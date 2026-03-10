Groupe Casino - Nombre total de droits de vote et d'actions au 28-02-2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 28 février 2026

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 939 713401 185 275400 532 293

* * *
*

Fait le 10 mars 2026 à 17h30

