Dassault Aviation dévoile le Falcon 10X,

nouveau summum de la gamme Falcon

Un nouveau standard de confort, de performance et d'innovation dans l'aviation d'affaires

(Saint-Cloud, 10 mars 2026) – Lors d'une spectaculaire présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac, Dassault Aviation a dévoilé le Falcon 10X, son avion d'affaires le plus ambitieux à ce jour. À 20h00, lorsque le voile a été retiré, l'avion est apparu comme la nouvelle référence pour l'avenir de l'aviation d'affaires à longue distance.

Le Falcon 10X offre la cabine la plus grande, la plus confortable et la plus polyvalente jamais imaginée pour un avion d'affaires, redéfinissant ce que peut être l’expérience en vol des passagers.

« L'objectif, déclare le P-DG de Dassault Aviation, Éric Trappier, est de permettre aux passagers de vivre à bord de l'avion comme dans leur vie quotidienne, et non comme un long interlude entre le point de départ et la destination. Ainsi, ils arrivent reposés et au meilleur de leur forme. »

L'intérieur très spacieux du 10X est vingt centimètres plus large et cinq centimètres plus haut par rapport au concurrent le plus proche, permettant à son propriétaire de concevoir des intérieurs qui ressemblent plus à un environnement de vie ou de travail moderne qu’à une cabine traditionnelle.

Un nouveau standard dans l'aviation d'affaires

Offrir ce niveau de confort, tout en maintenant l'efficacité et la flexibilité opérationnelle qui définissent les avions Falcon, a nécessité des innovations dans presque tous les domaines. Les ingénieurs ont appliqué leur expertise, tirée des programmes des avions de combat de Dassault Aviation, pour améliorer l'aérodynamique, les matériaux, l'avionique et les commandes de vol. Dassault Aviation demeure le seul fabricant au monde à concevoir et à construire à la fois des avions de combat et des avions d'affaires, un avantage dual désormais incarné dans le Falcon 10X.

Le Falcon 10X volera à des vitesses approchant le mur du son, avec 0,925 Mach en pointe, et aura une autonomie de 7 500 nm (13 890 km) permettant d’assurer facilement les liaisons les plus prisées, comme New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, São Paulo à Dubaï ou Pékin à Paris.

Le confort des passagers a été conçu avec la même ambition. À une altitude de croisière de 12 500 mètres (41 000 pieds), la pression de la cabine sera maintenue à un niveau exceptionnellement bas, un peu plus de 900 mètres (3 000 pieds), avec de l'air frais renouvelé en permanence dans toute la cabine et des températures réglables pour les différentes zones individuelles. Le fuselage du 10X dispose de 38 hublots extra-larges, presque 50 % plus grands que ceux du Falcon 8X, qui inondent de lumière naturelle sa cabine, la plus lumineuse de l'aviation d'affaires.

D’une largeur de 2,77 mètres pour 2,03 mètres de hauteur, la cabine est plus grande que celle de certains avions régionaux. Les clients peuvent configurer des intérieurs à trois ou quatre zones, y compris des espaces de restauration spacieux, des « Falcon Privacy Suites », des chambres à coucher de taille réelle ou encore des installations de douche.

Des ailes conçues pour l'avenir

Le Falcon 10X est le premier avion d’affaires doté d’une voilure entièrement composite. Sa structure combine les dispositifs hypersustentateurs traditionnels de Dassault Aviation, volets et becs, avec une architecture composite de nouvelle génération qui améliore l'efficacité aérodynamique tout en réduisant le poids. Le résultat est une voilure qui porte la grande cabine de l'avion tout en maintenant l'agilité et la flexibilité sur piste qui caractérisent les Falcon.

« Les Falcon de Dassault ont toujours été à la pointe de l'aviation d'affaires, a souligné Éric Trappier, et le 10X ne fait pas exception, incarnant les meilleures technologies disponibles. Du point de vue de l'utilisateur, l'équation est simple : une expérience objectivement meilleure. »

Le cockpit le plus avancé

Le Falcon 10X intègre le cockpit NeXus, le plus avancé jamais installé dans un avion d'affaires. Conçu pour réduire la charge de travail des pilotes et améliorer la compréhension de l’environnement opérationnel, surtout durant les phases de vol exigeantes, le cockpit NeXus comprend de grands écrans tactiles avec de nouveaux outils d'automatisation qui aident les équipages à gérer des missions complexes avec plus de sérénité.

Un système FalconEye Enhanced Vision System, en double standard, ajoute davantage de sécurité en situations de faible visibilité, avec de nouvelles fonctionnalités qui aident lors des manœuvres les plus complexes, telles que les approches circulaires nocturnes.

Le Falcon 10X incorpore également la troisième génération du système de commandes de vol numériques de Dassault Aviation dans un avion d'affaires. Intégré à une mono-manette intelligente (Smart Throttle), inspirée des commandes du Rafale, le système gère automatiquement les deux moteurs via une seule manette, tout en assistant les pilotes avec des fonctions telles que les décollages et montées en réduction de bruit ou les reprises stabilisées. Ces capacités numériques combinées permettent de proposer le premier mode de récupération automatique dans un avion d'affaires, augmentant encore le niveau de sécurité.

Dassault Aviation est un pionnier des commandes de vol électriques dans l'aviation d'affaires depuis le Falcon 7X en 2007, une technologie qui empêche les survitesses, les contraintes excessives ou le décrochage, tout en offrant le confort de vol tant apprécié par les propriétaires de Falcon.

Plus de puissance et un niveau de vol plus élevé

Le nouveau moteur Pearl 10X est doté du cœur de moteur Advance2, le plus efficace disponible dans le secteur de l'aviation d'affaires, combiné avec un système basse pression haute performance, générant une poussée supérieure à 8 000 dN (18 000 lb). Le Pearl 10X offre un changement radical en termes de puissance et d'efficacité, tout en procurant des performances exceptionnelles en matière de volumes sonores et d'émissions. Cette combinaison donnera aux opérateurs un accès premium aux aéroports et la possibilité d’effectuer des liaisons ultra-longues, tout en pouvant voler près de la vitesse du son.

« Aujourd'hui est un jour très spécial pour Rolls-Royce et notre équipe. Nous sommes ravis et fiers de fournir la poussée pour cet avion extraordinaire, et je tiens à féliciter la famille Dassault ainsi que l'équipe Falcon en cette occasion spéciale », a déclaré le Dr Dirk Geisinger, directeur Aviation d'affaires chez Rolls-Royce.

Vers l'avenir

La présentation du roll-out étant passée, le programme Falcon 10X se dirige maintenant vers sa prochaine étape : les essais en vol. Après son premier vol, l'avion fera l'objet d'une campagne d'évaluation approfondie visant à valider ses performances et à mettre en service le Falcon le plus avancé jamais conçu.

