Dorel annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos en 2025

La division Dorel Produits de puériculture termine une troisième année consécutive d'amélioration des bénéfices

La restructuration de la division Dorel Maison est en voie de se terminer

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dorel Industries Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 30 décembre 2025.

Les produits du quatrième trimestre se sont élevés à 278,9 millions de dollars US, comparativement à 326,8 millions de dollars US pour la même période de l'année précédente, soit une baisse de 14,7%. La perte nette déclarée était de 24,6 millions de dollars US, soit 0,76 dollar US par action diluée, comparativement à 73,0 millions de dollars US, ou 2,24 dollars US par action diluée, l'an dernier. La perte nette ajustée1 pour 2025 était de 11,2 millions de dollars US, soit 0,35 dollar US par action diluée, comparativement à 59,2 millions de dollars US, soit 1,82 dollar US par action diluée, l'an dernier.

Les produits pour l'année s'élevaient à 1 190,4 millions de dollars US, comparativement à 1 380,2 millions de dollars US l'année précédente, soit une baisse de 13,8%. La perte nette déclarée était de 142,2 millions de dollars US, soit 4,37 dollars US par action diluée, comparativement à 172,0 millions de dollars US, soit 5,28 dollars US par action diluée, il y a un an. La perte nette ajustée1 pour l'année était de 85,8 millions de dollars US, soit 2,63 dollars US par action diluée, comparativement à 109,8 millions de dollars US, ou 3,37 dollars US par action diluée, il y a un an.

« La division Dorel Produits de puériculture a réalisé une solide performance en 2025, démontrant une résilience face à la pression continue liée aux tarifs aux États-Unis et aux conditions de marché mixtes à l'échelle mondiale. Bien que ces facteurs externes aient modéré la croissance des produits, l'amélioration des marges et une gestion rigoureuse des coûts ont contribué à une augmentation de 84,7% du bénéfice opérationnel ajusté1 pour l'année. Les résultats du quatrième trimestre ont été marqués par un retour à la croissance aux États-Unis, combiné à des résultats exceptionnels en Europe et sur plusieurs marchés internationaux. L'innovation dans toutes les catégories principales, notamment les sièges d'auto rotatifs et les produits Maxi-Cosi, a continué de soutenir le positionnement concurrentiel de la division. Ces résultats soulignent les avantages de la diversité géographique de la division Dorel Produits de puériculture et la capacité de la division à fonctionner dans un environnement opérationnel exigeant. »

« Due à la réduction en continue des opérations, la division Dorel Maison a opéré dans un environnement de ventes plus faible au cours du quatrième trimestre, reflétant une disponibilité limitée des produits, une rationalisation délibérée des unités de gestion des stocks et les dernières étapes de son plan de restructuration. Malgré ces pressions, la division a fait progresser ses initiatives opérationnelles, incluant des réductions de coûts liées à la fermeture d'installations, la réduction de la main-d'œuvre et la consolidation administrative. La perte opérationnelle ajustée1 s'est améliorée d'une année à l'autre au cours du trimestre, reflétant l'avantage d'une base de coûts réduite. Avec la conclusion de nos activités majeures de restructuration et la vente des stocks non essentiels presque terminée, la division Dorel Maison aborde 2026 avec une empreinte opérationnelle rationalisée et un modèle d'affaires simplifié destiné à soutenir une meilleure exécution et performance », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

1 Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025

2024

Variation $ $ % Produits 278 942 326 846 (14,7 )% Perte nette (24 588 ) (73 008 ) (66,3 ) % Par action - De base (0,76 ) (2,24 ) (66,1 ) % Par action - Diluée (0,76 ) (2,24 ) (66,1 ) % Perte nette ajustée 1) (11 156 ) (59 171 ) (81,1 ) % Par action - Diluée 1) (0,35 ) (1,82 ) (80,8 ) % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 333 339 32 590 581 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 333 339 32 590 581 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Exercices clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025

2024

Variation $ $ % Produits 1 190 354 1 380 215 (13,8 )% Perte nette (142 217 ) (171 958 ) (17,3 )% Par action - De base (4,37 ) (5,28 ) (17,2 )% Par action - Diluée (4,37 ) (5,28 ) (17,2 )% Perte nette ajustée 1) (85 759 ) (109 829 ) (21,9 )% Par action - Diluée 1) (2,63 ) (3,37 ) (22,0 )% Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 575 179 32 571 973 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 575 179 32 571 973 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 décembre (non audité) 2025

2024

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 226 829 212 843 6,6 % Bénéfice brut 67 725 29,9 % 54 338 25,5 % 24,6 % Bénéfice opérationnel 14 579 1 616 n.s. Bénéfice brut ajusté 1) 67 725 29,9 % 54 803 25,7 % 23,6 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 15 185 2 360 n.s. n.s. = non significatif

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2025

2024

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 880 983 864 065 2,0 % Bénéfice brut 250 963 28,5 % 235 223 27,2 % 6,7 % Bénéfice opérationnel 28 952 15 628 85,3 % Bénéfice brut ajusté 1) 250 963 28,5 % 235 688 27,3 % 6,5 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 33 790 18 297 84,7 % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Pour le quatrième trimestre de 2025, la division Dorel Produits de puériculture a déclaré des produits de 226,8 millions de dollars US, soit une augmentation de 6,6% par rapport à la même période de l'an dernier. La croissance des produits a été enregistrée sur les marchés américains, européens et internationaux. Les produits sur une base comparable1 pour cette division ont augmenté de 2,2% après avoir éliminé l'impact des fluctuations des taux de change d’une année à l’autre. Le marché américain a enregistré une croissance des produits au cours du trimestre, inversant la tendance observée plus tôt dans l'année, portée par des gains de parts de marché et une forte performance des sièges d'auto, soutenue par l'usine de fabrication de Columbus en Indiana. Les produits en Europe ont également augmenté malgré une diminution globale du marché, reflétant la poursuite des gains de parts de marché dans cette région clé.

Pour l'année, les produits ont augmenté de 2%, la croissance des unités d’exploitation européenne et internationale compensant largement les défis du marché américain. Les produits sur une base comparable1 pour l'année sont restés essentiellement stable, la croissance à l'international et en Europe compensant les baisses aux États-Unis.

Le bénéfice opérationnel déclaré pour le trimestre était de 14,6 millions de dollars US comparativement à 1,6 million de dollars US en 2024. En excluant les coûts de restructuration, le bénéfice opérationnel ajusté1 pour le trimestre était de 15,2 millions de dollars US, soit une augmentation de 12,8 millions de dollars US par rapport à l'année précédente. Le bénéfice opérationnel déclaré pour l’exercice était de 29,0 millions de dollars US comparativement à 15,6 millions de dollars US l'exercice précédent. Le bénéfice opérationnel ajusté1 pour l’exercice était de 33,8 millions de dollars US comparativement à 18,3 millions de dollars US l'exercice précédent, soit une augmentation de 84,7%.

L'amélioration des marges brutes et la baisse des coûts opérationnels ont été des facteurs clés dans la meilleure performance des bénéfices tant pour le trimestre que pour l'exercice. L'accent continu de la direction sur la maîtrise des coûts, la gestion rigoureuse du portefeuille et une meilleure composition des produits et des ventes a également soutenu l'augmentation des bénéfices. L'investissement en continu dans l'innovation de produits et l'introduction de nouveaux produits a contribué à la performance par rapport aux tendances du marché dans les régions géographiques de la Société. Au cours du trimestre, les conditions tarifaires sur le marché américain sont restées stables, les ajustements antérieurs continuant d'influencer la demande par catégorie et le comportement d'achat des détaillants. La collaboration avec les fournisseurs est demeurée importante pour soutenir les lancements de produits et atténuer les pressions sur les coûts.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 décembre (non audité) 2025

2024

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 52 113 114 003 (54,3 )% Bénéfice brut (11 610 ) (22,3 )% (8 286 ) (7,3 )% (40,1 )% Perte opérationnelle (21 613 ) (24 950 ) (13,4 )% Bénéfice brut ajusté 1) (1 172 ) (2,2 )% 1 838 1,6 % n.s. Perte opérationnelle ajustée 1) (8 787 ) (11 658 ) (24,6 )% n.s. = non significatif

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2025

2024

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 309 371 516 150 (40,1 )% Bénéfice brut (37 287 ) (12,1 )% 10 817 2,1 % n.s. Perte opérationnelle (93 888 ) (95 330 ) (1,5 )% Bénéfice brut ajusté 1) (2 106 ) (0,7 )% 21 679 4,2 % n.s. Perte opérationnelle ajustée 1) (42 833 ) (35 413 ) 21,0 % n.s. = non significatif

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du quatrième trimestre se sont élevés à 52,1 millions de dollars US, soit une baisse de 61,9 millions de dollars US, ou 54,3%, par rapport à 114,0 millions de dollars US l'an dernier. La réduction en continue des opérations a contribué à la baisse des ventes. La disponibilité des stocks était également limitée au début du trimestre, malgré l'amélioration des conditions de liquidité suite au refinancement à l'échelle de la société à la fin du troisième trimestre. Le temps requis afin de normaliser les paiements aux fournisseurs, reprendre les commandes et augmenter la production des articles nouveaux et existants a signifié que de nombreux articles d'inventaire futurs n'étaient pas en stock durant le trimestre. Pour l'exercice, les produits étaient de 309,4 millions de dollars US contre 516,2 millions de dollars US en 2024, soit une baisse de 206,8 millions de dollars US, ou 40,1%.

Ce trimestre a marqué la conclusion des éléments les plus importants du programme de restructuration de la division Dorel Maison, notamment la sortie des principaux sites d'entreposage et de fabrication à Ontario, en Californie, à Montréal, au Québec et à Cornwall, en Ontario; la fermeture de bureaux administratifs à Wright City au Missouri, et Asheville en Caroline du Nord; et la migration des opérations en cours vers l'écosystème des opérations administratives de la division Dorel Produits de puériculture. L'entreposage a été intégré au réseau de la division Dorel Produits de puériculture, et des efforts de sous-location sont en cours pour la capacité excédentaire restante à Savannah, en Géorgie, et à Cornwall, en Ontario.

La marge brute ajustée1, tant en dollars qu'en pourcentage, a diminué par rapport à l'année précédente, puisque la diminution du volume des ventes a compensé les avantages des coûts généraux plus faibles, qui en Amérique du Nord s'élevaient à 5,0 millions de dollars US au quatrième trimestre de 2025 contre 12,4 millions de dollars US l'année précédente. Pour cette division, les dépenses opérationnelles ont également diminué en 2025, s'élevant à 7,6 millions de dollars US contre 13,5 millions de dollars US l'année précédente, avec l'entrée en vigueur des fermetures d'installations, des réductions de personnel et de la consolidation des opérations administratives.

Malgré une structure de coûts beaucoup plus réduite en place, les ventes plus faibles ont entraîné une perte opérationnelle déclarée pour le trimestre de 21,6 millions de dollars US comparativement à 25,0 millions de dollars US en 2024. En excluant les coûts de restructuration, la perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre s'élevait à 8,8 millions de dollars US, une amélioration par rapport à 11,7 millions de dollars US l'année précédente. La perte opérationnelle déclarée pour l’exercice s'élevait à 93,9 millions de dollars US, comparativement à 95,3 millions de dollars US l'année précédente. La perte opérationnelle ajustée1 pour l'exercice était de 42,8 millions de dollars US, comparativement à 35,4 millions de dollars US l'année précédente.

Perspectives

« Alors que nous entamons 2026, nous demeurons concentrés sur l'élan de la division Dorel Produits de puériculture tout en gérant l'incertitude persistante du marché. Les priorités incluent l'efficacité opérationnelle, le renforcement des partenariats avec les fournisseurs et la poursuite de l'investissement dans l'innovation des produits. Bien que la volatilité devrait persister aux États-Unis et sur certains marchés latino-américains, la présence internationale diversifiée de la Société et son exécution disciplinée offrent d'importantes sources de résilience. Nous prévoyons que 2026 poursuivra la tendance d'amélioration des bénéfices d'une année à l'autre », a commenté Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

« À la division Dorel Maison, nous demeurons concentrés sur l'achèvement des dernières étapes de notre transformation et sur la consolidation des fondations d'un modèle opérationnel plus efficace. Avec les principales actions de restructuration en grande partie terminées et la structure des coûts considérablement réduite, nous sommes en position de nous concentrer sur la stabilisation des activités et l'amélioration de l'exécution. Les priorités clés incluent la finalisation de la vente des stocks non essentiels restants, l'intégration au sein de l'écosystème opérationnel de la division Dorel Produits de puériculture et la relance de nos activités de meubles de vie quotidienne parallèlement à nos lignes de meubles pliables Cosco à succès. Alors que nous entamons 2026, nous continuons de réduire les coûts hérités et la reprise de notre portefeuille de meubles traditionnels est lente. Ainsi, des améliorations des bénéfices sont attendues au cours de 2026 », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le mercredi 11 mars 2026 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-833-752-3231. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 7179497 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le mercredi 11 mars 2026 jusqu’à 23 h 59 le mercredi 18 mars 2026.

Des états financiers consolidés au 30 décembre 2025 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique et un réseau de distribution dans des magasins ayant pignon sur rue, commercialise un vaste assortiment de meubles. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,2 milliard de dollars US, compte environ 3 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur la réduction substantielle de la taille de la division Maison de Dorel, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les variations des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera incluant les énoncés relatifs à la réduction substantielle de la taille de la division Maison. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les biens importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

il n’y a aucune certitude que les avantages escomptés dérivés de la réduction substantielle de la taille de la division Dorel Maison se matérialiseront;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation des autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 278 942 326 846 (47 904 ) (14,7 )% 1 190 354 1 380 215 (189 861 ) (13,8 )% Coût des produits vendus 222 827 280 794 (57 967 ) (20,6 )% 976 678 1 134 175 (157 497 ) (13,9 )% Bénéfice brut 56 115 46 052 10 063 21,9 % 213 676 246 040 (32 364 ) (13,2 )% Bénéfice brut ajusté 1) 66 553 56 641 9 912 17,5 % 248 857 257 367 (8 510 ) (3,3 )% Frais de vente 28 581 30 259 (1 678 ) (5,5 )% 122 945 126 162 (3 217 ) (2,5 )% Frais généraux et administratifs 26 599 29 244 (2 645 ) (9,0 )% 132 214 133 478 (1 264 ) (0,9 )% Frais de recherche et de développement 5 295 5 727 (432 ) (7,5 )% 20 931 23 579 (2 648 ) (11,2 )% Perte de valeur sur les créances clients 1 360 285 1 075 377,2 % 2 109 2 507 (398 ) (15,9 )% Frais de restructuration 2 994 3 533 (539 ) (15,3 )% 21 277 6 043 15 234 252,1 % Perte de valeur du goodwill - - - s.o. - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (8 714 ) (22 996 ) (14 282 ) (62,1 )% (85 800 ) (91 031 ) (5 231 ) (5,7 )% Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) 1) 4 718 (8 874 ) 13 592 n.s. (29 342 ) (28 359 ) 983 3,5 % Frais financiers 14 955 9 694 5 261 54,3 % 53 440 38 556 14 884 38,6 % Perte avant impôts sur le résultat (23 669 ) (32 690 ) (9 021 ) (27,6 )% (139 240 ) (129 587 ) 9 653 7,4 % Charge d'impôts sur le résultat 919 40 318 (39 399 ) (97,7 )% 2 977 42 371 (39 394 ) (93,0 )% Perte nette

(24 588 ) (73 008 ) (48 420 ) (66,3 )% (142 217 ) (171 958 ) (29 741 ) (17,3 )% Perte nette ajustée 1) (11 156 ) (59 171 ) (48 015 ) (81,1 )% (85 759 ) (109 829 ) (24 070 ) (21,9 )% Perte par action - De base (0,76 ) (2,24 ) (1,48 ) (66,1 )% (4,37 ) (5,28 ) (0,91 ) (17,2 )% Perte par action - Diluée (0,76 ) (2,24 ) (1,48 ) (66,1 )% (4,37 ) (5,28 ) (0,91 ) (17,2 )% Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,35 ) (1,82 ) (1,47 ) (80,8 )% (2,63 ) (3,37 ) (0,74 ) (22,0 )% Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 333 339 32 590 581 s.o. s.o. 32 575 179 32 571 973 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 333 339 32 590 581 s.o. s.o. 32 575 179 32 571 973 s.o. s.o. Marge brute 2)

20,1 % 14,1 % s.o. 600 pb 18,0 % 17,8 % s.o. 20 pb Marge brute ajustée 1) 23,9 % 17,3 % s.o. 660 pb 20,9 % 18,6 % s.o. 230 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 10,2 % 9,3 % s.o. 90 pb 10,3 % 9,1 % s.o. 120 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 9,5 % 8,9 % s.o. 60 pb 11,1 % 9,7 % s.o. 140 pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures

financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.







Dorel Produits de puériculture Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 226 829 212 843 13 986 6,6 % 880 983 864 065 16 918 2,0 % Coût des produits vendus 159 104 158 505 599 0,4 % 630 020 628 842 1 178 0,2 % Bénéfice brut 67 725 54 338 13 387 24,6 % 250 963 235 223 15 740 6,7 % Bénéfice brut ajusté 1) 67 725 54 803 12 922 23,6 % 250 963 235 688 15 275 6,5 % Frais de vente 26 236 25 173 1 063 4,2 % 108 606 104 585 4 021 3,8 % Frais généraux et administratifs 21 900 22 289 (389 ) (1,7 )% 90 598 93 466 (2 868 ) (3,1 )% Frais de recherche et de développement 4 386 4 655 (269 ) (5,8 )% 17 493 18 702 (1 209 ) (6,5 )% Perte de valeur sur les créances clients 18 326 (308 ) (94,5 )% 476 638 (162 ) (25,4 )% Frais de restructuration 606 279 327 117,2 % 4 838 2 204 2 634 119,5 % Bénéfice opérationnel 14 579 1 616 12 963 n.s. 28 952 15 628 13 324 85,3 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 15 185 2 360 12 825 n.s. 33 790 18 297 15 493 84,7 % Marge brute 2) 29,9 % 25,5 % s.o. 440 pb 28,5 % 27,2 % s.o. 130 pb Marge brute ajustée 1) 29,9 % 25,7 % s.o. 420 pb 28,5 % 27,3 % s.o. 120 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 11,6 % 11,8 % s.o. (20) pb 12,3 % 12,1 % s.o. 20 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 9,7 % 10,5 % s.o. (80) pb 10,3 % 10,8 % s.o. (50) pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.







Dorel Maison Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 52 113 114 003 (61 890 ) (54,3 )% 309 371 516 150 (206 779 ) (40,1 )% Coût des produits vendus 63 723 122 289 (58 566 ) (47,9 )% 346 658 505 333 (158 675 ) (31,4 )% Bénéfice brut (11 610 ) (8 286 ) (3 324 ) (40,1 )% (37 287 ) 10 817 (48 104 ) n.s. Bénéfice brut ajusté 1) (1 172 ) 1 838 (3 010 ) n.s. (2 106 ) 21 679 (23 785 ) n.s. Frais de vente 2 345 5 086 (2 741 ) (53,9 )% 14 339 21 577 (7 238 ) (33,5 )% Frais généraux et administratifs 3 019 7 379 (4 360 ) (59,1 )% 21 317 28 769 (7 452 ) (25,9 )% Frais de recherche et de développement 909 1 072 (163 ) (15,2 )% 3 438 4 877 (1 439 ) (29,5 )% Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 1 342 (41 ) 1 383 n.s. 1 633 1 869 (236 ) (12,6 )% Frais de restructuration 2 388 3 168 (780 ) (24,6 )% 15 874 3 753 12 121 323,0 % Perte de valeur du goodwill - - - s.o. - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (21 613 ) (24 950 ) (3 337 ) (13,4 )% (93 888 ) (95 330 ) (1 442 ) (1,5 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (8 787 ) (11 658 ) (2 871 ) (24,6 )% (42 833 ) (35 413 ) 7 420 21,0 % Marge brute 2) (22,3 )% (7,3 )% s.o. (1500) pb (12,1 )% 2,1 % s.o. (1420) pb Marge brute ajustée 1) (2,2 )% 1,6 % s.o. (380) pb (0,7 )% 4,2 % s.o. (490) pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 4,5 % 4,5 % s.o. - pb 4,6 % 4,2 % s.o. 40 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 5,8 % 6,5 % s.o. (70) pb 6,9 % 5,6 % s.o. 130 pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.



Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérés de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios et mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été respectivement de 13,4 millions de dollars US et 56,5 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2025 (14,1 millions de dollars US et 17,4 millions de dollars US en 2024). De ce montant, les frais de restructuration enregistrés dans le coût des produits vendus ont été de respectivement 10,4 millions de dollars US et 35,2 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2025 (10,6 millions de dollars US et 11,3 millions de dollars US en 2024). Veuillez consulter la section « Frais de restructuration et test de dépréciation des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Perte de valeur du goodwill

La perte de valeur du goodwill est incluse comme un ajustement dans le calcul du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et du bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). La perte de valeur du goodwill a été respectivement de néant et de 45,3 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2024 (néant en 2025). Veuillez consulter la section « Frais de restructuration et test de dépréciation des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée » dans le rapport de gestion pour obtenir plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut 56 115 46 052 213 676 246 040 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 10 438 10 589 35 181 11 327 Bénéfice brut ajusté 66 553 56 641 248 857 257 367 Marge brute ajustée 1) 23,9 % 17,3 % 20,9 % 18,6 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut 67 725 54 338 250 963 235 223 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut - 465 - 465 Bénéfice brut ajusté 67 725 54 803 250 963 235 688 Marge brute ajustée 1) 29,9 % 25,7 % 28,5 % 27,3 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut (11 610 ) (8 286 ) (37 287 ) 10 817 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 10 438 10 124 35 181 10 862 Bénéfice brut ajusté (1 172 ) 1 838 (2 106 ) 21 679 Marge brute ajustée 1) (2,2 )% 1,6 % (0,7 )% 4,2 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits.

Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (8 714 ) (22 996 ) (85 800 ) (91 031 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 13 432 14 122 56 458 17 370 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) 4 718 (8 874 ) (29 342 ) (28 359 ) Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2025 2024 2025 2024 Bénéfice opérationnel 14 579 1 616 28 952 15 628 Ajusté pour : Frais de restructuration 606 744 4 838 2 669 Bénéfice opérationnel ajusté 15 185 2 360 33 790 18 297 Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (21 613 ) (24 950 ) (93 888 ) (95 330 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 12 826 13 292 51 055 14 615 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Perte opérationnelle ajustée (8 787 ) (11 658 ) (42 833 ) (35 413 )

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Trois mois clos les Exercices clos les 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2025 2024 2025 2024 Perte nette (24 588 ) (73 008 ) (142 217 ) (171 958 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 13 432 14 122 56 458 17 370 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Recouvrement d'impôts lié aux ajustements ci-dessus - (285 ) - (543 ) Perte nette ajustée (11 156 ) (59 171 ) (85 759 ) (109 829 ) Perte par action - De base (0,76 ) (2,24 ) (4,37 ) (5,28 ) Perte par action - Diluée (0,76 ) (2,24 ) (4,37 ) (5,28 ) Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,35 ) (1,82 ) (2,63 ) (3,37 ) 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen

pondéré d'actions diluées.



Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 30 décembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025

2024

2025

2024 2025

2024

$ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 278 942 326 846 226 829 212 843 52 113 114 003 Produits de la période comparative (326 846 ) (350 679 ) (212 843 ) (212 035 ) (114 003 ) (138 644 ) (Diminution) augmentation des produits (47 904 ) (14,7 ) (23 833 ) (6,8 ) 13 986 6,6 808 0,4 (61 890 ) (54,3 ) (24 641 ) (17,8 ) Incidence des fluctuations des taux de change (10 108 ) (3,0 ) 4 031 1,2 (9 220 ) (4,4 ) 3 952 1,8 (888 ) (0,8 ) 79 0,1 (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable 1)

(58 012 ) (17,7 ) (19 802 ) (5,6 ) 4 766 2,2 4 760 2,2 (62 778 ) (55,1 ) (24 562 ) (17,7 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Exercices clos les 30 décembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025

2024

2025

2024 2025

2024

$ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 1 190 354 1 380 215 880 983 864 065 309 371 516 150 Produits de la période comparative (1 380 215 ) (1 388 748 ) (864 065 ) (829 778 ) (516 150 ) (558 970 ) (Diminution) augmentation des produits (189 861 ) (13,8 ) (8 533 ) (0,6 ) 16 918 2,0 34 287 4,1 (206 779 ) (40,1 ) (42 820 ) (7,7 ) Incidence des fluctuations des taux de change (13 004 ) (0,9 ) 9 568 0,7 (11 465 ) (1,4 ) 9 573 1,2 (1 539 ) (0,3 ) (5 ) - (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable 1)

(202 865 ) (14,7 ) 1 035 0,1 5 453 0,6 43 860 5,3 (208 318 ) (40,4 ) (42 825 ) (7,7 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

514 934-3034

Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034