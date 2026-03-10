Loblaw avise ses clients d'une atteinte à la protection des données de faible ampleur

BRAMPTON, Ontario, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L ; « Loblaw » ou l' « entreprise ») a avisé ses clients aujourd'hui qu'elle enquêtait sur une atteinte à la protection des données. Après avoir décelé une activité suspecte dans une partie confinée et non critique de son réseau TI, l'entreprise a déterminé qu'un tiers criminel avait accédé à certaines informations clients de base, tels que des noms, des numéros de téléphone et des adresses courriel.



Dans le cadre de son protocole de sécurité, l'entreprise a sécurisé son réseau et les informations relatives à ses clients. Tous les clients seront automatiquement déconnectés de leurs comptes. Pour accéder aux services numériques de l'entreprise, les clients devront se reconnecter. L'enquête actuelle de Loblaw indique que les mots de passe, les informations sur la santé et les données de cartes de crédit n'ont pas été compromis. L'enquête indique également que PC Finance n'a pas été touchée par cette atteinte à la protection des données.



