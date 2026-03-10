Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

10.3.2026 klo 15



Muutos Lassila & Tikanojan omien osakkeiden omistuksessa

Lassila & Tikanoja on luovuttanut yhteensä 14 288 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 19 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuosien 2023–2025 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavan palkkion osakeosuuden.

Luovutuksen jälkeen Lassila & Tikanojalla on hallussaan 29 712 omaa osaketta.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

