Axi partage deux nouvelles réalisations majeures pour Axi Select : un versement de 200 000 $ à un trader et sept nouveaux traders Pro M bénéficiant d’un financement de 1 million de $

SYDNEY, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan dans le domaine du trading de CFD et de devises, annonce deux étapes clés pour Axi Select, un versement mensuel de 200 000 dollars réalisé par un trader en phase d’accélération et la progression de sept traders vers le statut Pro M, soit le niveau le plus élevé du programme d’allocation de capital, chacun débloquant l’accès à un financement en capital d’un million de dollars.

Selon le courtier, en janvier dernier, un trader basé en Asie a atteint le cap des 200 000 dollars de gains, soit le meilleur résultat mensuel jamais enregistré par Axi Select, avec un capital initial de 2 000 dollars. Par ailleurs, Axi annonce également que sept autres traders ont désormais atteint le niveau avancé du programme, Pro M, chacun obtenant un financement de 1 million de dollars.

Greg Rubin, Directeur d’Axi Select, a déclaré : « C’est exactement la raison d’être d’Axi, offrir aux traders talentueux une voie vers la réussite qui leur permette de progresser et de débloquer davantage de capitaux en fonction de leurs compétences, de leur discipline et de leurs performances. Le fait que sept nouveaux traders aient atteint le statut Pro M et obtenu un financement d’un million de dollars démontre que notre modèle favorise la croissance à long terme des traders. »

À l’origine, Axi Select a été conçue pour offrir aux traders talentueux un parcours évolutif, avec une progression basée sur les performances et l’accès au capital. Ces récentes réalisations reflètent la dynamique continue d’Axi Select, qui compte désormais 49 000 traders, dont 16 ont atteint le niveau le plus élevé du programme.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres.

