Anoto utser Jonathan Faiman till verkställande direktör

Anoto Group AB (publ) ("Anoto") tillkännager idag att styrelsen har utsett Jonathan Faiman till verkställande direktör med omedelbar verkan. Jonathan Faiman efterträder Mats Karlsson, som lämnar sin roll som tillförordnad VD och som kommer att vara behjälplig för att säkerställa en smidig övergång.

Styrelsen vill tacka Mats Karlsson för hans arbete under en period präglad av viktiga förändringar. Under hans ledning har Anoto genomfört en omstrukturering och lagt en starkare grund för företagets nästa utvecklingsfas.

"Vi är tacksamma mot Mats för hans engagemang och ledarskap under en avgörande period för Anoto", säger Kevin Adeson, styrelseordförande. "Vi tackar honom för hans viktiga bidrag och önskar honom all framgång.”

Jonathan Faiman har lång erfarenhet av att skapa och skala upp teknikdrivna företag, med en stark meritlista inom produktstrategi, lansering av nya produkter, inträde på nya marknader samt organisatoriskt ledarskap. Han har lett det operativa teamet som har skapat Anotos varumärke "inq" och produktportfölj och har djupgående kunskap om företagets teknik, kunder och strategiska prioriteringar.

"Jonathan är en exceptionell ledare och har ett tydligt fokus på genomförande och affärsresultat.", fortsätter Kevin Adeson. "Vi tror att han kommer att bidra med dynamik, tydlighet och starkt ledarskap vid en viktig tidpunkt för Anoto då bolaget vidareutvecklar sin strategi.”

Jonathan Faiman kommenterade sin utnämning så här:

"Jag är glad över att ha utsetts till VD i Anoto och ser fram emot möjligheten som väntar. Vi har ett enastående team och en tydlig vision för det digitala skrivandets framtid. Jag ser fram emot att arbeta nära styrelsen, ledningsgruppen och våra medarbetare med att utveckla fantastiska produkter till våra kunder och uppnå Anotos fulla potential.”

Om Anoto Group

Anoto Group AB (publ) är ett svenskt teknikföretag som specialiserar sig på lösningar för digitalt skrivande som integrerar handskrift med digitala arbetsflöden. Anotos teknik möjliggör integration mellan analoga indata och digitala system för produktivitet, kreativitet och datainsamling i en rad olika användningsfall.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden såsom uttalanden om ledarskap, strategi och förväntade framtida resultat. Sådana uttalanden baseras på nuvarande förväntningar och antaganden och är utsatta för risker och osäkerhetsfaktorer som innebär att de faktiska resultaten kan komma att skilja sig väsentligt från dessa uttalanden. Anoto har ingen skyldighet att uppdatera framåtriktade uttalanden i andra fall än när det krävs enligt tillämplig lag.

För ytterligare information kan du kontakta:

Kevin Adeson, styrelseordförande i Anoto Group AB (publ)

ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), organisationsnummer 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Den här informationen utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 mars 2026 kl. 18:00 CET.

