Assemblée générale annuelle 2026 de Roche

Adoption de toutes les propositions du Conseil d’administration

Réélection de Severin Schwan à la présidence du Conseil d’administration ; confirmation de tous les autres membres du Conseil d’administration qui se sont présentés à la réélection

39e augmentation consécutive du dividende à 9,80 francs suisses par action

Approbation de l’échange de bons de jouissance (Genussscheine) contre des certificats de participation

Bâle, le 10 mars 2026 – Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd’hui l’adoption lors de son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du Conseil d’administration. Les 594 actionnaires présents, représentant 77,22 % du total des 106 691 000 actions, ont approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés pour l’exercice 2025, le rapport sur les rémunérations ainsi que le rapport sur le développement durable de l’entreprise 2025.

Le Dr Severin Schwan a été réélu président du Conseil d’administration avec 97,75 % des voix. Il s’est adressé aux actionnaires dans un discours :

« L’année écoulée a été très fructueuse pour Roche. Grâce à notre approche axée sur le long terme, nous sommes chez Roche sur la bonne voie sur les plans scientifique, financier et stratégique. En combinant notre expertise dans les domaines du diagnostic et des produits pharmaceutiques sous un même toit, nous continuerons à bénéficier à l’avenir d’un avantage concurrentiel qui profite à des millions de patients dans le monde entier. »

Les actionnaires ont ensuite décidé d’augmenter le dividende au titre de l’exercice écoulé à 9,80 francs (brut) par action et bon de jouissance. Il s’agit de la 39e augmentation consécutive du dividende. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction du groupe.

Les actionnaires ont approuvé à 95,18 % le montant total des bonus de la direction du groupe pour l’exercice 2025. Ils ont en outre approuvé à respectivement 94,77 % et 90,18 % le plafond global des rémunérations futures des membres du Conseil d’administration et de la direction du groupe jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2027.

Outre Severin Schwan, tous les membres du Conseil d’administration qui se sont présentés à la réélection ont été élus au Conseil d’administration pour un mandat d’un an :

M. André Hoffmann

Dr Jörg Duschmalé

Dr Patrick Frost

Mme Anita Hauser

Pre Akiko Iwasaki

Pr Richard P. Lifton

Dre Jemilah Mahmood

Dr Mark Schneider

En outre, Lubomira Rochet a été élue au Conseil d’administration pour un mandat d’un an.

Les membres suivants du Conseil d’administration, qui se sont présentés à la réélection, ont été élus en tant que membres du Comité de rémunération pour un mandat d’un an :

Dr Jörg Duschmalé

Mme Anita Hauser

Pr Richard P. Lifton

L’Assemblée générale a choisi la société Testaris AG comme représentant indépendant jusqu’au terme de l’Assemblée générale ordinaire 2027 et la société KPMG AG comme organe de révision pour l’exercice 2026.

L’Assemblée générale a approuvé une modification partielle des statuts (§ 6, lettre f, et § 12, sous-section 2). Les actionnaires ont approuvé une diminution du capital social par une réduction de la valeur nominale de chaque action au porteur de 1,00 CHF à 0,001 CHF.

Ils ont en outre approuvé l’échange de bons de jouissance contre des certificats de participation. À la suite de l’échange, les certificats de participation remplaceront les Genussscheine en tant que bons de jouissance de vote dans la structure du capital de Roche. Les certificats de participation seront cotés chez SIX Swiss Exchange et portent un nouveau numéro international d’identification des titres (CH1499059983), un nouveau code de valeur (149.905.998) et un symbole de vignette (« ROP »), différents de ceux utilisés précédemment pour les Genussscheine.



Le dernier jour d’émission des actions chez SIX Swiss Exchange des Genussscheine est prévu pour le 16 mars 2026. Le premier jour de négociation des certificats de participation devrait être le 17 mars 2026.

Les détenteurs de certificats imprimés représentant des titres Roche (« dépositaires nationaux ») sont vivement encouragés à soumettre leurs certificats imprimés, ainsi que les bons de dividende restants, à une banque dépositaire pour conversion rapide en titres intermédiés. Cela garantira le versement sans heurts des dividendes futurs aux dépositaires actuels et évitera une perte potentielle de réclamations relatives aux dividendes. Les dividendes seront perdus s’ils ne sont pas réclamés dans un délai de cinq ans.

Pour plus de détails sur l’échange de Genussscheine contre des certificats de participation, veuillez vous reporter à l’annonce du Conseil d’administration de Roche le 22 juillet 2025, à l’invitation à l’Assemblée générale 2026, au prospectus de cotation, au document d’information et à la section FAQ dédiée disponible ici.

Le discours prononcé par Severin Schwan, président du Conseil d’administration, à l’attention des actionnaires peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.roche.com/about/governance/annual-general-meetings.

A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Depuis plus de 125 ans, le développement durable constitue un pilier fondamental des activités de Roche. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation scientifique, notre principale contribution à la société réside dans le développement de médicaments et de solutions diagnostiques innovants qui améliorent la qualité de vie. Roche s'engage à travers les initiatives Science Based Targets et Sustainable Markets à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

Relations avec les médias au niveau du groupe Roche

Téléphone : +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com

Hans Trees, PhD

Téléphone: +41 79 407 72 58 Nathalie Altermatt

Téléphone: +41 79 771 05 25 Lorena Corfas

Téléphone: +41 79 568 24 95 Simon Goldsborough

Téléphone: +44 797 32 72 915 Karsten Kleine

Téléphone: +41 79 461 86 83 Kirti Pandey

Téléphone: +49 172 6367262 Yvette Petillon

Téléphone: +41 79 961 92 50 Dre Rebekka Schnell

Téléphone: +41 79 205 27 03

Pièce jointe