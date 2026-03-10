Denodo Platform 9.4 加速邁向成功的代理型 AI 生產應用之路

加州帕羅奧圖, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理與人工智能 (AI) 領導者 Denodo 宣佈推出 Denodo Platform 9.4，鞏固其作為代理型及生成式 AI 可信賴數據基礎的地位。平台憑著邏輯數據管理能力，簡化並加快數據存取流程。 隨著機構超越 AI 試點及概念驗證階段，Denodo Platform 9.4 便能讓 AI 系統、應用程式及用戶，在明確管治框架內可靠地存取實時數據、掌握業務上下文，並保持卓越性能。

AI 創新步伐加快，但成敗日益取決於負責支撐的底層數據。 如果不能統一存取實時可信的數據，沒有共享語義與一致的管治，AI 項目就很難規模化，也難以創造顯著的商業價值。 為應對此挑戰，Denodo Platform 9.4 針對數據團隊、AI 團隊及業務用戶這三大關鍵群體提升功能，每個群體都能借助專屬能力，自信地將 AI 應用於實際業務。

IDC 數據智能與集成軟件研究副總裁 Stewart Bond 表示：「隨著機構從 AI 試點轉向生產部署，成功與否越來越取決於底層數據基礎設施的智能和管治水平。 Denodo Platform 9.4 正是應對此轉變而生，有助加強企業對結構化與非結構化數據的統一存取，將管治內嵌於 AI 互動之中，為業務用戶賦能，並在分佈式環境中確保語義一致。 對於構建可信賴、可投產且能隨業務需求彈性擴展的 AI 系統，這些能力可謂不可或缺。」

專為 AI 團隊而設：透過受管治的統一存取方式，連接結構化與非結構化數據，實現可信賴的 AI

Denodo Platform 9.4 為 AI 及先進分析團隊，開拓 AI 連接企業數據的新途徑。 平台現已實現與向量資料庫的安全整合，讓機構透過單一的邏輯數據存取層，將結構化、半結構化及非結構化數據（包括文件、文本嵌入、圖片及其他內容）統一起來。

與此同時，Denodo Platform 9.4 將對模型上下文協議 (MCP) 的支援直接內建於平台中，將受管治的數據存取轉變為企業級共享服務，不用再為每個代理程式單獨實現。 任何兼容 MCP 的 AI 代理或客戶端，均可遵循既定的語義及政策，安全地探索和查詢實時企業數據，而管治團隊則能保留完全的監察與管控能力。

這些新功能為 AI 團隊提供貫徹一致且可投產的方案，讓其能以可信的實時企業數據，作為代理與模型的基礎。即使在 AI 項目規模化發展時，也依然保持安全合規、靈活變動。

專為數據團隊而設：更快獲得洞察分析，加速數據湖倉的投資回報 (ROI)

Denodo Platform 9.4 為數據工程與平台團隊帶來 Lakehouse Accelerator，標誌著 Denodo 內嵌大規模並行處理 MPP 能力的又一次重大演進。 Lakehouse Accelerator 透過內嵌開源 Velox 執行引擎，查詢性能最高可提升 4 倍，中央處理器 (CPU) 和記憶體效率亦大幅提高，並為高級分析及 AI 工作負載帶來更卓越的擴展能力。

此等強化功能讓數據團隊得以服務更多用戶，處理更多並行工作負載（包括 AI 工作負載），同時還能降低基礎設施成本及營運開支。 更重要的是，這有助機構從現有的數據湖倉投資中發掘更大價值，更快獲得洞察分析和推行成功的 AI 計劃，而無需強制移動數據、重新設計或中斷現有架構。

專為業務用戶而設：與可信的企業數據對話互動

Denodo Platform 9.4 為行政總裁及各類業務用戶帶來更直觀的數據互動方式，這一切源於 Denodo Data Marketplace 中內嵌的對話式代理型 AI 體驗。 Data Marketplace 是業務用戶存取所有企業數據的統一門戶，當中提供類似電商平台的用戶體驗，無論技術水平高低，人人皆可輕鬆上手。 在 9.4 版本中，用戶只要與推理代理進行自然的多輪對話，即可提出問題，探索整個企業的數據，完全不用理會底層的架構、工具或技術細節。 這種對話式體驗也有助提升透明度，能夠動態解釋問題的解讀及回答步驟，意圖或上下文不明確時還會主動提示用戶補充資訊。

Denodo 將對話式存取功能直接內建於 Marketplace 中，既讓數據存取變得人人可及，又堅守企業級管治水平。 這種引導式互動方針有效消除歧義，增強用戶對結果的信心。業務用戶能更快獲得答案，洞察也更清晰；而數據與平台團隊則可確信，每一次互動都建立在可信的數據產品、共享的業務上下文及一致的政策之上。

從 AI 潛能到 AI 生產應用

Denodo 技術總監 Alberto Pan 表示：「企業正日益聚焦於將 AI 的宏圖壯志，轉化為切實可見的營運成果。 Denodo Platform 9.4 正是為了順應此潮流，為數據團隊、AI 團隊及業務用戶強化數據根基。 透過融合卓越性能、完善管治與實時數據的直觀存取，我們協助客戶跨越 AI 實驗階段，邁向可信賴、可投產並能真正為業務創造競爭優勢的 AI。」

