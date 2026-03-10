Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (3 au 6 mars 2026)

Le 10 mars 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 3 au 6 mars 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Mar-26
|FR0000073298
|15 897
|34,1867
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Mar-26
|FR0000073298
|4 395
|34,1693
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Mar-26
|FR0000073298
|1 500
|34,1133
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Mar-26
|FR0000073298
|1 500
|34,0879
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Mar-26
|FR0000073298
|16 000
|35,1261
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Mar-26
|FR0000073298
|9 000
|35,0553
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Mar-26
|FR0000073298
|14 000
|36,0635
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Mar-26
|FR0000073298
|11 000
|36,0403
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Mar-26
|FR0000073298
|18 000
|36,6834
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Mar-26
|FR0000073298
|7 000
|36,5855
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe