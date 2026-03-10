SKAGI: Endanleg dagskrá og tillögur til aðalfundar árið 2026

Stjórn Skaga hf. hefur boðað til aðalfundar sem haldinn verður í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, þriðjudaginn 17. mars 2026. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Fundurinn hefst kl. 16:00. Endanleg dagskrá er í viðhengi.
Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja aðalfundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, eru beðnir um að skrá sig á skráningarsíðu fundarins:
Frestur til að skrá sig er til kl. 16:00 þann 15. mars, eða tveimur dögum fyrir aðalfund. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á.
Opnað verður fyrir forkosningu um þær tillögur sem liggja fyrir fundinum frá kl. 12 til 14 á fundardegi. Nánari leiðbeiningar um forkosningu er að finna í leiðbeiningum um rafræna þátttöku á vefsíðu félagsins.
Athugasemd vegna dagskrárliðar 3 - Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs:
Frá því að upphaflegar tillögur voru birtar hefur félagið hafið endurkaup á eigin hlutum, líkt og var tilkynnt um þann 23. febrúar 2025. Endurkaupin hafa ekki áhrif á tillögur stjórnar um arðgreiðslu en áréttað er að heildarfjárhæð arðgreiðslunnar tekur breytingum í samræmi við fjölda eigin hluta.
Öll gögn vegna aðalfundar, s.s. tillögur stjórnar, starfskjarastefna, skýrsla tilnefninganefndar, ársskýrsla félagsins, starfskjaraskýrsla vegna ársins 2025 og enskar þýðingar fundargagna hafa verið gerð aðgengileg á vefsíðu félagsins.
Nánari upplýsingar eru veittar í gegnum netfangið fjarfestatengsl@skagi.is
Viðhengi