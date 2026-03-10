COMPAGNIE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET

Raison sociale de l’émetteur :
Compagnie de l’Odet
Société Européenne
Capital : 105 081 360 euros
Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric
056 801 046 RCS Quimper

        

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 28 février 2026 :



Total actions émises

6 567 585


Total droits de vote



9 987 626


Total droits de vote exerçables en assemblée

7 634 342

Le 10 mars 2026

Compagnie de l’Odet
51 Boulevard de Montmorency 75016 Paris – France
Tel : +33 1 71 71 17 11
www.compagniedelodet.net

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric – France - SE au capital de 105 081 360 euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - FR 49 056 801 046

Pièce jointe


Attachments

Odetddv 2026 02 28
GlobeNewswire

Recommended Reading