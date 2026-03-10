Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America  

Mechelen, België; 10 maart 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 5 en 6 maart 2026 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 3 maart 2026 onder de drempel van 5% is gedaald voor gelijkwaardige financiële instrumenten die betrekking hebben op de stemrechten van Galapagos, als gevolg van de verkoop van dergelijke instrumenten. Een daaropvolgende kennisgeving, ontvangen op 6 maart 2026, gaf aan dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 4 maart 2026 opnieuw de drempel van 5% voor gelijkwaardige financiële instrumenten die betrekking hebben op de stemrechten van Galapagos heeft overschreden na de verwerving van dergelijke instrumenten.

Op 6 maart 2026 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelneming van haar dochterondernemingen) 335.202 stemrechten en 3.489.591 gelijkwaardige financiële instrumenten, wat gezamenlijk neerkomt op 5.80% van de momenteel uitstaande 65.897.071 aandelen van Galapagos.

Samenvatting van de transacties:

Datum waarop de drempel werd overschredenDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactieEquivalente financiële instrumenten na de transactieTotaal (%)
stemrechten
5 maart 2026 3 maart 20261,00%4,70%5,70%
6 maart 20264 maart 20260,51%5,30%5,80%

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 6 maart 2026 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 6 maart 2026
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 4 maart 2026
  • Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, Nationale Vereniging12.44012.440 0,02% 
Merrill Lynch International101.655128.053 0,19% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.530.639180.123 0,27% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,02% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,00% 
Subtotaal659.330335.202 0,51% 
 TOTAAL335.20200,51%0,00%


B) Equivalente financiële instrumentenNa de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  132.6660,20%fysiek
BofA Securities, Inc.Recht op terugroeping  23.2000,04%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  3.174.1354,82%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke calloptie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps31/01/2028 2630,00%Contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Bank of America, National AssociationSwaps29/02/2028 8460,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/01/2027 8.0560,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 12.0500,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 9640,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 5.7260,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/06/2026 1010,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps31/03/2027 2850,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps09/09/2027 9450,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps29/12/2027 9960,00%contant
 TOTAAL  3.489.5915,30% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.824.7935,80%

                
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 5 maart 2026 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 5 maart 2026
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 3 maart 2026
  • Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, Nationale Vereniging12.44012.440 0,02% 
Merrill Lynch International95.048101.665 0,15% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.170.568530.639 0,81% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,02% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,00% 
Subtotaal292.642659.330 1,00% 
 TOTAAL659.33001,00%0,00%


B) Equivalente financiële instrumentenNa de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  141.6840,22%fysiek
BofA Securities, Inc.Recht op terugroeping  23.2000,04%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  2.776.2594,21%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke calloptie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps31/01/2028 6630,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Bank of America, National AssociationSwaps29/02/2028 7410,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/01/2027 8.0560,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 12.7500,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 1.0280,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 5.7260,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/06/2026 340,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps29/01/2027 1870,00%contant
 TOTAAL  3.099.6864,70% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.759.0165,70%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

Over Galapagos 
Galapagos is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten met ernstige aandoeningen in therapeutische gebieden waar de medische behoefte hoog is. Het bedrijf combineert sterke dealmaking-expertise met een solide basis aan kapitaal om veelbelovende opportuniteiten te identificeren, te verwerven en verder te ontwikkelen, met waardecreatie voor patiënten en aandeelhouders. Met een modaliteitsagnostische aanpak voor de selectie van assets en een flexibele operationele structuur focust Galapagos zich op oncologie en immunologie & inflammatie. Daarbij geeft het bedrijf prioriteit aan programma’s met duidelijke klinische proof-of-concept in opkomende therapeutische gebieden. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:
Investor Relations
Glenn Schulman

+1 412 522 6239
ir@glpg.com

Media
Media
Katie Morris
+1 952 288 6821
katiemorris@ententeinc.com

1 Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

