Accolad publie une étude stratégique sur le marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés





BOISBRIAND, Québec, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad, entreprise canadienne spécialisée dans les solutions technologiques de reconnaissance des employés, annonce la publication d’une analyse stratégique sur l’évolution du marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés.

Afin de contribuer au développement des pratiques en ressources humaines, Accolad rend accessible au public professionnel une étude complète intitulée “North America Employee Recognition Software Market – Forecast 2023-2033”, produite par Future Market Insights.

Télécharger l’étude complète

Cette publication vise particulièrement les CRHA, professionnels RH, dirigeants d’entreprise et décideurs en transformation organisationnelle qui souhaitent mieux comprendre les tendances structurantes du marché.

Un marché en forte croissance porté par la transformation du travail

Selon l’étude, le marché nord-américain des logiciels de reconnaissance des employés atteindra 7,58 milliards USD d’ici 2033, comparativement à 2,8 milliards USD en 2023, soit une croissance annuelle moyenne d’environ 10,5 %.

Cette croissance reflète une transformation profonde du rapport au travail et de la gestion des talents.

Plusieurs phénomènes structurants ont accéléré l’adoption de plateformes de reconnaissance :

La Grande Démission

La montée du quiet quitting

La concurrence accrue pour les talents

L’essor du travail hybride et distribué

Ces tendances poussent les organisations à investir davantage dans des systèmes permettant de reconnaître, motiver et fidéliser les employés.

Les grandes tendances du marché de la reconnaissance des employés

L’étude met en évidence plusieurs évolutions majeures dans les pratiques de reconnaissance au travail.

1. Personnalisation de la reconnaissance

Les entreprises abandonnent progressivement les programmes génériques pour adopter des systèmes capables d’offrir des récompenses personnalisées adaptées aux préférences des employés.

Cette personnalisation améliore significativement :

L’engagement

La motivation

La rétention des talents



2. Automatisation et reconnaissance en temps réel

Les plateformes modernes permettent désormais de déclencher automatiquement des récompenses pour :

Anniversaires de service

Atteinte d’objectifs

Performances exceptionnelles

Comportements alignés avec les valeurs de l’entreprise

L’automatisation réduit la charge administrative des équipes RH tout en augmentant la fréquence de reconnaissance.

3. Gamification et engagement

Une tendance émergente consiste à intégrer des mécanismes inspirés du jeu :

Systèmes de points

Classements

Badges

Défis internes

Ces outils augmentent l’engagement des employés et renforcent la culture organisationnelle.

4. Intelligence artificielle et analytics RH

L’intégration de l’IA dans les plateformes de reconnaissance permet désormais :

D’identifier les employés à haut potentiel

D’analyser les comportements d’engagement

D’optimiser les programmes de récompenses



Ces outils permettent aux entreprises de transformer la reconnaissance en outil stratégique de gestion des talents.

Un marché en consolidation rapide

Le marché de la reconnaissance des employés connaît également une phase de consolidation importante.

Les dernières années ont été marquées par plusieurs acquisitions majeures, les grands acteurs cherchant à renforcer leurs plateformes et à élargir leur couverture géographique.

Cette dynamique indique que la reconnaissance des employés devient un segment stratégique de la HR-Tech mondiale.

Une opportunité majeure pour les entreprises

Selon Accolad, les organisations qui investissent dans des systèmes structurés de reconnaissance peuvent améliorer significativement :

La rétention des employés

La satisfaction au travail

La performance organisationnelle

La culture d’entreprise

Les plateformes de reconnaissance permettent notamment de déployer :

Des programmes de récompenses

Des catalogues de cadeaux ou cartes-cadeaux

Des primes de performance

Des expériences et avantages personnalisés.

Citation

Marc-Antoine Perron, Vice-Président, Développement des affaires chez Accolad « La reconnaissance des employés n’est plus un simple programme RH. Elle devient un levier stratégique pour l’engagement, la performance et la rétention des talents.

En rendant cette étude accessible, nous voulons contribuer à élever le niveau de réflexion dans l’écosystème RH au Canada et en Amérique du Nord. »

À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme technologique spécialisée dans la gestion automatisée de programmes de reconnaissance et de récompenses pour les entreprises.

La solution permet aux organisations :

D’automatiser la reconnaissance des employés

D’envoyer des récompenses personnalisées

De gérer des programmes de récompenses à grande échelle

D’améliorer l’engagement et la rétention des talents

Les solutions d’Accolad sont utilisées par des organisations dans plusieurs secteurs, incluant l’assurance, l’aéronautique, l’industrie et les services.

Télécharger l’étude

Accolad rend cette étude accessible aux professionnels RH afin de favoriser une meilleure compréhension des tendances du marché.

Télécharger le rapport complet

