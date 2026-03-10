ORION OYJ
JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET
10.3.2026 KLO 17.00
Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Mikko Kemppainen
Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Orion Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mikko Kemppainen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 146395/6/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-10
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014377
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3685 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 3685 Keskihinta: 0 EUR
Orion Oyj
|Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
|Mikko Kemppainen
General Counsel
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com
Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.