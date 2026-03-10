VIVUS meddeler QSIVA® prisreduktion i de nordiske lande og Polen

— Den nye prisstrukur er tilgængelig fra februar for 26,63 DKK om dagen i apoteker i hele Danmark

AMSTERDAM, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, datterselskab af VIVUS LLC, et biofarmaceutisk selskab dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger, der fokuserer på at fremme behandling for patienter med alvorlige tilstande og livstruende sygdomme, annoncerede i dag den nye prisstruktur for QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse phentermin/topiramat tilgængelig i Danmark fra februar.

"Hos VIVUS er vi stolte af at kunne tilbyde mere tilgængelige og prisvenlige løsninger for patienter med overvægt eller fedme," sagde John Amos, administrerende direktør i VIVUS LLC. "QSIVA tilbyder konkurrencedygtige priser målt pr. kilogram i de godkendte europæiske lande, hvilket understøtter vores engagement i at udvide adgangen til effektiv behandling. QSIVA har demonstreret klinisk betydelige og vedvarende vægttab i kombination med kost og motion i kliniske studier. Yderligere klinisk forskning har vist at QSIVA, når det anvendes i kombination med en digital livsstilsindsats, associeres med større vægttab og forbedringer i kardiovaskulære risikoparametre sammenlignet med livsstilsindsats isoleret set. Med denne prisreduktion opfordrer vi læger til at informere patienter om QSIVAs overbevisende effekt, og hvordan denne behandling kan passe problemfrit ind i patientens livsstil."

Fedme og overvægt udgør en betydelig udfordring for folkesundheden verden over og påvirker millioner af mennesker i Europa. Disse lidelser øger risikoen for en række sundhedsproblemer, hvilket gør dem til en førende dødsårsag ved hjertesygdom, slagtilfælde og sukkersyge. Patienter har et akut behov for effektive behandlinger, der kan øge deres livskvalitet. I kombination med en sund livsstil hjælper QSIVA patienter med at opnå og vedligeholde sunde vægtmål og reducerer dermed de medfølgende sundhedsrisici betragteligt. QSIVA er på nuværende tidspunkt tilgængelig i Sverige, Danmark, Finland, Island og Polen, og flere lande er på vej.

Om VIVUS

VIVUS er et biofarmaceutisk selskab, der er dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger, som fokuserer på at fremme behandlinger for patienter med alvorlige, udækkede, medicinske behov. For yderligere oplysninger om selskabet kan du besøge https://www.vivus.com.

Om QSIVA

QSIVA (det europæiske handelsnavn for QSYMIA) er godkendt i Sverige, Danmark, Finland, Island og Polen. QSIVA anvendes som supplement til kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet for kronisk vægtkontrol hos voksne med en oprindelig kropsmasseindeks (BMI) på 30 kg/m2 eller mere (fedme) eller 27 kg/m2 eller mere (overvægt) hos patienter med mindst én vægtrelateret sygdom, såsom forhøjet blodtryk, type 2-diabetes eller forhøjet kolesterol. QSIVAs effekt på reduktionen af kardiovaskulær sygelighed og dødelighed er ikke fastslået. QSIVAs sikkerhed og effektivitet i kombination med andre produkter, der sigter mod vægttab, inklusive receptpligtig og håndkøbsmedicin og naturlægemidler, er ikke blevet fastlagt. Du kan finde flere oplysninger om QSIVA på QSIVA.eu. Hjemmesiden kan tilgås af sundhedsfaglige personer alene gennem registrering.

Vigtig sikkerhedsinformation for QSIVA

QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse phentermin/topiramat er kontraindiceret under graviditet og hos kvinder i den fertile alder, der ikke anvender meget sikker prævention; hos patienter med glaukom; ved hyperthyreose; hos patienter, der modtager behandling eller inden for 14 dage efter behandling med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere); hos patienter med overfølsomhed over for sympatomimetiske aminer, over for det aktive stof, eller over for nogen af hjælpestofferne i QSIVA.

QSIVA kan forårsage fosterskade. Det anbefales, at patienter der kan blive gravide, får foretaget en negativ graviditetstest, før de starter på QSIVA-behandling, tager en graviditetstest hver måned og anvender meget effektiv prævention, mens de tager QSIVA. Hvis en patient bliver gravid, mens vedkommende indtager QSIVA, bør behandlingen standes med det samme, og patienten bør straks kontakte sin læge. De mest almindelige bivirkninger for voksne er paræstesi, svimmelhed, ændret eller hæmmet smagssans, søvnløshed, depression, forstoppelse og tør mund.

Fremadrettede udsagn

Vigtig information og forbehold vedrørende fremadrettede udsagn

Visse oplysninger i denne pressemeddelelse er fremadrettede i henhold til definitionen i den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act af 1995, med senere ændringer, og/eller omfattet af den såkaldte "Bespeaks Caution"-doktrin anvendt af domstolene i henhold til de føderale værdipapirloves bestemmelser om bekæmpelse af svig, samt øvrige, gældende bestemmelser i de føderale værdipapirlove. Sådanne fremadrettede oplysninger er baseret på nuværende forventninger, ledelsens opfattelse og visse antagelser, som selskabets ledelse sidder inde med. Disse udsagn kan identificeres ved anvendelsen af fremadrettede ord, såsom "vil," "skal," "kan," "tror," "forventer," "fremskriver," "agter at," "forudser," "forudsiger," "bør," "planlægger," "sandsynligvis," "mulighed," "anslået," og "potentiel," og/eller negativ brug af disse eller lignende ord. Alle fremadrettede udsagn medtaget i dette dokument er baseret på selskabets nuværende forventninger, og selskabet påtager sig ingen forpligtelse om at opdatere disse fremadrettede oplysninger, undtagen i det omfang der ellers kræves af lovgivningen.

Fremadrettede udsagn om QSIVA, herunder udsagn om klinisk effekt, sikkerhedsprofil, den forventede effekt af prisnedsættelsen på patienters adgang og kommerciel ydelse, samt dets rolle i langsigtet behandling af fedme, involverer væsentlig risici og usikkerheder, der kan forårsage, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der udtrykkes eller underforstås i denne pressemeddelelse.

Relaterede risici for QSIVA inkluderer de potentielle fordele ved prisnedsættelse for patienters adgang og optagelse, effekten på reviderede prissætningsstrategier på omsætning og kommerciel ydelse, den fortsatte succes for farmaceutiske partnerskaber i de nordiske lande og Polen, konkurrencemæssig udvikling på markedet for vægtkontrol inklusive injicerbare lægemidler, samt hvorvidt QSIVA fortsat er kommercielt succesfuld på de godkendte markeder.

Generelle risici omfatter evnen til at håndtere kommercielle programmer med succes på tværs af adskillige internationale markeder; myndigheders beslutninger hvad angår mærkning, fremstillingsprocesser, sikkerhed og/eller andre forhold, der kan påvirke tilgængeligheden eller det kommercielle potentiale for QSIVA; udfordringer med forsyningskæder; og konkurrencemæssig udvikling inden for området behandling af fedme og vægtkontrol.

Ovenstående faktorer, risici og usikkerheder er svære at forudsige, indeholder usikkerheder, der kan påvirke de faktiske resultater væsentligt, og kan ligge uden for selskabets kontrol. Nye faktorer, risici og usikkerheder opstår fra tid til anden, og det er ikke muligt for ledelsen af forudsige alle sådanne faktorer, risici og usikkerheder. Selvom selskabet tror på, at de antagelser, der ligger til grund for de fremadrettede oplysninger, der medtages her, er forsvarlige, kan enhver antagelse være upræcis, og derfor kan enhver oplysning vise sig at være upræcis. I lys af de betragtelige usikkerheder, der ligger i de fremadrettede oplysninger medtaget her, bør medtagelsen af en sådan oplysningen ikke betragtes som oplysninger eller garantierklæringer fremsat af selskabet eller nogen anden person om, at selskabets mål og planer opnås. Disse fremadrettede oplysninger vedrører udelukkende datoen, hvorpå de gives, eller en tidligere angivet dato, og selskabet har ingen pligt til at opdatere eller revidere nogle af de fremadrettede oplysninger, hvad enten det drejer sig om nye oplysninger, information, fremtidige begivenheder, ændringer i underliggende antagelser, eller andet, medmindre det kræves af lovgivningen. Denne meddelelse er udarbejdet i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning, herunder EU's markedsmisbrugsforordning.

Kontakter

VIVUS BV

Tlf.: +31 20 262 0959

Presse – FINN Partners

Julian Tyndale-Biscoe

julian.tyndale-biscoe@finnpartners.com

Tlf.: +44 20 7046 8280