COMPAGNIE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Raison sociale de l’émetteur :

Compagnie de l’Odet

Société Européenne

Capital : 105 081 360 euros

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric

056 801 046 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 28 février 2026 :





Total actions émises



6 567 585



Total droits de vote







9 987 626



Total droits de vote exerçables en assemblée



7 634 342

Le 10 mars 2026

Pièce jointe