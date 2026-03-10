Denodo Platform 9.4 Mempercepatkan Laluan ke Pengeluaran Agentic AI yang Berjaya

PALO ALTO, Calif., March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data dan AI, mengumumkan ketersediaan Denodo Platform 9.4, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai asas data yang dipercayai untuk agentic dan generative AI, dibina dengan keupayaan pengurusan data logik bagi memudahkan serta mempercepatkan akses data. Apabila organisasi bergerak melangkaui projek perintis AI dan bukti konsep, Denodo Platform 9.4 membolehkan sistem AI, aplikasi dan pengguna mengakses data langsung secara konsisten, memahami konteks perniagaan, serta beroperasi dengan prestasi kukuh dalam kerangka tadbir urus yang jelas.

Inovasi AI semakin pesat berkembang, namun kejayaan kini semakin bergantung pada lapisan data yang menjadi asasnya. Tanpa akses yang disepadukan kepada data langsung yang dipercayai, semantik yang dikongsi, serta tadbir urus yang konsisten, inisiatif AI berdepan kesukaran untuk berkembang dan menyampaikan nilai perniagaan yang signifikan. Denodo Platform 9.4 menangani cabaran ini dengan memajukan platform merentasi tiga audiens yang kritikal — pasukan data, pasukan AI dan pengguna perniagaan — masing-masing dengan keupayaan yang direka untuk membantu organisasi mengoperasikan AI dengan penuh keyakinan.

“Apabila organisasi bergerak daripada projek perintis AI kepada pelaksanaan pengeluaran, kejayaan semakin bergantung pada kecerdasan dan tadbir urus infrastruktur data yang menjadi asasnya,” kata Stewart Bond, Naib Presiden Penyelidikan, Data Intelligence and Integration Software di IDC. “Denodo Platform 9.4 mencerminkan perubahan ini dengan memperkukuh cara perusahaan menyepadukan akses kepada data berstruktur dan tidak berstruktur, mengintegrasikan tadbir urus ke dalam interaksi AI, memperkasa pengguna perniagaan, serta menyampaikan semantik yang konsisten merentasi persekitaran teragih. Keupayaan ini amat penting untuk membina sistem AI yang dipercayai, sedia untuk pengeluaran dan mampu berkembang selaras dengan tuntutan operasi.”

Untuk Pasukan AI: Menyampaikan AI yang Dipercayai dengan Akses Data Berstruktur dan Tidak Berstruktur yang Disepadukan serta Ditadbir Urus

Untuk pasukan AI dan analitik lanjutan, Denodo Platform 9.4 memperluas cara AI berhubung dengan data perusahaan. Platform ini kini membolehkan integrasi selamat dengan pangkalan data vektor, sekali gus membolehkan organisasi menyepadukan data berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur — termasuk dokumen, embedding teks, imej serta kandungan lain — melalui satu lapisan akses data logik.

Secara selari, Denodo Platform 9.4 mengintegrasikan sokongan untuk Model Context Protocol (MCP) terus ke dalam platform, menjadikan akses data yang ditadbir sebagai perkhidmatan bersama di seluruh perusahaan, bukannya ciri yang perlu dilaksanakan secara berasingan oleh setiap ejen. Mana-mana ejen atau klien AI yang serasi dengan MCP boleh dengan selamat menemui dan membuat pertanyaan terhadap data perusahaan langsung menggunakan semantik dan polisi yang diluluskan, sementara pasukan tadbir urus mengekalkan keterlihatan penuh serta kawalan sepenuhnya.

Keupayaan baharu ini menyediakan pasukan AI dengan kaedah yang konsisten dan sedia untuk pengeluaran bagi mengasaskan ejen serta model pada data perusahaan masa nyata yang dipercayai — tanpa mengorbankan keselamatan, pematuhan atau fleksibiliti ketika inisiatif AI berkembang.

Untuk Pasukan Data: Masa-ke-Wawasan yang Lebih Pantas dan ROI yang Dipercepatkan untuk Lakehouse

Untuk pasukan kejuruteraan data dan pasukan platform, Denodo Platform 9.4 memperkenalkan Lakehouse Accelerator, evolusi seterusnya bagi keupayaan MPP terbina dalam Denodo. Dengan mengintegrasikan enjin pelaksanaan sumber terbuka Velox, Lakehouse Accelerator menyampaikan prestasi pertanyaan sehingga 4 kali lebih pantas, kecekapan CPU dan memori yang dipertingkatkan, serta kebolehskalaan yang lebih baik untuk beban kerja analitik lanjutan dan AI.

Pemertingkatan ini bukan sahaja mengurangkan kos infrastruktur dan beban operasi, malah membolehkan pasukan data menyokong lebih ramai pengguna serta lebih banyak beban kerja secara serentak — termasuk beban kerja AI. Lebih penting lagi, peningkatan ini mempercepatkan masa-ke-wawasan dan kejayaan inisiatif AI, sambil membantu organisasi memaksimumkan nilai daripada pelaburan lakehouse sedia ada — tanpa perlu memindahkan data, melakukan kejuruteraan semula atau mengganggu seni bina sedia ada.

Untuk Pengguna Perniagaan: Interaksi Perbualan dengan Data Perusahaan yang Dipercayai

Untuk Ketua Pegawai Eksekutif dan pengguna perniagaan lain, Denodo Platform 9.4 menawarkan cara yang lebih intuitif untuk berinteraksi dengan data melalui pengalaman AI perbualan berasaskan ejen yang terbina dalam Denodo Data Marketplace. Data Marketplace ialah titik akses tunggal bagi pengguna perniagaan merentasi semua data perusahaan, melalui pengalaman seakan e-dagang yang direka untuk semua pengguna tanpa mengira tahap kemahiran teknikal. Dengan versi 9.4, pengguna boleh mengemukakan soalan dan meneroka data perusahaan secara menyeluruh melalui perbualan semula jadi berbilang giliran bersama ejen penaakulan — tanpa perlu memahami skema asas, alat atau butiran teknikal. Pengalaman perbualan ini turut menyediakan ketelusan yang lebih tinggi tentang cara soalan ditafsir dan dijawab, dengan penjelasan langkah secara dinamik serta permintaan input pengguna apabila niat atau konteks tidak jelas.

Dengan mengintegrasikan akses perbualan secara langsung ke dalam Marketplace, Denodo mendemokrasikan akses data sambil mengekalkan tadbir urus bertaraf perusahaan. Pendekatan interaktif berpandu ini mengurangkan kekaburan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil, memberikan pengguna perniagaan jawapan yang lebih pantas serta wawasan yang lebih jelas. Sementara itu, pasukan data dan platform kekal yakin bahawa setiap interaksi adalah berasaskan produk data yang dipercayai, konteks perniagaan bersam dan dasar yang konsisten.

Daripada Potensi AI kepada AI dalam Pengeluaran

“Organisasi kini semakin memberi tumpuan untuk menukar aspirasi AI kepada hasil operasi sebenar,” kata Alberto Pan, Ketua Pegawai Teknologi di Denodo. “Denodo Platform 9.4 direka untuk menyokong peralihan tersebut dengan memperkukuh asas data merentasi pasukan data, pasukan AI dan juga pengguna perniagaan. Dengan menggabungkan prestasi, tadbir urus serta akses intuitif kepada data langsung, kami membantu pelanggan beralih daripada percubaan AI kepada AI yang dipercayai serta sedia untuk pengeluaran — yang benar-benar mampu membezakan perniagaan.”

