonien ihmisten elämään ja aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittäviä haasteita julkiselle terveydenhuollolle. Ne lisäävät useiden terveysongelmien riskiä, mikä tekee niistä keskeisiä syitä esimerkiksi sydänsairauksista, aivoinfarkteista ja diabeteksesta johtuviin kuolemiin. Potilaat tarvitsevat kiireellisiä ja tehokkaita hoitoja elämänlaatunsa parantamiseen. QSIVA voi terveempiin elämäntapoihin yhdistettynä auttaa potilaita saavuttamaan terveempiä painotavoitteita sekä pitämään niistä kiinni, jolloin ylipainoon liittyvät terveysriskit vähenevät huomattavasti. QSIVA on tällä hetkellä myynnissä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Islannissa ja Puolassa, ja lähitulevaisuudessa myös muissa maissa.

Tietoa VIVUS-yhtiöstä

VIVUS on biolääkevalmistaja, joka on sitoutunut vakavista ja toistaiseksi huonosti lääkkeillä hoidettavista terveysongelmista kärsiville potilaille suunnattujen innovatiivisten hoitojen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Lisätietoa yrityksestä on saatavilla osoitteesta https://www.vivus.com.

Tietoa QSIVA-valmisteesta

QSIVA (QSYMIA-valmisteen tuotenimi Euroopassa) on myyntiluvallinen Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Islannissa ja Puolassa. QSIVA on tarkoitettu vähäkalorisen ruokavalion ja lisätyn liikunnan liitännäishoidoksi krooniseen painonhallintaan aikuisilla, joiden painoindeksin (BMI) lähtötaso on 30 kg/m2 tai enemmän (lihavuus) tai 27 kg/m2 tai enemmän (ylipaino) ja joilla on vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten korkea verenpaine, aikuistyypin diabetes tai korkea kolesteroli. QSIVAn vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien ilmenemisen tai niistä johtuvan kuolleisuuden vähenemiseen ei ole todettu kliinisesti. QSIVAn turvallisuutta ja tehoa yhdessä muiden painonhallintaan tarkoitettujen tuotteiden, kuten resepti- ja käsikauppalääkkeiden sekä rohdosvalmisteiden, kanssa käytettynä ei ole todettu kliinisesti. Lisätietoa QSIVA-valmisteesta on saatavilla osoitteesta QSIVA.eu. Verkkosivusto on terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytettävissä ja edellyttää rekisteröitymistä.

Tärkeitä QSIVA-valmistetta koskevia turvallisuustietoja

Kovat ja säädellysti vapauttavat fentermiiniä ja topiramaattia sisältävät QSIVA®-kapselit ovat vasta-aiheisia raskaina olevilla naisilla ja naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä; glaukoomaa sairastavilla potilailla; kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsivillä; potilailla, jotka saavat tai ovat edeltävien 14 päivän aikana saaneet monoamiinioksidaasin estäjähoitoa (MAO-estohoito); potilailla, jotka ovat yliherkkiä sympatomimeettisille amiineille, vaikuttaville aineille tai QSIVA-kapselien sisältämille apuaineille.

QSIVA voi aiheuttaa haittaa sikiöille. Potilaita, joilla on mahdollisuus tulla raskaaksi, suositellaan tekemään raskaustesti ja varmistamaan negatiivinen tulos ennen QSIVA-hoidon aloittamista. Heidän on myös suositeltavaa tehdä raskaustesti kuukausittain sekä käyttää tehokasta ehkäisyä QSIVA-valmisteen käytön ajan. Jos potilas tulee raskaaksi QSIVA-valmisteen käytön aikana, hoito tulee keskeyttää välittömästi ja potilaan tulee keskustella asiasta lääkärin kanssa. Tavallisimpia aikuisilla esiintyviä haittavaikutuksia ovat parestesia, huimaus, muuttunut tai heikentynyt makuaisti, unettomuus, masennus, ummetus ja suun kuivuminen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyvää tärkeää tietoa sekä varoitus

Tietyt tämän lehdistötiedotteen lausumat ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia Yhdysvaltain liittovaltion yksityisten vakuuksien riita-asiain käsittelyä koskevan vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain merkityksessä muutoksineen ja/tai tuomioistuinten liittovaltion vakuuksia koskevien lakien mukaisten petosten torjuntaa koskevien määräysten tai muiden soveltuvien liittovaltion vakuuksia koskevien lakien määräysten mukaan soveltaman varovaisuusperiaatteen (Bespeaks Caution) alaisia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin, yrityksen johdon odotuksiin sekä yrityksen johdon tiettyihin olettamuksiin. Tällaiset lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuneiden sanojen perusteella, joita ovat esimerkiksi "tulee", "voi", "saattaa", "uskoo", "odottaa", "ennustaa", "aikoo", "suunnittelee", "todennäköinen", "mahdollisuus", "arvioitu" ja "potentiaali" ja/tai näiden tai vastaavien sanojen negatiivimuodot. Kaikki tässä asiakirjassa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat yrityksen tämänhetkisiin odotuksiin, eikä yritys katso olevansa velvollinen päivittämään tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia muutoin kuin lain edellyttämällä tavalla.

QSIVA-valmisteen tulevaisuutta koskevat tiedot, kuten väittämät sen kliinisestä tehosta, turvallisuusprofiilista, hinnanalennuksen odotetuista vaikutuksista saatavuuteen ja kaupalliseen menestykseen sekä sen roolista pitkäaikaisessa lihavuuden hallinnassa, sisältävät merkittäviä riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat merkittävästi tässä lehdistötiedotteessa suoraan tai epäsuoraan ilmaistuista odotetuista tuloksista.

QSIVA-valmisteeseen liittyviä riskejä ovat hinnanalennuksen mahdolliset hyödyt saatavuuden ja potilaskäytön osalta, tarkistettujen hinnoittelustrategioiden vaikutukset liikevaihtoon ja kaupalliseen menestykseen, Pohjoismaissa ja Puolassa voimassa olevien apteekkikumppanuuksien jatkuva menestys, painonhallintamarkkinoiden kilpailutilanteeseen vaikuttavat muutokset, kuten pistettävät lääkkeet, ja se, jatkuuko QSIVA-valmisteen kaupallinen menestys myyntiluvallisilla markkinoilla.

Yleisiä riskejä ovat kyky hallita kaupallisia ohjelmia useilla kansainvälisillä markkinoilla; sääntelyviranomaisten tekemät pakkausmerkintöihin, valmistusprosesseihin, turvallisuuteen ja/tai muihin seikkoihin liittyvät päätökset, jotka voivat vaikuttaa QSIVA-valmisteen saatavuuteen tai kaupalliseen potentiaaliin; toimitusketjuihin liittyvät haasteet; ja kilpailutilanteen muutokset lihavuuden ja painonhallinnan hoitoalalla.

Edellä mainittuja tekijöitä, riskejä ja epävarmuuksia on vaikea ennakoida, ne sisältävät todellisiin tuloksiin mahdollisesti oleellisesti vaikuttavia epävarmuuksia ja ne voivat olla yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa. Uusia tekijöitä, riskejä ja epävarmuustekijöitä ilmaantuu aika ajoin, eikä yrityksen johto voi ennakoida kaikkia tällaisia tekijöitä, riskejä ja epävarmuustekijöitä. Vaikka yritys uskoo, että näiden tulevaisuutta koskevien lausumien perustana olevat olettamukset ovat kohtuullisia, olettamukset voivat kuitenkin olla epätarkkoja, jolloin myös nämä lausumat voivat osoittautua epätarkoiksi. Ottaen huomioon näiden tulevaisuutta koskevien lausumien sisältämät merkittävät epävarmuudet, tällaisen tiedon sisällyttämistä ei tule pitää yrityksen tai minkään muun tahon myöntämänä vakuutuksena tai takuuna siitä, että yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat toteutuvat. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat merkityksellisiä vain niiden antamispäivän tai mainitun aiemman päivämäärän olosuhteissa, eikä yritys katso olevansa velvollinen päivittämään tai tarkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden tiedon, tulevien tapahtumien, perusolettamusten muutosten tai muiden syiden takia, ellei laki näin edellytä. Tämä tiedote on laadittu soveltuvien arvopaperimarkkinoita koskevien asetusten mukaisesti, ja siten myös EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen mukaisesti.

