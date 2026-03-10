アクシ、アクシ・セレクトで、20万ドル (約3,160万円) のペイアウト達成と、100万ドル (約1億5,800万円) の資金提供を受けるプロMトレーダーが新たに7名誕生という、2つのマイルストーンを発表

シドニー発, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFD・FX取引の金融リーダーであるアクシ (Axi) は、アクシ・セレクト (Axi Select) において、アクセラレーション (Acceleration) 段階のトレーダーが月20万ドル (約3,160万円) のペイアウトを達成し、7名のトレーダーが資本配分プログラムの最高位であるプロM (Pro M) ステータスへ昇格し、各100万ドル (約1億5,800万円) の資金調達枠を獲得したという、2件のマイルストーンの達成を発表した。

同ブローカーによると、当初2,000ドル (約32万円) の資本からスタートしていたアジア在住のトレーダーが、1月に20万ドル (約3,160万円) のペイアウト達成という、アクシ・セレクト史上最高の月間実績マイルストーンを記録した。 さらにアクシは、追加で7名のトレーダーが同プログラム最上位のプロMに昇格し、各々が100万ドル (約1億5,800万円) の資金提供を獲得したことを明らかにした。

アクシ・セレクト責任者のグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は次のように述べている。「これはまさにアクシ・セレクトが意図して設計された仕組みそのもので、有能なトレーダーが、そのスキル、規律、実績に基づいて進捗し、より大きな資本を獲得できる、成功への道筋を提供しています。 新たに7名のトレーダーがプロMステータスに到達し、100万ドル (約1億5,800万円) の資金を確保したことは、当社のモデルがトレーダーの長期的成長を支えていることを示しています。」

アクシ・セレクトの核心は、才能あるトレーダーに進化の道筋を提供することにあり、段階的な実績に基づく昇格と資金アクセスを特徴とする。 今回のマイルストーンはアクシ・セレクト全体の継続的なモメンタムを反映しており、現在同プログラムには総計49,000人以上のトレーダーが参加し、そのうち16名が同プログラムの最高位の節目に到達している。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、 mediaenquiries@axi.com まで問い合わせされたい。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダーLLC (AxiTrader LLC) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。