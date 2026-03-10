Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America  

Mechelen, België; 10 maart 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 5 en 6 maart 2026 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 3 maart 2026 onder de drempel van 5% is gedaald voor gelijkwaardige financiële instrumenten die betrekking hebben op de stemrechten van Galapagos, als gevolg van de verkoop van dergelijke instrumenten. Een daaropvolgende kennisgeving, ontvangen op 6 maart 2026, gaf aan dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 4 maart 2026 opnieuw de drempel van 5% voor gelijkwaardige financiële instrumenten die betrekking hebben op de stemrechten van Galapagos heeft overschreden na de verwerving van dergelijke instrumenten.
Op 6 maart 2026 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelneming van haar dochterondernemingen) 335.202 stemrechten en 3.489.591 gelijkwaardige financiële instrumenten, wat gezamenlijk neerkomt op 5.80% van de momenteel uitstaande 65.897.071 aandelen van Galapagos.
Samenvatting van de transacties:
|Datum waarop de drempel werd overschreden
|Datum van kennisgeving
|Directe stemrechten na de transactie
|Equivalente financiële instrumenten na de transactie
|Totaal (%)
stemrechten
|5 maart 2026
|3 maart 2026
|1,00%
|4,70%
|5,70%
|6 maart 2026
|4 maart 2026
|0,51%
|5,30%
|5,80%
Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 6 maart 2026 bevat de volgende informatie:
- Datum van kennisgeving: 6 maart 2026
- Datum waarop de drempel is overschreden: 4 maart 2026
- Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
- Kennisgeving door: Bank of America Corporation
- Noemer: 65.897.071
- Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
- Gerapporteerde details:
|A) Stemrechten
|Eerdere kennisgeving
|Na de transactie
|Aantal stemrechten
|Aantal stemrechten
|% van de stemrechten
|Houder van stemrechten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Bank of America Corporation
|0
|0
|0,00%
|Bank of America, Nationale Vereniging
|12.440
|12.440
|0,02%
|Merrill Lynch International
|101.655
|128.053
|0,19%
|Managed Account Advisors LLC
|3
|3
|0,00%
|BofA Securities, Inc.
|530.639
|180.123
|0,27%
|Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
|14.462
|14.462
|0,02%
|U.S. Trust Company of Delaware
|121
|121
|0,00%
|Subtotaal
|659.330
|335.202
|0,51%
|TOTAAL
|335.202
|0
|0,51%
|0,00%
|B) Equivalente financiële instrumenten
|Na de transactie
|Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten
|Type financieel instrument
|Vervaldatum
|Uitoefenperiode of -datum
|Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend
|% van de stemrechten
|Afwikkeling
|Merrill Lynch International
|Recht op terugroeping
|132.666
|0,20%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Recht op terugroeping
|23.200
|0,04%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Gebruiksrechten
|3.174.135
|4,82%
|fysiek
|Merrill Lynch International
|Fysieke calloptie
|19/06/2026
|100.000
|0,15%
|fysiek
|Bank of America, National Association
|Swaps
|31/01/2028
|263
|0,00%
|Contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/04/2027
|14.679
|0,02%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|29/02/2028
|846
|0,00%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/01/2027
|8.056
|0,01%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|30/04/2026
|12.050
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|02/07/2026
|964
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|01/11/2027
|5.726
|0,01%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/04/2027
|14.679
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|30/06/2026
|101
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|31/03/2027
|285
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|09/09/2027
|945
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|29/12/2027
|996
|0,00%
|contant
|TOTAAL
|3.489.591
|5,30%
|TOTAAL (A&B)
|Aantal stemrechten
|% van stemrechten
|3.824.793
|5,80%
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.
Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 5 maart 2026 bevat de volgende informatie:
- Datum van kennisgeving: 5 maart 2026
- Datum waarop de drempel is overschreden: 3 maart 2026
- Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
- Kennisgeving door: Bank of America Corporation
- Noemer: 65.897.071
- Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
- Gerapporteerde details:
|A) Stemrechten
|Eerdere kennisgeving
|Na de transactie
|Aantal stemrechten
|Aantal stemrechten
|% van de stemrechten
|Houder van stemrechten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Bank of America Corporation
|0
|0
|0,00%
|Bank of America, Nationale Vereniging
|12.440
|12.440
|0,02%
|Merrill Lynch International
|95.048
|101.665
|0,15%
|Managed Account Advisors LLC
|3
|3
|0,00%
|BofA Securities, Inc.
|170.568
|530.639
|0,81%
|Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
|14.462
|14.462
|0,02%
|U.S. Trust Company of Delaware
|121
|121
|0,00%
|Subtotaal
|292.642
|659.330
|1,00%
|TOTAAL
|659.330
|0
|1,00%
|0,00%
|B) Equivalente financiële instrumenten
|Na de transactie
|Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten
|Type financieel instrument
|Vervaldatum
|Uitoefenperiode of -datum
|Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend
|% van de stemrechten
|Afwikkeling
|Merrill Lynch International
|Recht op terugroeping
|141.684
|0,22%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Recht op terugroeping
|23.200
|0,04%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Gebruiksrechten
|2.776.259
|4,21%
|fysiek
|Merrill Lynch International
|Fysieke calloptie
|19/06/2026
|100.000
|0,15%
|fysiek
|Bank of America, National Association
|Swaps
|31/01/2028
|663
|0,00%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/04/2027
|14.679
|0,02%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|29/02/2028
|741
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/01/2027
|8.056
|0,01%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|30/04/2026
|12.750
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|02/07/2026
|1.028
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|01/11/2027
|5.726
|0,01%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/04/2027
|14.679
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|30/06/2026
|34
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|29/01/2027
|187
|0,00%
|contant
|TOTAAL
|3.099.686
|4,70%
|TOTAAL (A&B)
|Aantal stemrechten
|% van stemrechten
|3.759.016
|5,70%
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.
Over Galapagos
Galapagos is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten met ernstige aandoeningen in therapeutische gebieden waar de medische behoefte hoog is. Het bedrijf combineert sterke dealmaking-expertise met een solide basis aan kapitaal om veelbelovende opportuniteiten te identificeren, te verwerven en verder te ontwikkelen, met waardecreatie voor patiënten en aandeelhouders. Met een modaliteitsagnostische aanpak voor de selectie van assets en een flexibele operationele structuur focust Galapagos zich op oncologie en immunologie & inflammatie. Daarbij geeft het bedrijf prioriteit aan programma’s met duidelijke klinische proof-of-concept in opkomende therapeutische gebieden. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.
Media
1 Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
