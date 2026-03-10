Axi comparte dos nuevos hitos de Axi Select con un pago de $200,000 a un trader y siete nuevos traders Pro M financiados con $1,000,000 cada uno

SÍDNEY, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder en trading online de CFD y FX, ha anunciado dos importantes hitos en su programa Axi Select: un trader en etapa de Aceleración alcanzó un pago mensual de $200,000 y la progresión de siete traders al estatus Pro M, el nivel más alto del programa, cada uno con acceso a $1,000,000 en capital de financiamiento.

Según el bróker, en enero un trader con base en Asia alcanzó un pago mensual de $200,000, el mayor pago mensual registrado hasta la fecha en Axi Select, partiendo de un capital inicial de $2,000. Además, Axi informó que siete traders adicionales han avanzado al nivel más alto del programa, Pro M, asegurando cada uno $1,000,000 en financiamiento.

Greg Rubin, director de Axi Select, comentó: “Esto es exactamente lo que Axi Select fue diseñado para hacer: ofrecer a traders talentosos un camino hacia el éxito, donde puedan progresar y desbloquear mayor capital en función de sus habilidades, disciplina y desempeño. Ver a siete nuevos traders alcanzar el estatus Pro M y asegurar $1,000,000 en financiamiento demuestra que nuestro modelo respalda el crecimiento a largo plazo de los traders”.

Como su punto central, Axi Select fue creado para brindar a los traders talentosos un camino de evolución, con progresión basada en etapas y desempeño, y acceso a capital. Los recientes hitos reflejan un impulso continuo en Axi Select, que actualmente incluye más de 49,000 traders y un total de 16 traders que han alcanzado el nivel más alto del programa.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de FX y CFD, con miles de clientes en más de 100 países. Ofrece CFDs sobre múltiples clases de activos, incluyendo Forex, acciones, oro, petróleo, café y más.

