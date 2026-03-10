Alstom S.A : Alstom va fournir 153 trains à Comboios de Portugal et implanter une usine de fabrication de matériel roulant au Portugal

COMMUNIQUDE PRESSE

Alstom va fournir 153 trains à Comboios de Portugal et implanter une usine de fabrication de matériel roulant au Portugal

Il s'agit de la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal, qui permettra d'améliorer les services ferroviaires régionaux et suburbains dans tout le pays.

L'usine de fabrication d'Alstom au Portugal créera près de 300 emplois directs.

10 mars 2026 – Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros1 avec Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream, qui contribueront au renouvellement du parc ferroviaire portugais et à l'augmentation de la capacité sur les principaux axes de transport de voyageurs. Cet accord représente la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail dans tout le pays.

Le contrat de base a été signé en octobre 2025 pour 117 trains Adessia Stream, puis étendu à 36 trains supplémentaires, ce qui a permis d'avancer le calendrier de livraison. Les premiers trains devraient entrer en service en 2029. Un plan de livraison accéléré a été convenu afin de répondre à la demande croissante des passagers et à la nécessité de moderniser le matériel roulant existant.

Une nouvelle flotte de 98 trains de banlieue renforcera les liaisons suburbaines dans les régions de Lisbonne, Porto et Cascais, tandis que les 55 trains restants amélioreront les services sur les lignes régionales, offrant aux passagers portugais une nouvelle expérience de voyage et améliorant le confort, la fiabilité et la connectivité à bord.

Conçus spécialement pour le réseau portugais, ces trains offriront un confort, une accessibilité et une connectivité à bord améliorés aux navetteurs quotidiens et aux passagers régionaux.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom va créer une nouvelle usine de fabrication de trains au Portugal, renforçant ainsi la capacité industrielle nationale et créant près de 300 emplois directs. Cette usine soutiendra la réalisation du projet tout en contribuant au développement à long terme des compétences et de l'emploi dans le secteur ferroviaire.

« Ce projet soutient la vision de CP qui consiste à offrir des services ferroviaires plus fiables et plus accessibles aux passagers tout en préparant le réseau à la demande future », a déclaré David Torres, directeur général d'Alstom Portugal. « Ce partenariat aura également un impact à long terme en renforçant les capacités locales, en créant de nouvelles opportunités d'emploi et en contribuant au développement durable du secteur ferroviaire portugais. »

Bruno Florence, directeur de projet chez Alstom pour CP, a déclaré : « Le renouvellement de la flotte régionale et suburbaine est une priorité essentielle pour CP. Ce contrat répond aux besoins opérationnels tout en s'alignant sur les objectifs plus larges du Portugal en matière de renforcement des capacités, de mobilité durable, de développement industriel et de création d'emplois. »

Des trains pour le Portugal fabriqués au Portugal

Pour mener à bien ce projet, Alstom ouvrira un nouveau site de production à Matosinhos, dans la région de Porto. L'usine couvrira plus de 20 000 mètres carrés et sera équipée de technologies de production modernes. La construction du site sera réalisée en partenariat avec l'entreprise portugaise de travaux publics DST.

Le projet créera près de 300 emplois au Portugal, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la technique et des métiers spécialisés. Quinze pour cent des postes seront réservés aux jeunes chômeurs, aux chômeurs de longue durée et aux personnes souffrant de problèmes de santé ou de handicaps.

Des trains à la pointe de la technologie conçus pour le marché portugais

Les nouveaux trains à trois voitures peuvent accueillir jusqu’à 450 passagers chacun. Ils s’appuient sur l’expérience et la fiabilité de la gamme moderne Adessia d’Alstom, des trains de banlieue à un seul niveau spécialement conçus pour relier les zones urbaines, suburbaines et régionales

Conçus spécialement pour le marché portugais, ces trains répondent à des normes élevées en matière de durabilité, d'accessibilité et de confort des passagers, et offrent des fonctionnalités numériques qui améliorent l'efficacité énergétique, la maintenabilité et les systèmes d'information des passagers. Ils sont notamment équipés d'un accès sans marches, d'un plancher plat sur toute la longueur du train, du Wi-Fi et d'espaces réservés aux fauteuils roulants et aux vélos. L'accessibilité a été une priorité tout au long du processus de conception, qui s'est appuyé sur les commentaires et l'expertise d'organisations telles que Accessible Portugal, afin de garantir une adaptation totale aux besoins locaux et aux normes les plus élevées.

Développés conformément aux principes de l'éco-conception, les nouveaux trains s'engagent en faveur de la durabilité environnementale. Leur développement tient compte de l'ensemble du cycle de vie, depuis les matières premières et la consommation d'énergie jusqu'à un taux de recyclabilité final supérieur à 95 %.

Alstom est présent au Portugal depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, deux trains sur trois circulant dans le pays sont fabriqués par Alstom ou intègrent la technologie Alstom, qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, régionaux, de métro ou de banlieue. Dans le domaine numérique, plus de 1 500 km du réseau ferroviaire portugais et plus de 500 unités embarquées sont gérés par le système de Protection Automatique des Trains (ATP), (Convel) d'Alstom, une solution de signalisation développée spécifiquement pour le marché portugais. Dans le domaine de la mobilité urbaine, Alstom a fourni le système de signalisation du métro de Porto et a fabriqué les 102 premiers trains actuellement en service sur le réseau. Alstom a également fourni le système ATP installé à bord des 18 trains récemment acquis par l'opérateur.

À propos des trains Adessia

Pilier de la vie urbaine, les trains de banlieue Adessia constituent l'un des moyens les plus durables pour voyager à travers les villes, les banlieues et les régions. La large gamme de rames automotrices et de voitures à plancher surélevé est disponible en configuration à un ou deux niveaux, adaptée à toutes les conditions climatiques entre 120 et 200 km/h sur les réseaux électrifiés et non électrifiés. En tant que premier constructeur de trains de banlieue avec une expérience de plus de 60 ans, Alstom s'engage à améliorer encore davantage la durabilité de ses opérations et l'expérience des passagers. Avec plus de 45 000 voitures vendues dans plus de 60 réseaux de banlieue dans plus de 15 pays en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Australie, Adessia permet chaque jour à plus de 20 millions de passagers de voyager confortablement, en toute sécurité et en toute fiabilité.

ALSTOM™, Adessia™ et Adessia Stream™ sont des marques déposées et protégées du groupe Alstom.





À propos d'Alstom



Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens apprécient. Des trains à grande vitesse aux métros, monorails, tramways, en passant par les systèmes clés en main, les services, les infrastructures, la signalisation et la mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

1 La commande sera enregistrée au 4ème trimestre de l'exercice 2025/2026 d'Alstom.

