Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 10 mars 2026 – 17h45

ARGAN loue 32 000 m² sur son site du Coudray-Montceaux (91) et ramène le taux d’occupation de son patrimoine à 100%

Crédit : ARGAN

Le site du Coudray-Montceaux ne sera resté vacant que quelques mois avec la prise à bail par JS LOGISTICS des 32 000 m² disponibles sur cet ensemble de deux bâtiments représentant un total de 163 000 m² situé au sud de la région francilienne.

En accès direct sur l’autoroute A6 et à une trentaine de kilomètres du Boulevard Périphérique Parisien, Le Coudray-Montceaux offre un emplacement de choix pour les activités de logistique et de transport.

Filiale du groupe ZONGTENG, JS LOGISTICS fournit des solutions d’entreposage et de logistique au service d’acteurs du e-commerce. Le site du Coudray-Montceaux est la 4e implantation francilienne de cet acteur chinois arrivé en France en 2018. Le site du Coudray-Montceaux, sera le premier au sud de la région. Prestataire pour plusieurs clients, il traitera différents types de fournitures, mais également de l’ameublement et des produits de bricolage. Avec cette nouvelle implantation, JS LOGISTICS opère désormais sur près de 100 000 m² en Ile-de-France.

JS LOGISTICS s’est engagé sur un bail de 9 ans, dont 6 fermes.

Un patrimoine de 4 millions de m² loué à 100%

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Avec cette signature, le patrimoine d’ARGAN, constitué d’une centaine d’entrepôts représentant 4 millions de m², est à nouveau occupé à 100%. Cette performance s’explique par notre choix assumé d’assurer la gestion locative de notre patrimoine avec nos équipes en interne. Cette proximité terrain avec nos équipes de property et d’asset managers est un facteur-clé de notre succès ».

Cette transaction a été menée avec le concours de CBRE, conseil des deux parties.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

26 mars : Assemblée Générale 2026

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

