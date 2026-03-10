Denodo Platform 9.4 beschleunigt den erfolgreichen Einsatz von agentischer KI

PALO ALTO, Kalifornien, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und KI, hat die Verfügbarkeit der Denodo Platform 9.4 bekannt gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen den Stellenwert seiner Plattform als vertrauenswürdiges Datenfundament für agentische und generative KI – basierend auf logischen Datenmanagementfunktionen, die den Datenzugriff vereinfachen und beschleunigen. Da Unternehmen zunehmend KI-Pilotprojekte und Proof-of-Concepts hinter sich lassen, können KI-Systeme, Anwendungen und Anwender mithilfe der Denodo Platform 9.4 zuverlässig auf Live-Daten zugreifen, den geschäftlichen Kontext erfassen und innerhalb klarer Governance-Regeln effizient arbeiten.

Obwohl KI-Innovationen immer schneller voranschreiten, entscheidet letztlich die zugrunde liegende Datenebene über ihren tatsächlichen Erfolg. Ohne einen zentralen Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten, eine einheitliche Semantik und konsistente Governance-Strukturen lassen sich KI-Projekte kaum skalieren oder gewinnbringend einsetzen. Die Denodo Platform 9.4 adressiert genau diese Hürden und bietet spezifische Funktionen für drei zentrale Zielgruppen – Datenteams, KI-Spezialisten und Business-Anwender –, damit Unternehmen KI-Lösungen mit vollem Vertrauen in den operativen Betrieb überführen können.

„Wenn Unternehmen von KI-Pilotprojekten zur Produktionsbereitstellung übergehen, hängt der Erfolg zunehmend von der Intelligenz und Governance der zugrunde liegenden Dateninfrastruktur ab“, so Stewart Bond, Research Vice President, Data Intelligence and Integration Software bei IDC. „Die Denodo Platform 9.4 trägt dieser Entwicklung Rechnung: Sie vereinfacht den Zugriff auf strukturierte sowie unstrukturierte Daten, verankert Governance direkt in den KI-Interaktionen, befähigt Business-Anwender und liefert eine einheitliche Semantik über verteilte Umgebungen hinweg. Diese Fähigkeiten sind essenziell für den Aufbau vertrauenswürdiger, produktionsreifer KI-Systeme, die mit den betrieblichen Anforderungen skalieren können.“

Für KI-Teams: Vertrauenswürdige KI durch einheitlichen, kontrollierten Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte Daten

Für KI- und Advanced-Analytics-Teams erweitert die Denodo Platform 9.4 die Möglichkeiten, wie KI auf Unternehmensdaten zugreifen kann. Die Plattform ermöglicht nun die sichere Integration von Vektordatenbanken, sodass Unternehmen strukturierte, semi-strukturierte und unstrukturierte Daten – einschließlich Dokumenten, Text-Embeddings, Bildern und anderen Inhalten – über eine einzige logische Datenzugriffsschicht zusammenführen können.

Parallel dazu unterstützt die Denodo Platform 9.4 das Model Context Protocol (MCP) direkt in der Plattform. Dadurch ist der kontrollierte Datenzugriff ein unternehmensweiter zentraler Service anstatt einer Funktion, die für jeden Agenten einzeln implementiert werden muss. Jeder MCP-kompatible KI-Agent oder -Client kann Live-Unternehmensdaten mithilfe genehmigter Semantiken und Richtlinien sicher finden und abfragen, während die Governance-Teams die volle Transparenz und Kontrolle behalten.

Dank dieser neuen Funktionen können KI-Teams Agenten und Modellen auf konsistente, produktionsreife Weise vertrauenswürdige Echtzeit-Unternehmensdaten bereitstellen – ohne Abstriche bei Sicherheit, Compliance oder Flexibilität bei der Skalierung von KI-Projekten zu machen.

Für Datenteams: Schnellere Erkenntnisse und beschleunigter ROI für das Lakehouse

Für Data-Engineering- und Plattformteams führt die Denodo Platform 9.4 den Lakehouse Accelerator ein – die nächste Evolutionsstufe der integrierten MPP-Funktionen von Denodo. Durch die Einbettung der Open-Source-Ausführungsengine Velox liefert der Lakehouse Accelerator bis zu viermal schnellere Abfrageperformance, verbesserte CPU- und Speichereffizienz sowie bessere Skalierbarkeit für Advanced-Analytics- und KI-Workloads.

Diese Verbesserungen ermöglichen es Daten-Teams, mehr Nutzer und parallele Workloads, einschließlich KI-Workloads, zu unterstützen und gleichzeitig Infrastrukturkosten und operativen Aufwand zu reduzieren. Vor allem aber können Unternehmen so mehr Nutzen aus ihren bestehenden Lakehouse-Investitionen ziehen – Erkenntnisse werden schneller gewonnen und KI-Initiativen schneller umgesetzt, ohne Daten verschieben, Systeme neu entwickeln oder bestehende Architekturen verändern zu müssen.

Für Business-Anwender: Dialogorientierte Interaktion mit vertrauenswürdigen Unternehmensdaten

Für CEOs und andere Business-Anwender bietet die Denodo Platform 9.4 eine intuitivere Möglichkeit, mit Daten über ein konversationelles, agentisches KI-Erlebnis innerhalb des Denodo Data Marketplace zu interagieren. Der Data Marketplace ist für Business-Anwender der zentrale Zugangspunkt zu allen Unternehmensdaten und bietet ein E-Commerce-ähnliches Erlebnis für alle Anwender, unabhängig von deren technischen Vorkenntnissen. Mit der Version 9.4 können Anwender Fragen stellen und unternehmensweite Daten in natürlichen Multi-Turn-Konversationen mit einem Reasoning-Agenten erkunden, ohne zugrunde liegende Schemata, Tools oder technische Details verstehen zu müssen. Diese dialogorientierte Erfahrung bietet zudem mehr Transparenz darüber, wie Fragen interpretiert und beantwortet werden, indem Schritte dynamisch erklärt und Eingaben der Anwender abgefragt werden, wenn die Absicht oder der Kontext unklar sind.

Durch die Integration des dialogbasierten Zugriffs direkt in den Marketplace demokratisiert Denodo den Datenzugriff und wahrt gleichzeitig die Governance auf Unternehmensniveau. Dieser geführte, interaktive Ansatz reduziert Mehrdeutigkeiten und stärkt das Vertrauen in die Ergebnisse. Business-Anwender erhalten schneller Antworten und klarere Einblicke, während Daten- und Plattformteams darauf vertrauen können, dass jede Interaktion auf vertrauenswürdigen Datenprodukten, einem gemeinsamen Geschäftskontext und konsistenten Richtlinien basiert.

Vom KI-Potenzial zur KI in der Produktion

„Unternehmen sind zunehmend darauf fokussiert, ihre KI-Ambitionen in reale, operative Ergebnisse umzusetzen“, so Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. „Die Denodo Platform 9.4 ist darauf ausgelegt, diese Entwicklung zu unterstützen, indem sie das Datenfundament für Datenteams, KI-Teams und Business-Anwender gleichermaßen stärkt. Indem wir Performance, Governance und intuitiven Zugriff auf Live-Daten kombinieren, unterstützen wir unsere Kunden beim Übergang von ersten KI-Experimenten hin zu einer vertrauenswürdigen, produktionsreifen KI, die für eine echte geschäftliche Differenzierung sorgt.“

