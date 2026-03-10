Denodo Platform 9.4, 에이전트형 AI 프로덕션의 성공 가속화한다

캘리포니아주 팰로앨토, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 관리 및 AI 분야의 선도 기업 Denodo가 Denodo Platform 9.4를 출시하며 에이전트형 및 생성형 AI를 위해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 기반으로서 입지를 강화한다. 이 플랫폼은 로지컬 데이터 관리 기능을 바탕으로 설계되어 데이터에 대한 접근을 단순화하고 가속화한다. 기업들이 AI 파일럿과 개념 증명 단계를 넘어서고 있는 가운데, Denodo Platform 9.4는 AI 시스템, 애플리케이션, 사용자 모두가 실시간 데이터에 안정적으로 접근하고, 비즈니스 맥락을 이해하고, 명확한 거버넌스 테두리 안에서 강력한 성능으로 업무를 처리할 수 있도록 돕는다.

AI 혁신이 가속화되고 있으나 결국 혁신의 성공은 기저에 깔린 데이터 레이어에 의해 결정되는 추세다. 신뢰할 수 있는 실시간 데이터에 대한 통합적 접근, 공유 의미 체계, 일관된 거버넌스가 없으면, AI 이니셔티브는 규모를 확장하기 힘들고 유의미한 비즈니스 가치를 창출할 수 없다. Denodo Platform 9.4는 데이터 팀, AI 팀, 비즈니스 사용자라는 3개 핵심 그룹을 대상으로 플랫폼을 발전시키고, 각각에 맞춰 조직이 확신을 가지고 AI를 운영할 수 있도록 기능들을 설계해 이러한 문제를 해소한다.

IDC의 데이터 인텔리전스 및 통합 소프트웨어를 담당하는 연구 부사장 Stewart Bond는 “기업들이 AI 파일럿을 마치고 프로덕션 단계로 넘어가고 있는 가운데, 기저에 깔려 있는 데이터 인프라의 인텔리전스와 거버넌스가 갈수록 중요한 성공 요인이 되어가고 있다. Denodo Platform 9.4는 기업이 정형 및 비정형 데이터에 통합적으로 접근하고, AI 상호작용에 거버넌스를 적용하고, 비즈니스 사용자에게 권한을 부여하고, 분산 환경 전반에 일관된 의미 체계를 구현하는 방식을 강화함으로써 이와 같은 변화에 대응한다. 이러한 기능들은 프로덕션 레디 AI 시스템을 운영 관련 수요에 따라 확장 가능하게 구축할 때 필수적이다”라고 말했다.

AI 팀을 위한 기능: 정형 및 비정형 데이터에 통합적이고 거버넌스를 적용한 접근을 통해 신뢰할 수 있는 AI를 제공

AI와 첨단 애널리틱스 팀을 위해 Denodo Platform 9.4는 AI와 기업 데이터의 연결 방식을 확장한다. 이 플랫폼은 벡터 데이터베이스와의 안전한 통합을 구현하며, 기업이 문서, 텍스트 임베딩, 이미지 및 기타 콘텐츠를 비롯해 정형, 반정형, 비정형 데이터를 단 하나의 로지컬 데이터 액세스 레이어를 통해 통합할 수 있도록 한다.

또한, Denodo Platform 9.4는 Model Context Protocol (MCP)을 플랫폼 자체에 탑재해 거버넌스를 적용한 데이터에 대한 접근을 에이전트별로 구현해야 하는 기능이 아니라 기업 전반이 공유하는 서비스로 확대한다. MCP 호환 AI 에이전트 또는 클라이언트는 승인된 의미 체계와 정책을 활용해 실시간 기업 데이터를 안전하게 탐색하거나 검색할 수 있고, 거버넌스 팀은 완전한 가시성과 통제권을 유지할 수 있다.

이러한 새로운 기능들을 통해 AI 팀은 AI 이니셔티브 확장에 맞춰 보안, 규정 준수, 유연성 등을 희생하지 않으면서도 신뢰할 수 있는 실시간 기업 데이터로 에이전트와 모델을 안정화하기 위해 일관되고 즉시 프로덕션이 가능한 방법을 제공한다.

데이터 팀을 위한 기능: 레이크하우스를 위한 인사이트 도출 시간 단축 및 투자수익률 가속화

데이터 엔지니어링과 플랫폼 팀을 위해 Denodo Platform 9.4는 Denodo의 임베디드 MPP 기능의 차세대 버전인 Lakehouse Accelerator를 도입한다. 오픈소스 Velox 실행 엔진을 탑재한 Lakehouse Accelerator는 첨단 애널리틱스 및 AI 워크로드에 대해 최대 4배가 빨라진 쿼리 성능, 향상된 CPU 및 메모리 효율성, 개선된 확장성을 제공한다.

이러한 개선을 통해 데이터 팀은 인프라 비용과 운영 비용을 절감하는 한편 더 많은 사용자를 돕고AI 워크로드를 포함한 다중 워크로드를 지원할 수 있다. 무엇보다 기존의 레이크하우스 투자로 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 해, 불가피한 데이터 이동, 재설계, 기존 아키텍처의 중단 없이도 인사이트 도출 시간을 단축하고 성공적인 AI 이니셔티브를 가속화한다.

비즈니스 사용자를 위한 기능: 신뢰할 수 있는 기업 데이터와의 대화형 상호작용

CEO 및 기타 비즈니스 사용자를 위해 Denodo Platform 9.4는 Denodo Data Marketplace에 탑재된 대화형 및 에이전트형 AI 경험을 통해 데이터와 좀 더 직관적으로 상호작용할 수 있도록 돕는다. Data Marketplace는 전자상거래처럼 기술 수준과 무관하게 모든 사용자를 위해 설계된 경험을 통해 비즈니스 사용자가 모든 기업 데이터에 접근할 수 있는 단일 액세스 포인트다. 9.4 버전에서는 사용자가 기본 스키마, 도구, 기술적 세부 사항 등을 이해하지 않고도 추론형 에이전트와 자연스러운 멀티 턴 대화를 통해 질문하고 기업 전반의 데이터를 탐색할 수 있다. 이러한 대화형 경험은 질문을 해석하고 답변을 도출하는 방식의 투명성을 높이며, 의도나 맥락이 불분명할 경우 단계를 동적으로 설명하고 사용자 입력을 지시한다.

Denodo는 Marketplace에 대화형 접근 방식을 직접 탑재해 엔터프라이즈급 거버넌스를 유지하면서 데이터 접근을 민주화한다. 이와 같은 안내형 상호작용 방식은 모호성을 줄이고 결과에 대한 신뢰도를 높여, 비즈니스 사용자에게 좀 더 빠른 답변과 명확한 인사이트를 제공하며, 데이터 및 플랫폼 팀은 모든 상호작용이 신뢰할 수 있는 데이터 제품, 공유 비즈니스 맥락, 일관된 정책에 기반하고 있음을 확신할 수 있다.

잠재적 AI에서 프로덕션 단계의 AI로

Denodo의 최고기술책임자 Alberto Pan은 “이제 기업들은 AI에 대한 야심을 실질적인 운영 성과로 전환하는 데 점점 집중하고 있다. Denodo Platform 9.4는 데이터 팀, AI 팀, 비즈니스 사용자 모두를 아우르는 데이터 기반을 강화함으로써 이러한 전환을 돕고자 설계되었다. 우리는 성능, 거버넌스, 실시간 데이터에 대한 직관적 접근성을 결합함으로써, 고객들이 AI 실험 단계를 넘어 진정한 비즈니스 차별화를 실현하는 신뢰할 수 있고 즉시 프로덕션이 가능한 AI로 나아갈 수 있도록 돕는다”라고 말했다.

추가 정보:

Denodo 소개

Denodo는 신뢰할 수 있는 AI 에이전트와 애플리케이션을 지원하는 글로벌 데이터 관리 선도 기업이다. 수상 경력을 보유한 논리적 데이터 관리 솔루션인 Denodo Platform은 기업 데이터를 AI, 분석, 셀프서비스 이니셔티브를 위한 신뢰할 수 있는 인사이트로 전환한다. 전 세계 다양한 조직들이 Denodo를 활용해 기존 데이터 레이크하우스 방식보다 훨씬 짧은 시간 안에 AI 준비가 된 비즈니스 데이터를 제공하고 있으며, 이를 통해 최대 4배 빠른 인사이트 도출, 345%의 투자수익률(ROI), 그리고 10배 향상된 성능을 달성하고 있다. 자세한 내용은 denodo.com에서 확인할 수 있다.

언론 문의 연락처

