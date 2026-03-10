Forslag om fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har i dag godkendt og underskrevet fusionsplan- og redegørelse for afdelingerne nedenfor begge under Investeringsforeningen Danske Invest:

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL (SE-nr. 29 37 64 02) Nye Markeder Obligationer KL (SE-nr. 12 01 22 17)



Fusionen berører andelskassen Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (ISIN: DK0060073252), der er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Forslaget vil blive behandlet på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2026.



Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 26. marts 2026 være tilgængeligt til gennemsyn på foreningens hjemmeside www.danskeinvest.dk og på foreningens kontor.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør