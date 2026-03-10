CRCAM du Languedoc: Mise à disposition du rapport financier annuel au 31-12-2025

Crédit Agricole du Languedoc : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le rapport financier annuel au 31/12/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), au format réglementaire ESEF.

Ce rapport comprend les éléments suivants :

Rapport de gestion Rapport de durabilité Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport de durabilité Rapport sur le gouvernement d'entreprise Activité et résultats Facteurs de risque Gestion des risques

Présentation des comptes individuels

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés

Présentation des comptes consolidés

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés

Attestation du rapport financier annuel

Texte des résolutions à l'Assemblée Générale

Descriptif du programme de rachat de ses propres titres

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital par annulation de titres de capital achetés

Ce document est au format officiel ESEF.



Une copie de ce dernier au format consultable pdf est disponible. Le présent Document d'enregistrement universel faisant office de rapport financier annuel est une reproduction de la version officielle du Document d'enregistrement universel qui a été établi au format ESEF (European Single Electronic Format).

Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique "Votre Caisse Régionale"/"Communiqués" ou sur le lien suivant : : https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/informations-reglementees.html

