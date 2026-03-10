Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer



I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.

Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.

For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:

Selskabsledelse i Coloplast



1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Lars Søren Rasmussen 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Interim President & CEO b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 33.897 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 33.897 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2026-03-10, 09:00 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads 1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Anders Lonning-Skovgaard 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Executive Vice President & CFO b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 43.134 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 43.134 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2026-03-10, 09:00 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

For yderligere information, kontakt venligst



Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. 4911 1111

Kristine Husted Munk

Senior Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

Email: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

Email: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Head of Media Relations & Corporate Content

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR nr. 69749917





Hjemmeside

www.coloplast.com



Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis-Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.

A simple solution that makes a difference.

Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2026-03.

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Se venligst vedlagte pdf.

Vedhæftet fil