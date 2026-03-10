Axi, 트레이더 월 20만 달러 지급과 100만 달러 자금 확보 Pro M 트레이더 7명 탄생 등 Axi Select 주요 성과 발표

시드니, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 외환(FX) 거래 분야의 금융 기업 Axi는 Axi Select 프로그램에서 두 가지 주요 성과를 발표했다. 하나는 Acceleration 단계 트레이더가 월 20만 달러 지급을 달성한 것이며, 다른 하나는 7명의 트레이더가 자본 배분 프로그램의 최고 등급인 Pro M 단계로 승격돼 각각 100만 달러의 자금 지원을 받게 된 것이다.

이 브로커에 따르면, 1월에 아시아 기반의 한 트레이더가 초기 자본 2,000달러로 시작해 월 20만 달러 지급이라는 기록을 달성했으며, 이는 지금까지 Axi Select 프로그램에서 가장 큰 월간 지급 규모다. 또한 Axi는 추가로 7명의 트레이더가 프로그램의 최고 등급인 Pro M 단계인 Pro M으로 승격되어 각각 100만 달러의 자금 지원을 확보했다고 밝혔다.

Axi Select 총괄 책임자인 Greg Rubin은 다음과 같이 말했다. “이것이 바로 Axi Select가 설계된 목적이다. 숙련된 트레이더들이 자신의 기술과 규율, 성과에 기반해 단계적으로 성장하며 더 큰 자본을 확보할 수 있는 성공의 경로를 제공하는 것 말이다. 이번에 7명의 새로운 트레이더가 Pro M 단계에 도달해 100만 달러의 자금을 확보한 것은 우리 모델이 트레이더의 장기적인 성장을 지원한다는 것을 보여준다.”

Axi Select는 핵심적으로 재능 있는 트레이더들에게 성장의 경로를 제공하기 위해 만들어졌다. 단계별 성과 기반 승급 체계와 자본 접근 기회를 통해 트레이더가 발전할 수 있도록 설계됐다. 최근 성과는 Axi Select 프로그램의 지속적인 성장세를 보여주며, 현재 프로그램에는 4만9천 명 이상의 트레이더가 참여하고 있고 그중 16명이 프로그램의 최고 단계에 도달했다.

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 외환(FX) 및 CFD 거래 브랜드다. Axi는 외환, 주식, 금, 원유, 커피 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래 서비스를 제공한다.

