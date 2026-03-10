Accolad publie une étude stratégique sur le marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés

BOISBRIAND, Québec, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad, entreprise canadienne spécialisée dans les solutions technologiques de reconnaissance des employés, annonce la publication d’une analyse stratégique sur l’évolution du marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés.
Afin de contribuer au développement des pratiques en ressources humaines, Accolad rend accessible au public professionnel une étude complète intitulée “North America Employee Recognition Software Market – Forecast 2023-2033”, produite par Future Market Insights.
Cette publication vise particulièrement les CRHA, professionnels RH, dirigeants d’entreprise et décideurs en transformation organisationnelle qui souhaitent mieux comprendre les tendances structurantes du marché.
Un marché en forte croissance porté par la transformation du travail
Selon l’étude, le marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés atteindra 7,58 milliards USD d’ici 2033, comparativement à 2,8 milliards USD en 2023, soit une croissance annuelle moyenne d’environ 10,5 %.
Cette croissance reflète une transformation profonde du rapport au travail et de la gestion des talents.
Plusieurs phénomènes structurants ont accéléré l’adoption de plateformes de reconnaissance :
- La Grande Démission
- La montée du quiet quitting
- La concurrence accrue pour les talents
- L’essor du travail hybride et distribué
Ces tendances poussent les organisations à investir davantage dans des systèmes permettant de reconnaître, motiver et fidéliser les employés.
Les grandes tendances du marché de la reconnaissance des employés
L’étude met en évidence plusieurs évolutions majeures dans les pratiques de reconnaissance au travail.
1. Personnalisation de la reconnaissance
Les entreprises abandonnent progressivement les programmes génériques pour adopter des systèmes capables d’offrir des récompenses personnalisées adaptées aux préférences des employés.
Cette personnalisation améliore significativement :
- L’engagement
- La motivation
- La rétention des talents
2. Automatisation et reconnaissance en temps réel
Les plateformes modernes permettent désormais de déclencher automatiquement des récompenses pour :
- Anniversaires de service
- Atteinte d’objectifs
- Performances exceptionnelles
- Comportements alignés avec les valeurs de l’entreprise
L’automatisation réduit la charge administrative des équipes RH tout en augmentant la fréquence de reconnaissance.
3. Gamification et engagement
Une tendance émergente consiste à intégrer des mécanismes inspirés du jeu :
- Systèmes de points
- Classements
- Badges
- Défis internes
Ces outils augmentent l’engagement des employés et renforcent la culture organisationnelle.
4. Intelligence artificielle et analytics RH
L’intégration de l’IA dans les plateformes de reconnaissance permet désormais :
- D’identifier les employés à haut potentiel
- D’analyser les comportements d’engagement
- D’optimiser les programmes de récompenses
Ces outils permettent aux entreprises de transformer la reconnaissance en outil stratégique de gestion des talents.
Un marché en consolidation rapide
Le marché de la reconnaissance des employés connaît également une phase de consolidation importante.
Les dernières années ont été marquées par plusieurs acquisitions majeures, les grands acteurs cherchant à renforcer leurs plateformes et à élargir leur couverture géographique.
Cette dynamique indique que la reconnaissance des employés devient un segment stratégique de la HR-Tech mondiale.
Une opportunité majeure pour les entreprises
Selon Accolad, les organisations qui investissent dans des systèmes structurés de reconnaissance peuvent améliorer significativement :
- La rétention des employés
- La satisfaction au travail
- La performance organisationnelle
- La culture d’entreprise
Les plateformes de reconnaissance permettent notamment de déployer :
- Des programmes de récompenses
- Des catalogues de cadeaux ou cartes-cadeaux
- Des primes de performance
- Des expériences et avantages personnalisés.
Citation
Marc-Antoine Perron, Vice-Président, Développement des affaires chez Accolad « La reconnaissance des employés n’est plus un simple programme RH. Elle devient un levier stratégique pour l’engagement, la performance et la rétention des talents.
En rendant cette étude accessible, nous voulons contribuer à élever le niveau de réflexion dans l’écosystème RH au Canada et en Amérique du Nord. »
À propos d’Accolad
Accolad est une plateforme technologique spécialisée dans la gestion automatisée de programmes de reconnaissance et de récompenses pour les entreprises.
La solution permet aux organisations :
- D’automatiser la reconnaissance des employés
- D’envoyer des récompenses personnalisées
- De gérer des programmes de récompenses à grande échelle
- D’améliorer l’engagement et la rétention des talents
Les solutions d’Accolad sont utilisées par des organisations dans plusieurs secteurs, incluant l’assurance, l’aéronautique, l’industrie et les services.
Télécharger l’étude
Accolad rend cette étude accessible aux professionnels RH afin de favoriser une meilleure compréhension des tendances du marché.
Télécharger le rapport complet
