Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer


I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.

Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.

For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:

Selskabsledelse i Coloplast

1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)NavnLars Søren Rasmussen
2Årsag til indberetningen
a)Position/statusInterim President & CEO
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnColoplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b)LEI529900NN7SOJ5QG82X67
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenAktieoptioner relateret til B-aktier
IdentifikationskodeISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b)Transaktionens artAllokering af aktieoptioner
c)Pris og mængdePrisMængde
0,00  33.897  
d)Aggregerede oplysninger 
-        Aggregeret mængde33.897 aktieoptioner
-        PrisDKK 0,00
e)Dato for transaktionen2026-03-10, 09:00 UTC
f)Sted for transaktionenUden for en markedsplads
1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)NavnAnders Lonning-Skovgaard
2Årsag til indberetningen
a)Position/statusExecutive Vice President & CFO
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnColoplast A/S (CVR-no.: 69749917)
b)LEI529900NN7SOJ5QG82X67
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenAktieoptioner relateret til B-aktier
IdentifikationskodeISIN: DK0060448595 (B-aktier)
b)Transaktionens artAllokering af aktieoptioner
c)Pris og mængdePrisMængde
0,00  43.134  
d)Aggregerede oplysninger 
-        Aggregeret mængde43.134 aktieoptioner
-        PrisDKK 0,00
e)Dato for transaktionen2026-03-10, 09:00 UTC
f)Sted for transaktionenUden for en markedsplads

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111

Kristine Husted Munk
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
Email: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2981
Email: dksdk@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Head of Media Relations & Corporate Content
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917


Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

