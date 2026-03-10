Axi berkongsi dua pencapaian baharu Axi Select dengan pembayaran pedagang $200K serta tujuh pedagang Pro M baharu yang menerima pembiayaan $1 juta

SYDNEY, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, peneraju kewangan dalam perdagangan CFD dan FX dalam talian, mengumumkan dua pencapaian Axi Select — pembayaran bulanan $200K yang dicapai oleh pedagang pada peringkat Acceleration serta kemajuan tujuh pedagang ke status Pro M — tahap tertinggi dalam program peruntukan modal — yang masing-masing membuka akses kepada pembiayaan modal sehingga $1 juta.

Menurut broker tersebut, pada Januari, seorang pedagang berpangkalan di Asia mencapai pencapaian pembayaran $200K — pembayaran bulanan Axi Select tertinggi setakat ini — bermula dengan modal permulaan $2K. Selain itu, Axi turut berkongsi bahawa tujuh pedagang tambahan kini telah maju ke tahap tertinggi program, Pro M, dengan setiap seorang memperoleh pembiayaan sebanyak $1 juta.

Greg Rubin, Ketua Axi Select, berkata: “Ini tepat seperti yang direka untuk Axi Select — memberikan laluan kejayaan kepada pedagang berkemahiran agar mereka boleh berkembang dan membuka akses kepada modal yang lebih besar berdasarkan kemahiran, disiplin dan prestasi mereka. Melihat tujuh pedagang baharu mencapai status Pro M dan memperoleh pembiayaan $1 juta menunjukkan bahawa model kami menyokong pertumbuhan pedagang jangka panjang.”

Pada asasnya, Axi Select dibangunkan untuk menyediakan pedagang berbakat dengan laluan untuk berkembang – melalui kemajuan berperingkat yang dipacu prestasi serta akses kepada modal. Pencapaian terkini ini mencerminkan momentum berterusan dalam Axi Select, yang kini merangkumi lebih daripada 49,000 pedagang serta sejumlah 16 pedagang yang telah mencapai pencapaian tertinggi dalam program tersebut.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

