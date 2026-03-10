Lettre ouverte au premier ministre Carney — Respecter l’engagement de 30 % d’ici 2030 : le temps presse

OTTAWA, Ontario, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre Carney, Sandra Schwartz, directrice générale nationale de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Canada), Megan Leslie, PDG du Fonds mondial pour la nature Canada, Emily McMillan, directrice générale de Nature Canada, et Patrick Nadeau, président - directeur général d’Oiseaux Canada, appellent le gouvernement fédéral à renouveler et à renforcer d’urgence le financement nécessaire à la réalisation d’un engagement phare du programme environnemental canadien : protéger 30 pour cent des terres et des eaux du Canada d’ici 2030. En effet, ce financement essentiel arrive à échéance dans quelques semaines. La lettre souligne la nécessité d’agir immédiatement pour prévenir la paralysie des initiatives de conservation et pour respecter l’engagement du gouvernement fédéral envers la nature et la population canadienne.

Monsieur le Premier Ministre,



Votre gouvernement a pris l’engagement historique de protéger 30 pour cent des terres et des eaux du Canada d’ici 2030. Cette promesse est devenue la pierre angulaire de votre programme environnemental : vous l’avez présentée dans la plateforme libérale lors de l’élection fédérale de 2025 et l’avez réitérée dans le discours du Trône. Pourtant, dans quelques semaines à peine, le financement fédéral nécessaire pour honorer cet engagement arrivera à échéance.

Le temps presse.

Les personnes qui œuvrent chaque jour à la protection des terres et des océans dont nous dépendons vivent dans l’incertitude. Cette absence de financement a paralysé des travaux de conservation déjà en cours et elle met en péril d’importants emplois en milieu rural. Si nous n’agissons pas maintenant, des années d’investissements publics seront gaspillées, et de nombreuses communautés et partenaires autochtones n’obtiendront pas le soutien qui leur a été promis.

En pareil moment, le silence est assourdissant.

Vous l’avez dit clairement : à l’heure où l’ordre mondial est mis à rude épreuve, nous avons besoin d’honnêteté. Vous avez déclaré que les puissances moyennes comme le Canada ont le devoir et la responsabilité d’aligner leurs actions sur leurs valeurs plutôt que de simplement « suivre le mouvement pour rester en bons termes ».

La protection de la nature constitue un test de leadership. Le Canada ne peut pas prétendre défendre le développement durable, la résilience économique et la coopération internationale tout en reculant sur l’un de ses engagements les plus visibles et les plus populaires. Les Canadiennes et Canadiens se soucient de la nature et veulent lui accorder l’attention et les investissements dont elle a besoin. La nature fait partie intégrante de ce qui nous définit comme pays1, et de nombreuses enquêtes d’opinion2 montrent que la population canadienne considère la conservation de la nature comme une source d’unité et d’identité nationales.

La nature ne peut pas attendre.

Partout au pays, la perte de biodiversité s’accélère, les effets des changements climatiques s’intensifient et l’écart entre les promesses et les progrès se creuse. Par ailleurs, la nature est une infrastructure vitale et son importance économique est sans équivoque. Au cours de l’exercice 2023-2024, les aires protégées et de conservation du Canada ont généré 10,9 milliards de dollars de PIB, soutenu 150 000 emplois et rapporté 1,4 milliard de dollars de recettes fiscales aux administrations publiques. Emplois, résilience communautaire, chaînes d’approvisionnement, systèmes d’alimentation, prospérité à long terme... tous ces éléments dépendent d’écosystèmes en santé. Les entreprises ne peuvent prospérer sur une planète dégradée, et les pouvoirs publics ne peuvent bâtir une économie forte et durable tout en sous-finançant les systèmes qui la soutiennent.

Le Canada protège actuellement environ 14 pour cent de ses terres et 15 pour cent de ses océans. Pour respecter l’engagement de 30 pour cent d’ici 2030, votre gouvernement doit immédiatement reconduire les fonds de conservation de la nature. Ce financement doit être à la hauteur des engagements internationaux du Canada et proportionnel aux investissements dans la protection de la biodiversité de pays comparables. Nous appelons également à un financement à long terme spécialement consacré à la conservation dirigée par les peuples autochtones, notamment pour le soutien des aires protégées et de conservation autochtones, dont l’efficacité et le rôle central dans une protection durable ont largement été démontrés.

Voilà des solutions éprouvées. C’est bien de planifier; mais un plan dépourvu des ressources nécessaires à sa mise en œuvre vaut à peine le papier sur lequel il est écrit.

Le leadership et les investissements que seul le gouvernement fédéral est en mesure de fournir ne peuvent être remplacés ni par les provinces et territoires ni par des partenaires privés. Si votre gouvernement veut sérieusement se montrer à la hauteur de la situation, si vous souhaitez réellement aligner nos actions, nos ambitions et nos réalisations sur nos valeurs, vous devez agir maintenant.

Un financement s’impose d’urgence pour éviter la paralysie complète de nombreux projets. Nous avons jusqu’à la fin du mois pour agir. Il est midi moins une.

Nous vous exhortons à renouveler et à accroître le financement fédéral pour la nature et à faire preuve d’un leadership à la hauteur de la situation.

Respectueusement,

Sandra Schwartz

Directrice générale nationale (Société de la nature et des parcs du Canada)

Megan Leslie

Présidente-directrice générale (Fonds mondial pour la nature Canada)

Emily McMillan

Directrice générale (Nature Canada)

Patrick Nadeau

Président - directeur général (Oiseaux Canada)

À propos de la SNAP Canada

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Canada) est le seul organisme de bienfaisance au Canada qui se consacre à la protection de la terre publique, de l’eau douce et de l’océan, et qui jouit d'une forte présence nationale et régionale dans tout le pays. Travaillant dans le respect de la souveraineté et du leadership des Nations autochtones, nous nous concentrons sur la conservation de la nature afin de répondre à la double crise de la perte accélérée de biodiversité et du changement climatique. Notre vision est qu'au moins la moitié de la terre, de l’eau douce et de l’océan du Canada soient protégés de façon permanente afin de préserver la nature et les populations pour les générations actuelles et futures. Pour plus d'informations sur SNAP et le travail que nous accomplissons pour protéger le patrimoine naturel du Canada, visitez le site snapcanada.org. Rejoignez notre communauté sur Bluesky, Facebook, Instagram et LinkedIn. Faites un don dès aujourd'hui.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez wwf.ca/fr/ .

À propos de Nature Canada

Nature Canada est un organisme sans but lucratif qui travaille à l’accomplissement d’une vision où, à la grandeur du pays, les espèces en péril seront protégés, les habitats fauniques seront préservés, et la population entretiendra une culture de conservation dans la vie quotidienne. Nous sommes aussi un des deux partenaires canadiens du programme ZICO de BirdLife International. Nous veillons à identifier, surveiller et protéger un réseau de sites essentiels pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité planétaires.

À propos d’Oiseaux Canada

Oiseaux Canada est un organisme de bienfaisance national voué à la conservation des oiseaux. Nous avons pour mission d’inciter à l’action en vue d’accroître la connaissance, l’appréciation et la conservation des oiseaux au Canada.

