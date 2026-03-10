COMPAGNIE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

COMPAGNIE DE L'ODET
Raison sociale de l’émetteur :
Compagnie de l’Odet
Société Européenne
Capital : 105 081 360 euros
Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric
056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 28 février 2026 :
Total actions émises
|6 567 585
Total droits de vote
9 987 626
Total droits de vote exerçables en assemblée
|7 634 342
Le 10 mars 2026
