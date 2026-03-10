Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 6 mars 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 10 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 mars au 6 mars 2026
   

 

 

Nom de l'émetteur		 

 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		 

Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/03/2026FR000012533825 000104,7618CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/03/2026FR000012533885 000104,6552XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/03/2026FR00001253388 110105,4506CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/03/2026FR000012533831 890105,1102XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/03/2026FR00001253388 154105,7951CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3604/03/2026FR000012533856 543105,8886XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/03/2026FR00001253384 187107,2461CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3605/03/2026FR000012533835 813107,5053XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3606/03/2026FR000012533890 000109,8949XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3606/03/2026FR000012533810 000109,9665CEUX

