Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Outi Vaarala

Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.

Orion Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Outi Vaarala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj

LEI: 74370029VAHCXDR7B745

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 146381/7/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-10

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014377

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 12500 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 12500 Keskihinta: 0 EUR

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Mikko Kemppainen

General Counsel

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

