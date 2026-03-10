Denodo Platform 9.4 加速实现智能体 AI 的成功落地

加利福尼亚州帕洛阿尔托, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理与 AI 领域的领军企业 Denodo 宣布推出 Denodo Platform 9.4，进一步巩固其作为智能体 AI 与生成式 AI 可信赖数据底座的领先地位。该平台借助逻辑数据管理功能，简化并加速数据访问流程。 随着企业逐步超越 AI 试点与概念验证阶段，Denodo Platform 9.4 让 AI 系统、应用程序和用户能够在明确的治理边界内，可靠访问实时数据、洞察业务背景，并以卓越性能高效运行。

AI 创新正在加速，但其成功与否越来越依赖于底层数据层。 如果无法统一访问实时、可信的数据、共享语义及一致的治理机制，AI 项目将难以实现规模化，并创造显著的商业价值。 Denodo Platform 9.4 面向三大关键用户群体（数据团队、AI 团队及业务用户）提供定制功能，以帮助企业自信高效地落地 AI 运营，进而应对这一挑战。

IDC 数据智能与集成软件研究副总裁 Stewart Bond 表示：“随着企业从 AI 试点迈向生产部署，其成功与否越来越依赖于底层数据基础设施的智能与治理能力。” Denodo Platform 9.4 顺应这一趋势：强化企业对结构化与非结构化数据的统一访问，将治理嵌入 AI 交互，为业务用户赋能，并在分布式环境中实现语义一致性。 这些功能对于构建可信、可直接投入生产、且可随运营需求实现规模化扩展的 AI 系统至关重要。”

面向 AI 团队：通过对结构化与非结构化数据的统一、受管控访问，交付可信的 AI 解决方案

对于 AI 与高级分析团队，Denodo Platform 9.4 拓展了 AI 接入企业数据的能力。 该平台现已实现与向量数据库的安全集成，使企业能够通过单一逻辑数据访问层统一管理结构化、半结构化及非结构化数据，包括文档、文本嵌入、图像和其他内容。

与此同时，Denodo Platform 9.4 在平台中直接内置了对模型上下文协议 (MCP) 的支持，使受管控的数据访问成为全企业共享的服务，而非需逐个智能体单独实现的功能。 任何兼容 MCP 的 AI 智能体或客户端，均可通过经批准的语义和策略，安全地发现并查询实时企业数据，同时治理团队可完全掌握可见性与控制权。

这些全新功能为 AI 团队提供了一种稳定、可直接投入生产的方式，使智能体和模型能够基于可信、实时的企业数据运行——即便 AI 项目实现规模化扩展，也不会牺牲安全性、合规性或灵活性。

面向数据团队：缩短洞察时间，加速湖仓架构的投资回报

针对数据工程和平台团队，Denodo Platform 9.4 推出Lakehouse Accelerator，标志着 Denodo 内置 MPP 功能的全新升级。 Lakehouse Accelerator 通过嵌入开源 Velox 执行引擎，实现最高 4 倍的查询性能提升，同时优化 CPU 和内存利用效率，并为高级分析和 AI 工作负载提供更出色的可扩展性。

这些改进使数据团队能够支持更多用户和更高并发的工作负载（包括 AI 工作负载），同时降低基础设施成本和运维开销。 更重要的是，这些改进帮助企业从现有湖仓架构投资中获得更大价值——在无需强制数据迁移、重新设计或扰乱现有架构的情况下，加快洞察速度，并推动 AI 项目的成功落地。

面向业务用户：基于可信企业数据的对话式交互

面向首席执行官及其他业务用户，Denodo Platform 9.4 借助内置于 Denodo 数据市场的对话式智能体 AI 体验，提供更直观、自然的数据交互方式。 Data Marketplace 为业务用户提供访问企业所有数据的统一入口，其类似电子商务的操作体验面向所有用户设计，无论技术水平如何，都能轻松上手。 在 9.4 版本中，用户可通过与推理智能体进行多轮自然对话来提问并探索企业全量数据，无需了解底层架构、工具或技术细节。 这种对话式体验还可让用户更清晰地了解问题的理解与回答过程。当意图或上下文不明确时，系统会动态说明操作步骤并引导用户输入。

Denodo 将对话式访问直接嵌入 Marketplace，在保持企业级治理的同时，实现数据访问的普惠化。 这种引导式交互方式可降低不确定性并提升结果可信度，为业务用户提供更迅速的答案和更清晰的洞察；同时，数据与平台团队也能确信，每次交互都基于可信的数据产品、共享的业务背景及统一的策略。

从 AI 潜力到 AI 投入生产

Denodo 首席技术官 Alberto Pan 表示：“企业正日益聚焦于将 AI 的宏伟愿景转化为切实可行的运营成果。 Denodo Platform 9.4 旨在通过强化同样覆盖数据团队、AI 团队及业务用户的数据底座，助力实现这一转型。 通过将性能、治理与对实时数据的直观访问相结合，我们助力客户从 AI 实验阶段迈向可信、可直接投入生产的 AI 系统，从而真正实现业务差异化。”

了解更多信息：

关于 Denodo

Denodo 是数据管理领域的全球领导者，为可信赖的 AI 智能体和应用程序提供支持。 其屡获殊荣的逻辑数据管理解决方案 Denodo Platform 可将企业数据转化为面向 AI、分析及自助服务举措的可靠洞察。 全球各地的企业借助 Denodo，以远低于传统数据湖仓的时间交付 AI 就绪、业务就绪的数据，实现洞察速度提升最高 4 倍、投资回报率达到 345%、性能提升 10 倍。 如需了解更多信息，请访问 denodo.com。

媒体垂询

pr@denodo.com