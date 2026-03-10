De Havilland Canada publie une mise à jour sur la production du Canadair 515

CALGARY, Alberta, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Havilland Aircraft of Canada (De Havilland Canada) fait le point sur l’avancement de la production de ses avions De Havilland Canadair 515 (DHC-515), en cours dans ses installations canadiennes.

De Havilland Canada produit actuellement 22 appareils destinés à des clients européens, notamment en Croatie, en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en France, et a récemment signé des contrats avec les provinces canadiennes du Manitoba, de l’Ontario et de l’Alberta. Ces commandes soulignent la forte demande, au Canada comme à l’international, pour le seul avion amphibie au monde spécialement conçu pour la lutte contre les incendies.

La production du premier DHC-515 se poursuit, les structures étant en cours d’assemblage dans les installations de fabrication canadiennes de l’entreprise. Le cockpit et la coque ont récemment été assemblés sur la chaîne d’assemblage d’aérostructures à Calgary afin de constituer le fuselage avant de l’appareil. Par ailleurs, l’assemblage du premier caisson de voilure du DHC-515 vient d’être achevé ; il s’agit d’une structure impressionnante de 28,6 mètres de long.

De Havilland Canada dévoile également une nouvelle vidéo consacrée aux activités de fabrication et d’assemblage menées dans ses installations canadiennes. La vidéo propose un aperçu des coulisses de la production, mettant en évidence l’avancement des travaux, la précision et l’implication des équipes. Des étapes clés de l’assemblage aux spécialistes hautement qualifiés qui soutiennent les opérations, les images témoignent de la dynamique actuelle et de l’engagement constant envers l’excellence dans l’ensemble des sites canadiens de DHC.

Regardez la vidéo complète pour découvrir nos installations et nos équipes à l’œuvre.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) est un pilier de l’innovation aéronautique canadienne, qui conçoit et construit des aéronefs au Canada et en assure le soutien à l’échelle mondiale. Chaque aéronef que nous produisons génère des emplois à forte valeur ajoutée, renforce l’industrie aéronautique nationale et contribue à une économie résiliente et en pleine croissance.

Fabriqués au Canada. Destinés au monde entier.

Avec plus de 5 000 aéronefs livrés à des exploitants dans le monde entier, De Havilland Canada s’est forgé une réputation mondiale pour la robustesse et la fiabilité de ses appareils, ainsi que pour l’excellence de son service client. Nos aéronefs relient les personnes et les territoires – des communautés les plus reculées aux plaques tournantes régionales les plus fréquentées – transportant chaque année des millions de passagers et des cargaisons essentielles.

Conçus pour évoluer dans les environnements les plus exigeants, les aéronefs de De Havilland Canada sont reconnus pour un large éventail de missions, notamment la lutte contre les incendies, la recherche et le sauvetage, l’évacuation médicale, la surveillance, et bien plus encore. Forte de près d’un siècle d’histoire, l’entreprise s’appuie sur une main-d’œuvre canadienne passionnée, déterminée à façonner l’avenir de l’aviation régionale et des missions spécialisées.

Pour en savoir plus : www.dehavilland.com