Templafy erhält Patent für Technologien zur Dokumentenerstellung

NEW YORK, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein erstes Patent vom United States Patent and Trademark Office erhalten hat. Das US-Patent Nr. 12,572,733 schützt verschiedene zugrunde liegende Technologien, auf denen die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung von Templafy basiert.

Viele KI-Tools sind auf die Generierung von Texten und Bildern ausgerichtet, scheitern jedoch daran, brauchbare, unternehmensgerechte Dokumente zu produzieren, die Marken-, Struktur- und Compliance-Standards zuverlässig erfüllen. Das Ergebnis für Unternehmen sind oft inkonsistente Präsentationen und Inhalte. Templafy schließt diese Lücke, indem es generative KI mit regelbasierter Automatisierung und unternehmensinternen Daten über eine zentrale Lösung zur Dokumentenzusammenstellung vereint. Dies ermöglicht es Fachkräften, KI-Agenten per Prompt anzuweisen, innerhalb weniger Minuten kundenfertige, hochwertige Dokumente zu erstellen, die genau den Unternehmensanforderungen entsprechen.

Arjen Hartog, Director of Product Management & Managing Director bei Templafy, sagt: „Unsere patentierten Funktionen unterstützen zentrale Systemfähigkeiten, die die kreative Leistungsfähigkeit von KI mit regelbasierter Automatisierung verbinden. So werden hochwertige Dokumente gemäß der genehmigten Struktur, den Geschäftsregeln und der Markenlogik erstellt. Fachkräfte können so schneller vom Prompt zum fertigen, geschäftstauglichen Dokument gelangen, ohne Zeit mit der Korrektur von Layouts oder Formatierungen zu verschwenden oder Gefahr zu laufen, dass erforderliche Komponenten fehlen. Dies führt nicht nur zu mehr Effizienz, sondern auch zu der Gewissheit, dass das Ergebnis korrekt, konform, markengerecht und hochwertig ist.“

Durch die zentralisierte Steuerung in der Dokumentenerstellung werden wichtige Elemente – von Titeln und Schriftarten bis hin zu Haftungsausschlüssen und Bildern – automatisch gemäß genehmigten Vorlagen, Geschäftsregeln und Markenlogik platziert und formatiert. Das reduziert Nacharbeit, senkt Risiken und ermöglicht es Teams, hochwertige Dokumente wie Angebote, Berichte oder Präsentationen schneller zu erstellen, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Compliance zu machen.

Jesper Theill Eriksen, CEO von Templafy, ergänzt: „Dieses Patent spiegelt unsere jüngsten innovativen Lösungen wider, die auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der unternehmensweiten Dokumentenerstellung basieren – einem Bereich, in dem Markenstandards, Compliance und Genauigkeit nicht verhandelbar sind. Angesichts zunehmender KI-Nutzung in Unternehmen wird Vertrauen zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal, was mit enormen Kosten verbunden ist. Wir setzen uns dafür ein, dass KI die Dokumentenerstellung beschleunigt und wiederholbare Prozesse ermöglicht, ohne Qualität, Kohärenz oder Genauigkeit zu beeinträchtigen – und so einen echten ROI liefert.“

Diese Ankündigung folgt auf die Einführung des kostenlosen KI-PowerPoint-Generators von Templafy, mit dem Fachleute ihre Ideen innerhalb weniger Minuten von einer Idee zu einer vollständigen Kundenpräsentation umsetzen können. In dieser ersten Phase der Einführung wird die KI-Generierung mit Sicherheitsvorkehrungen wie standardisierten Layouts und zentral gesteuerten Storylines vorgestellt.

