FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 02 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

Société FLEURY MICHON

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Pouzauges, le 10 mars 2026

Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 28 février 2026.

 

Date		 

Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)		 

Nombre de droits de
vote théoriques		 

Nombre de droits de
vote exerçables (2)
Au 28.02.20264 387 7577 495 5247 242 962

1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin janvier 2026.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Pièce jointe


Attachments

2026 02 Droits de vote
GlobeNewswire

Recommended Reading