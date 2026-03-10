Denodo Platform 9.4 מאיצה את הדרך לייצור מוצלח של בינה מלאכותית סוכנית

פאלו אלטו, קליפורניה, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, מובילה בתחום ניהול נתונים ובינה מלאכותית, הכריזה על זמינותה של Denodo Platform 9.4, המחזקת את מעמדה כבסיס נתונים מהימן לבינה מלאכותית סוכנית ויוצרת, המציעה יכולות ניהול נתונים לוגיות מובנות כדי לפשט ולהאיץ את הגישה לנתונים. כשארגונים מתקדמים אל מעבר לפיילוטים והוכחות היתכנות של שימושי בינה מלאכותית, Denodo Platform 9.4 מאפשרת למערכות, יישומי ומשתמשי בינה מלאכותית גישה אמינה לנתונים חיים, להבין את ההקשר העסקי ולפעול עם ביצועים חזקים במסגרת גבולות ריבונות ברורים.

החדשנות בתחום הבינה המלאכותית מאיצה, אך ההצלחה תלויה יותר ויותר בשכבת הנתונים שמתחתיה. ללא גישה אחודה לנתונים חיים ומהימנים, סמנטיקה משותפת וכללי ריבונות עקביים, יוזמות בתחום הבינה המלאכותית מתקשות להתרחב ולספק ערך עסקי משמעותי. Denodo Platform 9.4 מספקת מענה לאתגר זה על ידי קידום הפלטפורמה אל שלושה קהלים קריטיים - צוותי נתונים, צוותי בינה מלאכותית ומשתמשים עסקיים – כשהיא מספקת לכל אחד מהם יכולות שנועדו לעזור לארגונים לתפעל בינה מלאכותית בביטחון.

"בעת שארגונים עוברים מפיילוטים של בינה מלאכותית לפריסות ייצור, ההצלחה תלויה יותר ויותר בחוכמה ובריבונות של תשתית הנתונים הבסיסית", אמר סטיוארט בונד (Stewart Bond), סגן נשיא למחקר, מודיעין נתונים ואינטגרציה של תוכנה ב-IDC. " Denodo Platform 9.4 משקפת את השינוי הזה על ידי חיזוק האופן שבו ארגונים מאחדים גישה לנתונים מובנים ולא מובנים, מטמיעים משילות באינטראקציות בינה מלאכותית, מעצימים משתמשים עסקיים ומספקים סמנטיקה עקבית בסביבות מבוזרות. יכולות אלו חיוניות לבניית מערכות בינה מלאכותית אמינות ומוכנות לייצור, שיכולות לגדול בהתאם לדרישות התפעוליות".

עבור צוותי בינה מלאכותית: ספקו בינה מלאכותית מהימנה עם גישה אחודה ומבוקרת לנתונים מובנים ולא מובנים

עבור צוותי בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת, Denodo Platform 9.4 מרחיבה את אופן החיבור לנתונים ארגוניים של הבינה המלאכותית. הפלטפורמה מאפשרת כעת אינטגרציה מאובטחת עם מסדי נתונים וקטוריים, ומאפשרת לארגונים לאחד נתונים מובנים, חצי מובנים ולא מובנים - כולל מסמכים, הטמעת טקסט, תמונות ותוכן אחר - באמצעות שכבת גישה לוגית אחת לנתונים.

במקביל, פלטפורמת Denodo 9.4 מטמיעה תמיכה בפרוטוקול Model Context (MCP) ישירות בפלטפורמה, מה שהופך את הגישה לנתונים המנוהלים לשירות משותף כלל-ארגוני ולא לתכונה שיש ליישם סוכן אחר סוכן. כל סוכן או לקוח בינה מלאכותית תואם MCP יכולים לגלות ולשאול נתונים ארגוניים חיים בצורה מאובטחת באמצעות סמנטיקה ומדיניות מאושרות, בעוד שצוותי ניהול שומרים על נראות ושליטה מלאות.

יכולות חדשות אלו מספקות לצוותי בינה מלאכותית דרך עקבית ומוכנה לייצור לבסס סוכנים ומודלים עם נתונים ארגוניים מהימנים בזמן אמת - מבלי להקריב אבטחה, תאימות או גמישות עם התרחבות יוזמות הבינה המלאכותית.

עבור צוותי נתונים: זמן לתובנות מהיר יותר והחזר השקעה מואץ עבור אגמי נתונים

עבור צוותי הנדסת נתונים ופלטפורמות, Denodo Platform 9.4 מציגה את Lakehouse Accelerator, ההתפתחות הבאה של יכולות ה-MPP המוטמעות של Denodo. על ידי הטמעת מנוע הביצוע מבוסס הקוד הפתוח Velox, Lakehouse Accelerator מספק ביצועי שאילתות מהירים עד פי 4, יעילות משופרת של המעבד והזיכרון, ויכולת הרחבה טובה יותר עבור עומסי עבודה מתקדמים של אנליטיקה ובינה מלאכותית.

שיפורים אלה מאפשרים לצוותי נתונים לתמוך ביותר משתמשים ובעומסי עבודה במקביל, כולל עומסי עבודה של בינה מלאכותית, תוך הקטנת עלויות התשתית והתקורות התפעוליות. וחשוב יותר, הם עוזרים לארגונים להפיק ערך רב יותר מהשקעות קיימות באגמי נתונים - תוך האצת הזמן לתובנות ויוזמות בינה מלאכותית מוצלחות מבלי לכפות העברת נתונים, הנדוס מחדש או שיבושים בארכיטקטורות קיימות.

למשתמשים עסקיים: אינטראקציה מבוססת שיחה עם נתונים ארגוניים מהימנים

עבור מנכ"לים ומשתמשים עסקיים אחרים, Denodo Platform 9.4 מספקת דרך אינטואיטיבית יותר לאינטראקציה עם נתונים באמצעות חוויית בינה מלאכותית מבוססת שיחה וסוכנים המוטמעת ב-Denodo Data Marketplace. Data Marketplace היא נקודת הגישה היחידה של המשתמשים העסקיים לכל נתוני הארגון, באמצעות חוויה המדמה מסחר אלקטרוני המיועדת לכל המשתמשים ללא קשר לרמת המיומנות הטכנית שלהם. עם 9.4, משתמשים יכולים לשאול שאלות ולחקור נתונים כלל-ארגוניים באמצעות שיחות בשפה טבעית המתבצעות בתורות עם סוכן היסק, מבלי שהם צריכים להבין סכמות, כלים או פרטים טכניים בסיסיים. חוויית שיחה זו מספקת גם שקיפות רבה יותר לגבי האופן שבו שאלות מפוענחות וכיצד מסופק מענה, מסבירה באופן דינמי שלבים ומבקשת הנחיות מהמשתמש כאשר הכוונה או ההקשר אינם ברורים.

על ידי הטמעת גישה שיחתית ישירות ב-Marketplace, Denodo מספקת דמוקרטיזציה של הנתונים תוך שמירה על ריבונות ברמה ארגונית. גישה מודרכת ואינטראקטיבית זו מפחיתה עמימות ומשפרת את האמון בתוצאות, ומעניקה למשתמשים עסקיים תשובות מהירות יותר ותובנות ברורות יותר, בעוד שצוותי נתונים ופלטפורמה נשארים בטוחים שכל אינטראקציה מבוססת על מוצרי נתונים מהימנים, הקשר עסקי משותף ומדיניות עקבית.

מפוטנציאל של בינה מלאכותית לבינה מלאכותית בייצור

"ארגונים מתמקדים יותר ויותר בהפיכת שאיפות בתחום הבינה המלאכותית לתוצאות תפעוליות אמיתיות", אמר אלברטו פאן (Alberto Pan), מנהל הטכנולוגיה הראשי של Denodo. "פלטפורמת Denodo Platform 9.4 נועדה לתמוך בשינוי זה על ידי חיזוק בסיס הנתונים בין צוותי נתונים, צוותי בינה מלאכותית ומשתמשים עסקיים כאחד. על ידי שילוב ביצועים, ניהול וגישה אינטואיטיבית לנתונים חיים, אנו עוזרים ללקוחות לעבור מניסויים בבינה מלאכותית לבינה מלאכותית אמינה ומוכנה לייצור שיכולה באמת לבדל את העסק".

למידע נוסף:

אודות Denodo

Denodo היא מובילה עולמית בניהול נתונים, המפעילה סוכני ויישומי בינה מלאכותית אמינים. פלטפורמת Denodo, פתרון ניהול נתונים לוגיים עטור פרסים, הופכת נתונים של ארגון לתובנות אמינות עבור בינה מלאכותית, אנליטיקה ויוזמות שירות עצמי. ארגונים ברחבי העולם משתמשים ב-Denodo כדי לספק נתונים מוכנים לבינה מלאכותית ומוכנים לעסקים בחלקיק מהזמן בהשוואה לאגמי נתונים מסורתיים, ומשיגה זמן לתובנות מהיר עד פי 4, החזר השקעה של 345% וביצועים טובים פי 10. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

למידע נוסף – מדיה

pr@denodo.com