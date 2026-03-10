Baltic Horizon Fond plaanib lunastada ennetähtaegselt osa võlakirju

Baltic Horizon Fond jätkab oma võlakirjapositsiooni vähendamise kava elluviimist ja lunastab 31. märtsil 2026 viienda osa Baltic Horizon Fondi 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtaja ja muutuva intressimääraga võlakirjadest, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, „Võlakirjad“), kogusummas 7 499 998,80 eurot. Lunastamine plaanitakse läbi viia võlakirjade nimiväärtuse vähendamise teel ning Võlakirjade uus nimiväärtus on 27 380,95 eurot ühe Võlakirja kohta. Investoritele väljamakstav summa ühe Võlakirja kohta on 18 727,74 eurot, mis sisaldab lunastusmakset ning kogunenud, kuid seni välja maksmata intressi. Enne lunastamist on Võlakirjade nominaalsumma kokku 18 999 997,80 eurot ja pärast lunastamist oleks nominaalsumma kokku 11 499 999 eurot. Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 24. märtsil 2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

