Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (3 au 6 mars 2026)

Le 10 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 3 au 6 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Mar-26 FR0000073298 15 897 34,1867 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Mar-26 FR0000073298 4 395 34,1693 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Mar-26 FR0000073298 1 500 34,1133 TQE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Mar-26 FR0000073298 1 500 34,0879 AQE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Mar-26 FR0000073298 16 000 35,1261 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Mar-26 FR0000073298 9 000 35,0553 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Mar-26 FR0000073298 14 000 36,0635 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Mar-26 FR0000073298 11 000 36,0403 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Mar-26 FR0000073298 18 000 36,6834 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Mar-26 FR0000073298 7 000 36,5855 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe