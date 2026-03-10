Groupe Casino - Nombre total de droits de vote et d'actions au 28-02-2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 Saint-Etienne

554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

au 28 février 2026

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 400 939 713 401 185 275 400 532 293

* * *

*

Fait le 10 mars 2026 à 17h30

Pièce jointe