Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (3 au 6 mars 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 10 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 3 au 6 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Mar-26FR000007329815 89734,1867XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Mar-26FR00000732984 39534,1693DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Mar-26FR00000732981 50034,1133TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Mar-26FR00000732981 50034,0879AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Mar-26FR000007329816 00035,1261XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Mar-26FR00000732989 00035,0553DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Mar-26FR000007329814 00036,0635XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Mar-26FR000007329811 00036,0403DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Mar-26FR000007329818 00036,6834XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Mar-26FR00000732987 00036,5855DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 03 10_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
GlobeNewswire

Recommended Reading