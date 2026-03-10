Technip Energies publie son rapport annuel 2025

Technip Energies (PARIS : TE) (la « Société »), une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation, publie aujourd’hui son rapport annuel 2025.

La Société a déposé son rapport annuel 2025 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France.

Le rapport annuel 2025 est disponible sur https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/reports-and-presentations.

L’Assemblée Générale de Technip Energies se tiendra à Schiphol, aux Pays-Bas, le 5 mai 2026. La convocation, l’ordre du jour et tous les documents relatifs à cette Assemblée seront disponibles sur https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/agm le 24 mars 2026.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La Société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs Relations médias Phillip Lindsay Jason Hyonne Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux Tel: +44 207 585 5051 Tel: +33 1 47 78 22 89 Email: Phillip Lindsay Email: Jason Hyonne

