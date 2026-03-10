Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.
For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Lars Søren Rasmussen
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Position/status
|Interim President & CEO
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
|b)
|LEI
|529900NN7SOJ5QG82X67
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
|Aktieoptioner relateret til B-aktier
|Identifikationskode
|ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
|b)
|Transaktionens art
|Allokering af aktieoptioner
|c)
|Pris og mængde
|Pris
|Mængde
|0,00
|33.897
|d)
|Aggregerede oplysninger
|- Aggregeret mængde
|33.897 aktieoptioner
|- Pris
|DKK 0,00
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-10, 09:00 UTC
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
|1
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Anders Lonning-Skovgaard
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Position/status
|Executive Vice President & CFO
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917)
|b)
|LEI
|529900NN7SOJ5QG82X67
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
|Aktieoptioner relateret til B-aktier
|Identifikationskode
|ISIN: DK0060448595 (B-aktier)
|b)
|Transaktionens art
|Allokering af aktieoptioner
|c)
|Pris og mængde
|Pris
|Mængde
|0,00
|43.134
|d)
|Aggregerede oplysninger
|- Aggregeret mængde
|43.134 aktieoptioner
|- Pris
|DKK 0,00
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-03-10, 09:00 UTC
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for en markedsplads
