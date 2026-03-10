Bera hf.: Óskar Ingi ráðinn fjármálastjóri Beru

Óskar Ingi Magnússon hefur verið ráðinn fjármálastjóri Beru hf. Óskar hefur starfað hjá Ölgerðinni í 10 ár og á þeim tíma komið að fjölbreyttum verkefnum, nú síðast í lykilhlutverki á fjármálasviði þar sem hann stýrði bæði hagdeild og stafrænni tækni. Áður starfaði Óskar hjá WOW air sem sérfræðingur í hagdeild, þar sem hann vann að áætlanagerð og greiningum.
Óskar er með M.Sc. gráðu í Management Science and Engineering frá Columbia háskóla í New York og B.Sc.í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands.
„Framundan eru spennandi tímar hjá Beru þar sem nýtt leikskipulag greiðir leiðina til sóknar og enn frekari vaxtar. Skipulagið byggir á sterkum grunni sem fyrst og fremst má þakka skýrri stefnu og einstakri menningu. Ég er fullur tilhlökkunar að leggja mitt lóð á vogarskálarnar við að byggja upp áframhaldandi sókn félagsins með öllu því framúrskarandi starfsfólki sem hér starfar,“ segir Óskar Ingi Magnússon, fjármálastjóri Beru.
„Starf fjármálastjóra krefst í auknum mæli þekkingar á tæknilausnum og það er þróun sem mun halda áfram. Ráðning Óskars er mikilvægt skref í átt að skilvirkara og tæknilegra umhverfi sem við viljum skapa innan Beru og dótturfélaga þar sem reynsla hans og þekking á innviðum og rekstri félagsins mun hjálpa okkur að styrkja samstæðuna enn frekar,“ segir Jón Þorsteinn Oddleifsson, forstjóri Beru.