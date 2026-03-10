Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 mars 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 10 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 mars au 6 mars 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/03/2026
|FR0000125338
|25 000
|104,7618
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/03/2026
|FR0000125338
|85 000
|104,6552
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/03/2026
|FR0000125338
|8 110
|105,4506
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/03/2026
|FR0000125338
|31 890
|105,1102
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/03/2026
|FR0000125338
|8 154
|105,7951
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|04/03/2026
|FR0000125338
|56 543
|105,8886
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/03/2026
|FR0000125338
|4 187
|107,2461
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|05/03/2026
|FR0000125338
|35 813
|107,5053
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|06/03/2026
|FR0000125338
|90 000
|109,8949
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|06/03/2026
|FR0000125338
|10 000
|109,9665
|CEUX
Pièce jointe