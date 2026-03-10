CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Mise à disposition du Projet de Rapport financier annuel 2025

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

PUBLICATION DU PROJET DE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan informe le public que le Projet de Rapport financier annuel relatif à l’exercice 2025 a été déposé sur le site Internet de la Société, dans la Rubrique « Information réglementée » : https://www.credit-agric o le.fr/ca-morbihan/particulier/informations-reglementees . html .

Ce projet de Rapport inclut notamment le Rapport sur le Gouvernement d’entreprise, le communiqué normalisé sur le montant des honoraires des Commissaires aux comptes, ainsi que les informations figurant dans le descriptif du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement.

