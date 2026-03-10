Axi 分享 Axi Select 两项最新里程碑：交易员获 20 万美元收益，七位新 Pro M 交易员各获 100 万美元资金

悉尼, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在线差价合约和外汇交易的金融领导者 Axi 宣布 Axi Select 取得两项里程碑成果——一位 Acceleration 阶段交易员实现了每月 20 万美元的收益，以及七位交易员晋升至 Pro M 级别（该资本分配计划的最高层级），每人均获得 100 万美元交易资金支持。

据该经纪商称，今年 1 月，一位亚洲交易员达成了 20 万美元的收益里程碑（这是 Axi Select 迄今为止最高的月度收益），其初始资金仅为 2,000 美元。 此外，Axi 还分享称，另有七位交易员现已晋升至该计划的最高级别 Pro M，每人获得 100 万美元资金支持。

Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示：“这正是 Axi Select 设立的初衷——为优秀交易员提供一条通往成功的路径，使其能够凭借自身的技能、纪律和表现不断进阶，并获得更多的交易资金。 七位新的交易员晋升至 Pro M 级别并获得 100 万美元资金支持，证明我们的模式能够支持交易员实现长期成长。”

Axi Select 的核心目标是借助阶段式、以表现为导向的晋升机制和资金获取渠道，为有才华的交易员提供发展路径。 近期取得的里程碑成果表明 Axi Select 正持续保持发展势头。目前该计划已拥有超过 49,000 名交易员，其中共有 16 名交易员达到了该计划的最高里程碑等级。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取来自 Axi 的更多评论，请联系： mediaenquiries@axi.com

Axi Select 计划仅面向 AxiTrader LLC 的客户开放。 差价合约属于投资损失高风险交易类型。 此内容在您所在的地区可能无法查看， 如需了解更多信息，请参阅我们的《服务条款》。