Slide lève 70 millions de dollars lors d’une série B menée par General Catalyst afin d’étendre sa plateforme de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BCDR) destinée aux fournisseurs de services gérés

NORWALK, Connecticut, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slide, la plateforme moderne de continuité d’activité et de reprise après sinistre (Business Continuity and Disaster Recovery — BCDR) axée sur la sécurité et conçue exclusivement pour les fournisseurs de services gérés (MSP), annonce ce jour avoir levé 70 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B mené par General Catalyst, avec la participation de Base10, Outsiders Fund, futurepresent, Vine Ventures, Glynn Capital Management, Benchstrength, Top Down Ventures et Connecticut Innovations.

« Ce financement marque une étape majeure dans le parcours de Slide », a déclaré Michael Fass, cofondateur et PDG de Slide. « Au cours de notre première année, les MSP ont clairement exprimé leurs attentes : ils veulent une plateforme BCDR moderne, sécurisée et performante, proposée par un partenaire entièrement dédié à leur réussite. Ce financement nous permet de rester indépendants, axés sur les produits et résilients, tout en continuant à investir dans l’innovation et dans les équipes qui la rendent possible. »

Parallèlement à cette levée de fonds, Slide annonce l’ouverture de son bureau au Royaume-Uni ainsi que le lancement d’un centre de données dédié en Allemagne afin de soutenir ses partenaires dans la région EMEA.

Une première année charnière

Slide a été développée entièrement de zéro, sans dette technique héritée, afin d’offrir vitesse, sécurité et, surtout, une solution conçue exclusivement pour les MSP. La réponse du marché a confirmé ce que l’entreprise pressentait déjà : il existait une lacune importante sur le marché du BCDR pour les MSP. La dynamique de croissance de Slide enregistrée au cours des douze derniers mois illustre l’ampleur de ce besoin.

« La première année de Slide a consisté à rappeler au secteur ce qu’est réellement l’innovation. Les nouveaux entrants dans le domaine du BCDR sont très rares. Les résultats obtenus et les investissements réalisés montrent que l’écosystème reconnaît le travail accompli et l’alignement de cette équipe avec les MSP. Ce financement donne à Slide les moyens d’élargir la portée de ses produits et sa présence géographique. Je suis extrêmement enthousiaste quant à la suite », a déclaré Austin McChord, cofondateur et président du conseil d’administration.

Construire sur le long terme

La levée de fonds de 70 millions de dollars en série B, menée par General Catalyst, permettra à Slide de :

Accélérer son expansion internationale, notamment ses infrastructures, ses équipes de support et ses équipes commerciales dans la région EMEA et au-delà

Accélérer le développement et la mise à disposition de fonctionnalités clés de sa plateforme BCDR

Investir fortement dans les talents afin de développer de nouveaux produits de sauvegarde modernes spécialement conçus pour les MSP

Étendre son écosystème ouvert grâce à des intégrations plus profondes avec les outils modernes utilisés par les MSP

« Nous pensons que les entreprises les plus durables sont celles qui font preuve d’une profonde compréhension de leurs clients et qui sont prêtes à remettre en cause les acteurs établis. Slide incarne parfaitement cette approche. Michael, Austin et leur équipe comprennent la communauté des MSP à un niveau fondamental et reconstruisent une catégorie critique avec une architecture moderne et une vision à long terme. Nous sommes fiers de nous associer à Slide alors qu’elle poursuit son expansion mondiale et gagne chaque jour la confiance des MSP », a affirmé Mark Crane, associé chez General Catalyst.

Expansion au Royaume-Uni et dans la région EMEA

Slide annonce également aujourd’hui l’ouverture de son bureau au Royaume-Uni, avec une équipe locale prête à déployer, accompagner et soutenir les MSP dans toute la région EMEA. Afin de répondre aux exigences de souveraineté des données et de conformité, l’entreprise lance également son premier centre de données régional en Allemagne.

« Nous observons la dynamique de Slide depuis l’année dernière et nous avons été ravis de voir enfin arriver au Royaume-Uni une plateforme BCDR moderne », a souligné Derrick Ross, directeur de Hampshire Business Computers Ltd. « Pour les MSP ici, l’accès à l’architecture haute performance de Slide, à son approche axée sur la sécurité et à son modèle centré sur les partenaires, combiné à un support local et à des centres de données régionaux, change véritablement la donne. C’est rafraîchissant de voir un fournisseur réellement à l’écoute de la communauté MSP et capable d’apporter de l’innovation sans les contraintes des solutions héritées ni les contrats à long terme. Nous sommes ravis de proposer Slide à nos clients et de grandir aux côtés d’une entreprise clairement engagée sur le long terme auprès de l’écosystème. »

À propos de Slide

Slide est une entreprise moderne de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BCDR) axée sur la sécurité et conçue exclusivement pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Fondée par Austin McChord (fondateur et ancien PDG de Datto) et Michael Fass (ancien directeur juridique et directeur des ressources humaines de Datto), Slide propose une plateforme de sauvegarde nouvelle génération à haute performance, conçue pour les environnements hybrides actuels.

Avec une infrastructure NVMe de classe mondiale, un chiffrement natif par défaut, un écosystème d’API ouvert et un support technique direct, Slide combine vitesse, sécurité, simplicité et partenariat — sans contrats restrictifs ni dette technique héritée.

Basée à Norwalk, Connecticut, et présente en Amérique du Nord et dans la région EMEA, l’entreprise est soutenue par General Catalyst, Base10 et Outsiders Fund.

Pour en savoir plus, consultez le site : slide.tech.

