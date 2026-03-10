Transcontinental inc. annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2026

Faits saillants

Revenus de 263,5 millions $ pour le trimestre clos le 25 janvier 2026; résultat opérationnel de 8,2 millions $; et résultat net lié aux activités poursuivies de -0,2 million $ (0,00 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté ( 1) de 33,1 millions $ pour le trimestre clos le 25 janvier 2026; résultat opérationnel ajusté ( 1) de 17,5 millions $; et résultat net ajusté lié aux activités poursuivies ( 1) de 6,7 millions $ (0,08 $ par action).

de 33,1 millions $ pour le trimestre clos le 25 janvier 2026; résultat opérationnel ajusté de 17,5 millions $; et résultat net ajusté lié aux activités poursuivies de 6,7 millions $ (0,08 $ par action). Subséquemment à la clôture du premier trimestre de l'exercice financier 2026, annonce de la clôture de la vente des activités d'emballage.

Nomination de Sam Bendavid au poste de chef de la direction, à compter du 6 avril 2026.





(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2026 clos le 25 janvier 2026.

« La conclusion de la vente de nos activités d'emballage nous permet d'entamer un nouveau chapitre de notre histoire et de concentrer nos ressources sur nos activités de services au commerce de détail et d'impression, ainsi que d’édition pédagogique, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction de TC Transcontinental.

« Les récentes acquisitions dans nos activités de marketing sur le lieu de vente nous ont permis de partiellement contrebalancer le ralentissement dans nos activités traditionnelles ainsi que les effets de concessions de prix stratégiques qui nous permettent de sécuriser nos activités traditionnelles. Malgré un début d'exercice difficile, nous demeurons confiants de livrer un résultat opérationnel avant amortissement ajusté consolidé de l'exercice financier 2026, pour les activités poursuivies, similaire à celui de l'exercice financier 2025. Finalement, forts des trois acquisitions réalisées l'an dernier et conformément à notre stratégie de croissance dans nos segments de croissance, notamment dans celui de nos activités de marketing sur le lieu de vente, nous prévoyons de finaliser une autre acquisition dans ce segment au cours des prochaines semaines et j'ai confiance en notre plan de croissance. »

« Par ailleurs, la vente de nos activités d'emballage nous permettra de réduire de façon importante notre endettement net au cours de l'exercice financier 2026, a ajouté Donald LeCavalier, vice-président exécutif et chef de la direction financière de TC Transcontinental. Notre bilan demeure solide et nous sommes en bonne position pour bénéficier des opportunités de croissance dans nos activités de services au commerce de détail et d'impression ainsi que d'édition pédagogique. »

Faits saillants financiers

(pour les activités poursuivies, en millions de dollars, sauf les données par action)

T1-2026

T1-2025 Variation

en %

Retraité(1) Revenus 263,5 $ 257,7 $ 2,3 % Résultat opérationnel avant amortissement 26,1 36,7 (28,9 ) Résultat opérationnel avant amortissement ajusté(2) 33,1 40,3 (17,9 ) Résultat opérationnel 8,2 18,8 (56,4 ) Résultat opérationnel ajusté(2) 17,5 23,4 (25,2 ) Résultat net (0,2 ) 4,8 (104,2 ) Résultat net par action — 0,06 (100,0 ) Résultat net ajusté(2) 6,7 8,2 (18,3 ) Résultat net ajusté par action(2) 0,08 0,10 (20,0 )

(1) Veuillez consulter la section « Activités abandonnées et reclassement des chiffres comparatifs » ainsi que le tableau #2 à la section « Retraitements comptables » du Rapport de gestion pour une explication des données retraitées présentées ci-dessus.

(2) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.

Résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2026

Les revenus ont augmenté de 5,8 millions $ soit de 2,3 %, passant de 257,7 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2025 à 263,5 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2026. Cette augmentation est majoritairement attribuable à nos récentes acquisitions et à l'effet favorable du taux de change, partiellement contrebalancés par la diminution de volumes et des concessions de prix dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 10,6 millions $, soit de 28,9 %, passant de 36,7 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2025 à 26,1 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse de volumes et des concessions de prix dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, à l'augmentation des charges de dépréciation d'actifs, à l'effet défavorable de la rémunération incitative, reflétant, entre autres, la hausse du prix de l'action, partiellement contrebalancés par nos récentes acquisitions et par l'effet favorable du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a diminué de 7,2 millions $, soit de 17,9 %, passant de 40,3 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2025 à 33,1 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse de volumes et des concessions de prix dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, à l'effet défavorable de la rémunération incitative, reflétant, entre autres, la hausse du prix de l'action, partiellement contrebalancés par nos récentes acquisitions et par l'effet favorable du taux de change.

Le résultat net lié aux activités poursuivies a diminué de 5,0 millions $, soit de 104,2 %, passant de 4,8 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2025 à une perte de 0,2 million au premier trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la diminution des impôts sur le résultat et, dans une moindre mesure, par la diminution des frais financiers. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société lié aux activités poursuivies a diminué de 100,0 %, passant de 0,06 $ à néant, respectivement.

Le résultat net ajusté a diminué de 1,5 million $, soit de 18,3 %, passant de 8,2 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2025 à 6,7 millions au premier trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement due à la diminution du résultat opérationnel ajusté expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la diminution des impôts sur le résultat ajusté et, dans une moindre mesure, par la diminution des frais financiers. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a diminué de 20,0 %, passant de 0,10 $ à 0,08 $, respectivement.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice 2026 clos le 25 janvier 2026 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc .

Perspectives

La conclusion de la vente de nos activités d’emballage représente un important jalon pour TC Transcontinental. Cette vente nous permettra de concentrer nos ressources sur nos activités de services au commerce de détail et d'impression, ainsi que d’édition pédagogique.

Nous anticipons une diminution de volumes dans nos activités traditionnelles, incluant l’impression de livres qui avait connu une forte croissance au cours de l’exercice financier 2025. Cette diminution devrait être partiellement contrebalancée par une croissance dans nos activités de marketing sur le lieu de vente, incluant l’effet positif des acquisitions.

Au niveau consolidé, nous continuons de prévoir que le résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2026, pour les activités poursuivies, demeure stable par rapport à celui de l'exercice financier 2025.

Finalement, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ces flux nous permettront de continuer à réduire notre endettement net tout en investissant dans notre croissance. De plus, nous prévoyons une hausse de notre ratio d'endettement net ajusté au cours des deux prochains trimestres avant de s'améliorer au quatrième trimestre de l'exercice financier 2026.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d’indication contraire, l’information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d’information financière de comptabilité (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 4 « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le premier trimestre clos le 25 janvier 2026.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant amortissement ajusté Résultat opérationnel avant amortissement incluant les gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus) ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel incluant les gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour mieux évaluer le rendement opérationnel courant de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise. Résultat net ajusté



Résultat net lié aux activités poursuivies excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents, ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance financière de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie.

Cette mesure est utilisée pour calculer le ratio d'endettement net. Endettement net ajusté Endettement net incluant la dette à long terme, la portion courante de la dette à long terme, les obligations locatives et la portion courante des obligations locatives reclassées comme passifs détenus en vue de la vente.

Cette mesure est utilisée pour calculer le ratio d'endettement net ajusté. Ratio d’endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.

Ce ratio est utilisé par la Société pour mesurer sa capacité de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier. Ratio d’endettement net ajusté Endettement net ajusté divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois incluant le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des activités abandonnées.

Ce ratio est utilisé par la Société pour mesurer sa capacité de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.



Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, la marge du résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté lié aux activités poursuivies, le résultat net ajusté par action lié aux activités poursuivies, l’endettement net, l'endettement net ajusté, le ratio d’endettement net et le ratio d'endettement net ajusté, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS. Elles pourraient être calculées différemment et ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu’un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS, puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s’y substituent pas et n’y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel des activités poursuivies - Premier trimestre Trois mois clos le (en millions de dollars)

25 janvier 2026 26 janvier 2025 Retraité Résultat opérationnel 8,2 $ 18,8 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 3,5 3,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 2,3 1,0 Dépréciation d'actifs 3,5 — Résultat opérationnel ajusté 17,5 $ 23,4 $ Amortissement(2) 15,6 16,9 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 33,1 $ 40,3 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre pour le secteur des services au commerce de détail et de l'impression Trois mois clos le 25 janvier 2026 26 janvier 2025 (en millions de dollars) Retraité Résultat opérationnel 22,3 $ 26,9 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 2,4 3,1 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 2,1 0,6 Dépréciation d'actifs 3,5 — Résultat opérationnel ajusté 30,3 $ 30,6 $ Amortissement(2) 9,3 10,5 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 39,6 $ 41,1 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos ententes de non-concurrence et nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat opérationnel - Premier trimestre pour le secteur autres Trois mois clos le 25 janvier 2026 26 janvier 2025 (en millions de dollars) Retraité Résultat opérationnel (14,1 )

$

(8,1 ) $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 1,1 0,5 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 0,2 0,4 Résultat opérationnel ajusté (12,8 )

$

(7,2 ) $ Amortissement(2) 6,3 6,4 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (6,5 )

$

(0,8 ) $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat net lié aux activités poursuivies - Premier trimestre Trois mois clos le 25 janvier 2026 26 janvier 2025 (en millions de dollars, sauf les données par action) Retraité Résultat net (0,2 ) $

4,8 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 3,5 3,6 Impôt sur frais de restructuration et autres coûts (0,9 ) (0,9 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 2,3 1,0 Impôt sur amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (0,6 ) (0,3 ) Dépréciation d'actifs 3,5 — Impôt sur dépréciation d'actifs (0,9 ) — Résultat net ajusté 6,7 $

8,2 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action — $

0,06 $ Résultat net ajusté par action 0,08 $

0,10 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 83,6 84,2

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.

Rapprochement de l'endettement net Au 25 janvier 2026 Au 26 octobre 2025 (pour les activités poursuivies, en millions de dollars, sauf les ratios) Retraité Dette à long terme 438,3 $ 417,6 $ Portion courante de la dette à long terme 252,2 253,2 Obligations locatives 49,6 91,1 Portion courante des obligations locatives 12,1 25,5 Trésorerie (43,0 ) (47,0 ) Endettement net 709,2 $ 740,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) 204,7 $ 211,9 $ Ratio d'endettement net 3,46x 3,49x





Rapprochement de l'endettement net ajusté (12 derniers mois) Au 25 janvier 2026 Au 26 octobre 2025 (en millions de dollars, sauf les ratios) Retraité Endettement net 709,2 $ 740,4 $ Incluant Dette à long terme détenue en vue de la vente 1,1 — Obligations locatives détenues en vue de la vente 53,7 — Endettement net ajusté 764,0 $ 740,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté - activités poursuivies 204,7 $ 211,9 $ Incluant ces postes liés aux activités abandonnées Résultat opérationnel 107,1 145,9 Gains réalisés sur les contrats de change non désignés(1) 0,6 0,8 Excluant ces postes liés aux activités abandonnées Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 25,7 (30,7 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(2) 44,9 54,4 Amortissement(3) 69,2 83,3 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté incluant les activités abandonnées 452,2 $ 465,6 $ Ratio d'endettement net ajusté 1,69x 1,59x

(1) Afin de mitiger l'effet des fluctuations de devises lors de la consolidation des résultats du secteur de l'emballage, la Société a parfois recours à des contrats de change. Ces contrats ne sont pas désignés dans une relation aux fins de comptabilité de couverture et les gains ou les pertes de change en découlant sont ajoutés au résultat opérationnel ajusté et au résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

(2) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients.

(3) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Dividende

À la suite de la vente des activités d'emballage conclue le 6 mars 2026, sous réserve de l’approbation de certains changements par les actionnaires de la Société à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires devant se tenir le 10 mars 2026, la Société a l'intention de déclarer une distribution spéciale de 20,00 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2026, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 10 mars 2026 à 16 h 00. Les numéros de téléphone sont le 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Laurence Boucicault, Conseillère principale, communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 438 226-0469.

Profil

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu'à la vente du secteur de l'emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l'exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc .

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques, l’effet de changements au sein des participants dans la distribution de journaux et d’imprimés publicitaires et les perturbations dans leurs activités découlant principalement de conflits de travail, y compris chez Postes Canada, l’effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression des circulaires papier ou d'imprimés publicitaires, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l’incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l’adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbations opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l’apparition d’une maladie, d’un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle mondiale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l’énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et des cessions d'entreprise et d'intégrer les acquisitions adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés dans les principaux secteurs exploités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en lien avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l’effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d’autorités fiscales ou des modifications dans les taux d’impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d’intérêts entre l’actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 26 octobre 2025 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 10 mars 2026. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 10 mars 2026. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT Non audités (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) Trois mois clos le 25 janvier 26 janvier 2026 2025 Retraité Revenus 263,5 $ 257,7 $ Charges opérationnelles 230,4 217,4 Frais de restructuration et autres coûts 3,5 3,6 Dépréciation d'actifs 3,5 — Résultat opérationnel avant amortissement 26,1 36,7 Amortissement 17,9 17,9 Résultat opérationnel 8,2 18,8 Frais financiers nets 9,3 9,7 Résultat avant impôts sur le résultat (1,1 ) 9,1 (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat (0,9 ) 4,3 Résultat net lié aux activités poursuivies (0,2 ) 4,8 Résultat net lié aux activités abandonnées 30,1 51,9 Résultat net 29,9 56,7 Participation ne donnant pas le contrôle 0,2 0,1 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 29,7 $ 56,6 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué Activités poursuivies — $ 0,06 $ Activités abandonnées 0,36 0,61 0,36 $ 0,67 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 83,6 84,2





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL Non audités (en millions de dollars canadiens) Trois mois clos le 25 janvier 26 janvier 2026 2025 Retraité Résultat net 29,9 $ 56,7 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change 6,0 (10,0 ) Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt 0,6 1,4 Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de la période considérée 0,4 2,0 Impôts (recouvrement d'impôts) sur le résultat y afférents 1,8 (1,8 ) 5,2 (4,8 ) Écarts de conversion cumulés (Pertes nettes) gains nets de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers (31,0 ) 54,1 Reclassement au résultat net des gains nets de change sur la conversion des états financiers des établissements étrangers au cours de la période considérée — (8,2 ) Gains nets (pertes nettes) sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers 8,3 (24,4 ) Impôts sur le résultat y afférents 0,6 1,5 (23,3 ) 20,0 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (1,8 ) 0,6 (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat y afférents (0,5 ) 0,1 (1,3 ) 0,5 Autres éléments du résultat global (19,4 ) 15,7 Résultat global 10,5 $ 72,4 $ Résultat global lié aux activités poursuivies 2,0 $ 1,6 $ Résultat global lié aux activités abandonnées 8,5 70,8





ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Non audités (en millions de dollars canadiens) Cumul Résultats des autres Participation Total des Capital Surplus non éléments du ne donnant capitaux social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 26 octobre 2025 - Tel que publié 611,4 $ 0,9 $ 1 258,3 $ 42,3 $ 1 912,9 $ 5,9 $ 1 918,8 $ Retraitement — — (8,7 ) — (8,7 ) — (8,7 ) Solde au 26 octobre 2025 - Retraité 611,4 0,9 1 249,6 42,3 1 904,2 5,9 1 910,1 Résultat net — — 29,7 — 29,7 0,2 29,9 Autres éléments du résultat global — — — (19,4 ) (19,4 ) — (19,4 ) Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Dividendes — — (18,8 ) — (18,8 ) — (18,8 ) Solde au 25 janvier 2026 611,4 $ 0,9 $ 1 260,5 $ 22,9 $ 1 895,7 $ 6,1 $ 1 901,8 $ Solde au 27 octobre 2024 - Tel que publié 619,2 $ 0,9 $ 1 237,5 $ 51,7 $ 1 909,3 $ 5,5 $ 1 914,8 $ Retraitement — — (8,3 ) — (8,3 ) — (8,3 ) Solde au 27 octobre 2024 - Retraité 619,2 0,9 1 229,2 51,7 1 901,0 5,5 1 906,5 Résultat net - retraité — — 56,6 — 56,6 0,1 56,7 Autres éléments du résultat global — — — 15,7 15,7 — 15,7 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions et impôts y afférents (7,8 ) — 8,8 — 1,0 — 1,0 Dividendes — — (18,9 ) — (18,9 ) — (18,9 ) Solde au 26 janvier 2025 - Retraité 611,4 $ 0,9 $ 1275,7 $ 67,4 $ 1955,4 $ 5,6 $ 1961,0 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Non audités (en millions de dollars canadiens)

Au Au 25 janvier 26 octobre 2026 2025 Retraité Actifs courants Trésorerie 43,0 $ 47,0 $ Débiteurs 187,0 468,1 Impôts sur le résultat à recevoir 7,8 7,2 Stocks 95,0 372,7 Frais payés d'avance et autres actifs courants 26,3 25,0 Actifs détenus en vue de la vente 2 153,6 12,0 2 512,7 932,0 Immobilisations corporelles 130,6 725,5 Actifs au titre de droits d'utilisation 49,7 98,5 Immobilisations incorporelles 126,6 328,0 Goodwill 396,2 1 179,5 Impôts différés 41,7 47,3 Autres éléments d'actif 16,3 30,0 3 273,8 $ 3 340,8 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 211,6 $ 435,2 $ Impôts sur le résultat à payer 1,8 3,5 Revenus reportés et dépôts 23,7 14,5 Portion courante de la dette à long terme 252,2 253,2 Portion courante des obligations locatives 12,1 25,5 Passifs détenus en vue de la vente 252,2 — 753,6 731,9 Dette à long terme 438,3 417,6 Obligations locatives 49,6 91,1 Impôts différés 35,0 69,1 Autres éléments du passif 95,5 121,0 1 372,0 1 430,7 Capitaux propres Capital social 611,4 611,4 Surplus d'apport 0,9 0,9 Résultats non distribués 1 260,5 1 249,6 Cumul des autres éléments du résultat global 22,9 42,3 Attribuables aux actionnaires de la Société 1 895,7 1 904,2 Participation ne donnant pas le contrôle 6,1 5,9 1 901,8 1 910,1 3 273,8 $ 3 340,8 $



