CPA Canada renouvelle des accords internationaux et renforce son rôle sur l’échiquier mondial

TORONTO, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a renouvelé une série d’accords internationaux qui renforcent la reconnaissance mondiale dont elle jouit et la mobilité professionnelle des détentrices et détenteurs du titre canadien de CPA.

Ces accords assurent la continuité du cheminement des CPA du Canada qui souhaitent travailler ailleurs dans le monde, et offrent une voie d’accès aux professionnels formés à l’étranger qui veulent exercer au Canada, dans un contexte où CPA Canada passera à un nouveau modèle d’affaires le 1er avril.

« Grâce à ces accords, le Canada joue un rôle sur la scène internationale et bénéficie de l’apport d’autres pays, résume Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Montrant la valeur d’un titre canadien de CPA uni et reconnu à l’échelle mondiale, ces ententes réaffirment aussi notre engagement à aider les CPA à saisir des occasions à l’international avec confiance et certitude. »

Le renouvellement de ces accords confirme l’importance d’une organisation nationale forte qui travaille en partenariat avec des organismes reconnus dans différents pays.

Pour les CPA canadiens, cette démarche se traduit par des perspectives de carrière élargies à l’échelle mondiale et par des cheminements coordonnés pour l’exercice de la profession au-delà des frontières du pays. Quant aux employeurs canadiens, elle leur donne accès à un plus vaste bassin d’experts en finance, ce qui renforce l’intégrité et la compétitivité du monde des affaires au pays.

Les CPA jouiront de la mobilité mondiale que procureront ces accords après leur ratification par les ordres provinciaux et territoriaux, à qui revient l’approbation finale en leur qualité d’autorités de réglementation de la profession.

Ces accords reflètent des partenariats avec les organismes comptables étrangers de premier plan suivants (d’autres accords suivront) :

National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP)

Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría (CMPIC)

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Chartered Accountants Ireland (CAI)





CPA Canada est honorée de pouvoir continuer à travailler aux côtés de ses estimés collaborateurs internationaux. Nous sommes fiers de représenter les CPA canadiens, au pays et ailleurs dans le monde.

Les dirigeants de nos organisations partenaires ont formulé les commentaires suivants :

« Pour l’IMCP, ces accords de collaboration ont des effets bénéfiques directs sur le milieu des affaires de notre région économique. L’Amérique du Nord, en tant que région commerciale, constitue l’une des plus importantes zones économiques de la planète; à ce titre, elle requiert que la qualité des services offerts par les experts-comptables soit uniforme dans toute la région. Nul doute que cet accord contribuera à la croissance de notre région. » — Ludivina Leija, présidente de l’ICMP

« L’Irlande, petit pays insulaire, a toujours été tournée vers le monde, et nos membres font usage de leurs compétences aux quatre coins du globe. Le renouvellement de cet accord profitera aux nombreux professionnels irlandais qui font carrière au Canada, et permettra aux deux organismes de continuer à collaborer encore plus étroitement pour le bénéfice de tous nos membres. » — Rosemary Keogh, chef de la direction, CAI

« Le renouvellement de l’accord entre l’ICAEW et CPA Canada renforce la reconnaissance mondiale des membres de l’ICAEW et facilite la mobilité internationale et transfrontalière des compétences et de l’expertise des comptables. Notre partenariat de longue date avec CPA Canada repose sur des normes rigoureuses communes et sur notre appartenance conjointe à la Global Accounting Alliance, dans le cadre de laquelle nous collaborons dans l’intérêt de nos membres et de l’ensemble de la profession. » — Alan Vallance, chef de la direction de l’ICAEW

« Cet accord protège l’exercice transfrontalier de la profession par les détenteurs américains du titre de CPA et leurs homologues au Canada et au Mexique, et permet aux entreprises d’Amérique du Nord d’avoir accès au plus large éventail possible de professionnels et de spécialistes de la comptabilité qualifiés » – Jim Knafo, directeur des alliances mondiales de l’AICPA et chef de la direction de la Global Accounting Alliance

CPA Canada

Organisation professionnelle nationale, CPA Canada négocie et maintient des accords qui rehaussent la valeur et la réputation du titre canadien de CPA sur la scène mondiale et qui renforcent l’unité de la profession canadienne.

CPA Canada travaille au nom de la profession comptable canadienne. Elle agit dans l’intérêt public en faisant la promotion de la transparence, en préparant les CPA aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante et en contribuant à l’élaboration de politiques comptables et financières à l’échelle tant nationale que mondiale.

