BOLLORE SE : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

BOLLORE SE
Raison sociale de l’émetteur : Bolloré SE
Société Européenne
Capital : 449 451 648,32 euros
Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric
055 804 124 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL
DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 28 février 2026 :

 

Total actions émises

 		2 809 072 802
 

Total droits de vote

 		5 081 106 115
 

Total droits de vote exerçables en assemblée

 		5 065 783 277

Le 10 mars 2026


BOLLORÉ SE
31-32, quai de Dion Bouton - 92811 Puteaux Cedex – France. Tél. : +33 1 46 96 44 33 – www.bollore.com
Siège social : Odet – 29500 Ergué-Gabéric – Société européenne au capital de 449 451 648,32 Euros – 055 804 124 RCS Quimper – TVA FR 84 055 804 124        

Bolloréddv 2026 02 28
