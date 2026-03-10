Changements à la haute direction de TC Transcontinental

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B) (« TC Transcontinental » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la nomination de Sam Bendavid au poste de chef de la direction, à compter du 6 avril 2026. Actuellement chef du développement et de l’approvisionnement de la Société, M. Bendavid succédera à Thomas Morin, qui quittera l’entreprise à cette date. Cette transition découle de la vente des activités d’emballage de la Société et s’inscrit dans un processus de planification de la relève rigoureux visant la continuité et la poursuite de la croissance.

Cette nomination marque l’aboutissement d’un parcours remarquable de 18 ans au sein de TC Transcontinental pour Sam Bendavid, 46 ans, au cours duquel il a joué un rôle clé dans le développement de l’entreprise, en dirigeant la réalisation de nombreuses acquisitions, intégrations et cessions d’actifs ainsi que les synergies associées à ces acquisitions, et dans la conception et le déploiement de programmes d’optimisation de coûts d’envergure. Il a également exercé des rôles de leadership opérationnel pendant plus de cinq ans, notamment à titre de responsable de l’Approvisionnement et à la tête d’une entité d’affaires. Parfaitement bilingue, CFA, il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal et d’un baccalauréat en génie informatique de l’Université Concordia. (Sa biographie complète est disponible ici.)

Le conseil d’administration annonce également la nomination de Patrick Brayley, 39 ans, à titre de chef de l’exploitation, relevant de Sam Bendavid, également en date du 6 avril 2026. Actuellement vice-président principal, secteur des services au commerce de détail et l’impression, il contribue à la transformation de ces activités depuis son arrivée chez TC Transcontinental en 2021. Il a notamment joué un rôle déterminant dans, le repositionnement stratégique du secteur, le lancement de raddarMD, la circulaire réinventée, l’intégration d’acquisitions au sein des activités en croissance de marketing sur le lieu de vente, et l’amélioration de la performance opérationnelle. (Sa biographie complète est disponible ici.)

« Je me réjouis de la nomination de Sam Bendavid à titre de chef de la direction, alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire en tant qu’entreprise canadienne solide, ayant son siège social à Montréal, a indiqué Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de TC Transcontinental. Fort de sa feuille de route dans les différents rôles qu’il a occupés au sein de l’entreprise, je suis convaincue qu’il saura, avec une équipe jeune, solide et résolument orientée vers l’innovation, relever le défi de la croissance rentable et propulser la réussite de nos clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Le conseil d’administration est heureux de promouvoir Sam Bendavid et Patrick Brayley, que nous connaissons très bien et qui ont tous deux fait amplement leurs preuves chez nous. Ces changements à la haute direction s’inscrivent donc dans la continuité. »

« Je remercie le conseil d’administration et la famille Marcoux de leur confiance. C’est avec fierté et engagement que je contribuerai à la poursuite de la transformation de TC Transcontinental, a déclaré Sam Bendavid, chef de la direction désigné. Je suis enthousiaste à la perspective de travailler en étroite collaboration avec le conseil, Patrick Brayley, notre équipe de direction et l’ensemble de nos employés afin de bâtir une entreprise innovante, performante et tournée vers une croissance durable pour nos clients et nos actionnaires. »

« Le conseil d’administration remercie Thomas Morin pour son importante contribution depuis 2019, d’abord comme président du secteur de l’emballage, puis, depuis juin 2023, comme président et chef de la direction, a ajouté Isabelle Marcoux. Sous sa gouverne, la Société a affiché une performance solide et soutenue, nettement amélioré sa situation financière et réalisé des avancées remarquables en matière de santé et de sécurité de ses employés. Il a également contribué de façon significative au développement de nos activités d’emballage, dont la valeur a été reconnue par le marché dans le cadre de la vente récente de ces activités. Nous lui en sommes très reconnaissants. »

« J’ai vécu une expérience stimulante et enrichissante chez TC Transcontinental, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction. Le dévouement, la résilience et l’ingéniosité caractérisent cette entreprise, et je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Je remercie Isabelle Marcoux et sa famille, le conseil d’administration et l’ensemble des employés de TC Transcontinental pour leur engagement et leur soutien. »

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.