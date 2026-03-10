Atos Group - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Paris, France – le 10 mars 2026 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir déposé aujourd’hui mardi 10 mars 2026, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2025 sous le numéro D.26-0075. Ce document inclut notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations en matière de durabilité ainsi que le rapport de certification sur ces informations ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

les rapports des Commissaires aux comptes.

Ce document peut être consulté sur le site internet d’Atos (Résultats & rapports financiers | Atos Group) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

